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09:51, 23 июня 2026

Акция в защиту прав вайнахских беженцев прошла в столице Финляндии

Акция в защиту прав вайнахских беженцев. 22 июня 2026 г. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122119393983275463&set=pcb.122119394163275463 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

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Представители вайнахской диаспоры провели в Хельсинки акцию с требованием к властям Финляндии не допускать предвзятого отношения к беженцам из Чечни и Ингушетии при вынесении миграционных решений.

Представители вайнахской диаспоры провели в столице Финляндии городе Хельсинки акцию, посвященную защите прав беженцев и мигрантов. Собравшиеся призвали финские власти прекратить навешивание социальных ярлыков на просителей убежища из Чечни и Ингушетии.

Поводом для беспокойства стали участившиеся случаи пересмотра статуса международной защиты и аннулирования видов на жительство, сообщила 22 июня на своей странице в Facebook* правозащитница Роза Дунаева.

Участники акции призвали власти Финляндии не допускать вынесения миграционных решений на основе домыслов. Финские миграционные власти должны опираться исключительно на факты, а не на подозрения, заявили они. В завершение акции организаторы направили руководству финской миграционной службы официальное обращение, в котором потребовали исключить принцип коллективной ответственности и рассматривать каждое миграционное дело строго индивидуально.

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году задержанному во Франции уроженцу Чечни Муслиму Цинцаеву грозила депортация на родину, представители диаспоры провели митинги в его защиту.

В октябре 2024 года в Австрии прошла акция против экстрадиции уроженки Чечни в Россию. Сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима была задержана в Боснии. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отказался отменить решение французских властей об экстрадиции в Россию 55-летнего выходца из Чечни. Сам он настаивал, что на родине ему угрожают пытки.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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