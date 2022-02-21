Турецкие юристы поспорили о перспективах розыска Делимханова Интерполом

21 февраля 2022, 10:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советник главы Чечни Адам Делимханов будет объявлен в розыск по линии Интерпола, если суд в Стамбуле сочтет вескими доводы о его причастности к подготовке покушений на чеченских эмигрантов, предположил адвокат Альпер Эркин. Турция не рискнет обострять политические отношения с Россией преследованием Делимханова, возразил другой турецкий юрист. У Москвы и Анкары достаточно возможностей, чтобы сгладить ситуацию, указал востоковед Кирилл Семенов.

Как писал "Кавказский узел", в Турции восемь человек обвинены в подготовке покушений на убийство чеченских политэмигрантов. Шесть из них были задержаны и арестованы в октябре 2021 года. Еще двое - Хамзат Докуев и Бадрудин Кимаев - были арестованы в марте того же года по подозрению в передаче "государственной конфиденциальной информации с целью политического или военного шпионажа". По данным агентства DHA, обвиняемый Бислан Расаев получал указания от советника главы Чечни Адама Делимханова, с которым был на связи, и от Казбека Дукузова, который разыскивается Интерполом за убийство журналиста Пола Хлебникова.

8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталье были задержаны граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан (также упоминается в СМИ как Бислан) Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Старшим в группе был чеченец Беслан Расаев, сообщил "Кавказскому узлу" живущий в Турции чеченский блогер Хасан Халитов. Турецкая разведка MIT сообщила, что задержанные планировали убийства уроженцев Чечни, и активисты чеченской диаспоры в Турции были обеспечены государственной охраной. По данным разведки, приказы Расаев получал от депутата Госдумы России Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Представитель диаспоры назвал прецедентом обнародование имен предполагаемых заказчиков

В турецких СМИ была сообщена лишь часть данных следствия, в частности прокуратура уже предъявила задержанным обвинения в подготовке покушения на убийство, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности руководитель одной из общественных организаций чеченской диаспоры в Турции.

"Подготовка покушений на убийство в деле есть. Там было не шесть человек, есть люди, которых задерживали ранее, с шестью проходят двое сотрудников [российской силовой структуры]. Те, которых возглавлял Расаев, – это отдельная группа, это исполнители, у них обнаружено много адресов и информации... Среди задержанных по этому делу есть и граждане Турции. Один из них находился среди наших беженцев, у него был доступ ко многим серьезным людям... Его тоже обвиняют в шпионаже", - рассказал он.

По его словам, впервые следствие в Турции назвало конкретные имена заказчиков покушений на чеченских эмигрантов. "Это самое интересное. До сих пор никогда не назывались имена заказчиков. Сегодня четко и ясно они назвали имя - это депутат Госдумы России, близкий человек к Кадырову, Адам Делимханов и также небезызвестный Казбек Дукузов", – рассказал он.

Данных о том, что следствие опрашивало в качестве свидетелей кого-то из представителей чеченской диаспоры, нет, добавил активист. "Дело закрытое, и если потенциальная жертва не получила какой-то вред, то, скорее всего, имена [потерпевших] не будут разглашаться. Но нам известны некоторые их имена, среди них есть очень известные полевые командиры, которые участвовали в боевых действиях против России в Чечне. У задержанных реально были их адреса, ФИО, информация об их средствах передвижения. В СМИ было озвучено имя Абдулхакима Шишани, но там много имен, в том числе общественников", - указал он, добавив, что на этом этапе расследования не может назвать других имен.

Турецкая разведка ранее сообщила, что одной из предполагаемых жертв покушения был оппозиционный властям Чечни блогер Хасан Халитов. Также целями назывались Абдулхаким Шишани, под именем которого может скрываться Руслан Ажиев, руководитель группировки, которая во время боев в Сирии была самостоятельной. MIT также завила, что Беслан Расаев планировал собрать оружие для убийства Абдулы Абдулаева, контрабандиста и члена террористической организации.

Власти Турции имеют основания для объявления Делимханова в розыск через Интерпол

В диаспоре убеждены в том, что операция была запланирована в Москве, а не в Чечне, добавил представитель диаспоры. "Это слишком масштабная операция", - пояснил он.

По его мнению, расследование уголовного дела никак не скажется на российско-турецких отношениях, но отразится на Делимханове. "Мы понимаем, что его никогда не выдадут в Турцию, но на нем самом, на Кадырове такого рода провал несомненно отразится... Конечно же, турецкое следствие будет добиваться объявления Делимханова в розыск и его допроса", - высказал свое мнение активист.

В апреле 2009 года начальник полиции столицы Объединённых Арабских Эмиратов Дахи Хальфан Тамим назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

Он напомнил также историю с убийством Сулима Ямадаева. "Мы помним убийство в Дубае, Делимханову также предъявили подготовку покушения на убийство, его назвали заказчиком, его подали в Интерпол, заочно арестовав, но они договорились, и его имя удалили из розыска. Не думаю, что сейчас Турция пойдет на такие компромиссы. Тут убили 13 политэмигрантов, это удар по имиджу турецких спецслужб, они не пойдут на такой шаг. В Турции его объявят в Интерпол и навряд ли снимут по договоренности. Политические убийства считаются терактом, а возможность таких убийств в международном праве считается слабостью спецслужб, когда другие спецслужбы могут прийти на вашу территорию и совершать такие диверсии", - пояснил активист.

Обвинения фигурантам "шпионского дела" являются очень тяжкими и серьезными, что неминуемо повлечет запрос в Интерпол об объявлении в розыск лиц, причастных к предотвращенному преступлению, считает турецкий адвокат Альпер Эркин.

"Мы можем судить об этой истории только лишь из той информации, что уже озвучена в СМИ. Обвинения очень серьезные... Если в суде будет доказана роль озвученных в качестве организаторов и заказчиков лиц (Делимханов и Дукузов) – это автоматически приведет к их объявлению в розыск по линии Интерпола. Занимаемые должности при этом не имеют никакого значения", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Альпер Эркин сообщил "Кавказскому узлу", что ответственность за политический или военный шпионаж регулируется статьей 328 УК Турции. "Часть 1 статьи 328 УК Турции (политический или военный шпионаж) "предусматривает тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет", - рассказал адвокат. Квалификация обвинения по статье о шпионаже может быть связана с тем, что их деятельность несла угрозу гражданам Турции или лицам, проживающим на территории страны. Ввиду тяжести обвинения дела по этой статье находятся в ведении прокуратуры, по ним нет процедуры обжалования, и преступление может быть расследовано в любое время, в течение срока давности, который по этой статье составляет 20 лет, отметил он.

Иное мнение высказал другой турецкий адвокат, который долгие годы следит за покушениями на представителей кавказской диаспоры в стране. Несмотря на "довольно смелое обвинительное заключение", невелика вероятность официального предъявления Делимханову обвинения в организации политических убийств в Турции, считает он.

"Это политическое дело. Конечно, судебный процесс будет проходить в рамках, установленных официальными властями. Но, если мы вспомним убийство Медета Унлю (почетный консул Ичкерии в Турции, назначен в 2005 году указом президента Аслана Масхадова, убит 22 мая 2013 года — прим. «Кавказского узла»), официальные власти России не были напрямую обвинены. Теперь, однако, было подготовлено смелое обвинительное заключение. Согласно турецкому законодательству, организатор заказных убийств подлежит тому же уголовному наказанию, что и исполнитель, но должностные лица [из числа окружения Рамзана] Кадырова не получили статуса подозреваемых или обвиняемых, хотя было установлено, что они являются заказчиками. Причина этой застенчивости может объясняться тем, что это будет иметь большие политические последствия. Поэтому, даже если законов для этого будет достаточно, нет убежденности в том, что будет разрешено трогать [приближенных] Кадырова, который находится под защитой Путина. Тенденция до сих пор указывала на это", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат на условиях анонимности.

Обвинения в покушении на убийство не были озвучены в официальных турецких СМИ потому, что обвиняемые были задержаны еще до совершения планируемых преступлений, предположил он. "Это может быть причиной, почему мы не услышали в публичном пространстве обвинения в покушении на убийство. В связи с этим обстоятельством прокуратурой была принята именно такая квалификация обвинения", - сказал турецкий юрист.

У Москвы и Анкары достаточно возможностей купировать влияние подобных инцидентов на двусторонние отношения, считает востоковед, эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов. Он привел в пример убийство в Стамбуле журналиста из Саудовской Аравии Джемаля Хашогги в 2018 году и дипломатический конфликт между Турцией и Саудовской Аравией.

"Динамика отношений России и Турции исключает возможные аналогии с делом Хашогги, когда Анкара и Эр-Рияд находились, по сути, в состоянии политической конфронтации, и само по себе убийство рассматривалось в качестве еще одного враждебного шага Саудовской Аравии в отношении Турции. В нынешней ситуации у Москвы и Анкары достаточно возможностей, чтобы провести необходимые консультации и купировать возможное влияние подобных инцидентов на общий позитивный фон двустороннего сотрудничества", - сказал Семенов корреспонденту "Кавказского узла".

Предполагаемые жертвы преступления сочли правдоподобной версию следствия

В обвинительном заключении, фабулу которого 15 февраля огласила турецкая прокуратура, среди потенциальных жертв покушения названы лидер запрещенной и признанной в России террористической организации "Аджнад аль-Кавказ" Рустам Ажиев (Абдулхаким Шишани), а также администраторы оппозиционного властям Чечни Telegram-канала Security Turkey.

"Считаем, что обвинения обоснованы, у нас нет никаких сомнений, что эти люди были связаны с Дукузовым и Делимхановым, и что они готовились к заказным убийствам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор канала Security Turkey, добавив, что представители чеченской диаспоры позитивно восприняли действия турецких спецслужб.

Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов разделяет оптимизм представителей диаспоры и связывает это с эффективностью спецслужб Турции. "[Предъявленное обвинение] вполне справедливо, все сделали грамотно. Думаю, много деталей осталось за кадром, еще не раскрыто, но уже сделано то, что было необходимо... Еще большее число лиц, связанных с ними, поставили на контроль. Сейчас приезжие с Кавказа, особенно чеченцы, чувствуют себя в большей безопасности, здесь многое изменилось за последнее время, это большой успех, турецкие службы начали быстрее и эффективнее работать, и многое из того, что было раскрыто, даже не известно обществу", - сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Хасан Халитов в сентябре 2021 года обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников, живущих в республике. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре Кадыров лично побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из "шайтанов", заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. В ответ на это Халитов упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним. Кадыров не избегал встречи со своими критиками во время поездки в Турцию, отреагировал 15 октября Дудаев.

В декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. Об этой серии похищений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

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