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12:47, 30 октября 2024

Акция против экстрадиции уроженки Чечни в Россию прошла в Австрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Митинг против депортации Селимы Хадисовой прошел в Вене. В России она обвиняется в связях с незаконными вооруженными формированиями, представители диаспоры заявляют, что она сбежала от домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима была задержана в Боснии. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

Акция против депортации Хадисовой состоялась вечером 29 октября в столице Австрии у посольства Боснии и Герцеговины. Собралось около 30 человек. Протестующие вышли с плакатами: "Стоп депортация", "Свободу Селиме", "Прекратить преследования чеченцев со стороны России". По итогам митинга в посольство Боснии и Герцеговины передана резолюция, рассказала организатор мероприятия - Роза Дунаева.

"Беженка, бежавшая из России, находится в данный момент под большим риском экстрадиции. В России ее с большой долей вероятности будут пытать, подвергнут другим нарушениям прав человека. Не исключено самое страшное — убийство. Сейчас она разлучена с тремя детьми, с которыми приехала в Сараево", — отметила Дунаева, слова которой приводятся в сообщении телеграм-канала "Мысли Ислама" , который ведет Ислам Белокиев, канал насчитывает 13 680 подписчиков.

Селима была задержана из-за приказа об экстрадиции, выданного Интерполом, по обвинению в преступлении по статье 208 (2) УК России (участие в незаконном вооруженном формировании). 

Она является жертвой домашнего насилия и спасала своих детей от жестокого мужа, утверждают авторы петиции, опубликованной 23 октября на сайте change.org. По данным на 11.50 мск 30 октября, петиция набрала 292 подписи.

Отметим, что подача ложных заявлений о преступлении, в которых родственники обвиняют сбежавших от домашнего насилия женщин, стала способом вернуть их в семьи. Так, 20 сентября стало известно, что уроженка Чечни была вынуждена покинуть Россию из-за насилия со стороны супруга, замуж за которого ее выдали, когда ей было 15 лет. После побега женщины из дома муж и отец добились, чтобы силовики объявили ее в розыск.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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