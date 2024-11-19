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13:50, 19 ноября 2024

Митинги против экстрадиции уроженца Чечни прошли в Бельгии и Австрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанному во Франции уроженцу Чечни грозит депортация на родину, представители диаспоры провели митинги в его защиту.

Акции прошли в Вене и Брюсселе 18 ноября перед французскими посольствами, их представителям переданы обращения организаций "Европейский дом мира" и "Мультикультурная демократическая инициатива".

Муслим Цинцаев был задержан в июне во Франции и находится там в тюрьме. Ему грозит экстрадиция по линии Интерпола, сообщается в телеграм-канале VAYN SIY.       

"Я обращаюсь ко всей чеченской диаспоре, независимо от взглядов и разногласий, [призываю] объединиться и повсеместно, где бы вы не находились, проводить протестные акции. Прошу всех не оставаться равнодушными, так как у нас большое число людей находятся в тюрьмах и в списках, которым грозит экстрадиция", - призвал автор сообщения.

Он отметил, что за последнее время участились депортации и экстрадиции чеченских беженцев из Германии, Австрии, Франции, Польши, Боснии и Герцеговины.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре в Австрии прошла акция против экстрадиции уроженки Чечни в Россию. Сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима была задержана в Боснии. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

В феврале Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался отменить решение французских властей об экстрадиции в Россию 55-летнего выходца из Чечни. Сам он настаивает, что на родине ему угрожают пытки. 

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Автор: "Кавказский узел"

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