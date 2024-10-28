Уроженке Чечни с тремя детьми грозит депортация из Боснии

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Сбежавшая от домашнего насилия 32-летняя Селима была задержана в Боснии. По сведениям чеченской диаспоры, ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

Селима Х, прилетевшая из Турции с тремя детьми, была задержана в Сараево 29 сентября.

Ей сообщили, что она находится в розыске Интерпола уже два года, при этом она бежала в Турцию из-за домашнего насилия. Очевидно, что родственники со стороны ее мужа пытались подставить Селиму, и по их просьбе было начато расследование, говорится в заявлении представителей чеченской диаспоры, которое подписали, в том числе президент Международной ассоциации «Мир и права человека» Саид-Эмин Ибрагимов и представительница «Женщины за мир по всему миру» Фатима Газиева

Селима в течение нескольких лет проживала в Турции, и, по имеющимся данным, не имела никаких оснований для ареста, написал в своем телеграм-канале оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов.

Селима в настоящее время временно задержана из-за приказа об экстрадиции, выданного Интерполом, по обвинению в преступлении по статье 208 (2) УК России. Селима является жертвой домашнего насилия и спасала своих детей от жестокого мужа, утверждают авторы петиции, опубликованной 23 октября на сайте change.org. По данным на 9.50 28 октября, петиция набрала 276 подписей.

Отметим, что подача ложных заявлений о преступлении, в которых родственники обвиняют сбежавших от домашнего насилия женщин, стала способом вернуть их в семьи. Так, 20 сентября стало известно, что уроженка Чечни была вынуждена покинуть Россию из-за насилия со стороны супруга, замуж за которого ее выдали, когда ей было 15 лет. После побега женщины из дома муж и отец добились, чтобы силовики объявили ее в розыск.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" также сообщал, что беженцы из Чечни сталкиваются с грозами экстрадиции из стран Европы. Так, уроженец Чечни Ислам Албаков с 2019 года находился в депортационной тюрьме в Бельгии. Состояние его здоровья сильно ухудшилось, он почти ослеп, но полноценной медпомощи не получает, сообщили в январе 2024 года правозащитники. В марте стало известно, что он освобожден из депортационной тюрьмы.

В 2020 году встал вопрос о депортации Имрана Албакова в Россию, но правозащитники и представители чеченской диаспоры провели несколько митингов, а также обратились в Европейский суд по правам человека. В январе 2024 года апелляционный суд в Лионе отменил решение об экстрадиции Имрана Албакова в Россию.

В 2024 году правозащитники призвали немедленно прекратить передачу в Россию беженцев и просителей убежища с Северного Кавказа обратно в Россию, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения.

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