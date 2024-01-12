Суд во Франции отменил экстракцию уроженца Чечни

12 января 2024, 03:59

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Уроженец Чечни Имран Албаков, которому грозила экстрадиция в Россию из Франции, будет отпущен на свободу, суд признал угрозу для его жизни и здоровья на родине, сообщил юрист Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", Имран Албаков и его брат Ислам были задержаны в 2018 году во Франции. Суд в Лионе, однако, оправдал Албаковых, после чего Ислам уехал к семье в Бельгию, где был вновь задержан в феврале 2019 года. 9 января правозащитники сообщили, что состояние здоровья Ислама Албакова в бельгийской депортационной тюрьме сильно ухудшилось, и он почти ослеп. Выходцы из Чечни призвали земляков прийти 10 января на митинг в поддержку Албакова в Брюсселе.

Братья Албаковы разыскивались по линии Интерпола, так как в России их обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. В 2020 году вновь встал вопрос о депортации Ислама Албакова в Россию, но правозащитники и представители чеченской диаспоры провели несколько митингов, а также обратились в Европейский суд по правам человека. Они добились отмены депортации, однако Албаков так и остался в депортационной тюрьме без предъявления обвинения и приговора.

Апелляционный суд в Лионе 11 января отменил решение об экстрадиции Имрана Албакова в Россию. Согласно этому решению, процесс экстрадиции уроженца Чечни пресекается, и его должны освободить, сообщил юрист Абубакар Янгулбаев.

В своем решении суд следовал постановлению Европейского суда по правам человека, признав, что на территории России существует угроза для жизни и здоровья Имрана Албакова, пояснил юрист.

"Согласно информации от адвоката, Имран завтра (12 января) должен быть освобожден из миграционной тюрьмы", - написал Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что Имран приходится братом Исламу Албакову, в поддержку которого чеченская диаспора днем ранее провела митинг в Бельгии.

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