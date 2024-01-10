Правозащитники сообщили об ухудшении здоровья уроженца Чечни в депортационной тюрьме Бельгии

10 января 2024, 07:13

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Уроженец Чечни Ислам Албаков находится с 2019 года в депортационной тюрьме в Бельгии, его состояние здоровья сильно ухудшилось, он почти ослеп, но полноценной медпомощи не получает, сообщила правозащитница Фатима Газиева.

У 39-летнего уроженца Чечни Ислама Албакова, который находится в депортационной тюрьме в Бельгии, сильно ухудшилось здоровье.

По словам руководителя правозащитной организации "Женщины мира за мир на земле" и представителя "Европейского дома мира" в Бельгии Фатимы Газиевой, к ней обратилась мать Ислама Албакова, который находится в депортационной тюрьме с 2019 года. По ее словам, Албаков за годы нахождения в упомянутом учреждении почти ослеп. Родные специально приехали в Бельгию, чтобы передать ему очки, но их не приняли. При этом полноценная медицинская помощь Албакову не оказывается. Сам уроженец Чечни сообщил, что ему делали какие-то уколы, но название препарата не сказали, пишут 9 января "Кавказ.Реалии"*.

Издание отмечает, что Ислам Албаков и его брат Имран были задержаны в 2018 году во Франции. Они разыскивались по линии Интерпола, так как в России их обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Суд в Лионе, однако, оправдал Албаковых, после чего Ислам уехал к семье в Бельгию, где был вновь задержан в феврале 2019 года.

Газиева отметила, что в 2020 году вновь встал вопрос о депортации Албакова в Россию, но правозащитники и представители чеченской диаспоры провели несколько митингов, а также обратились в Европейский суд по правам человека. Они добились отмены депортации, однако Албаков так и остался в депортационной тюрьме без предъявления обвинения и приговора.

Автор телеграм-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев сообщил, что сегодня, 10 января, в Брюсселе на Бульваре де Ватерлоо планируется проведение акции в поддержку Албакова. Время проведения акции - с 14.00 до 15.00 по местному времени (16.00-17.00 мск).

Ранее "Кавказский узел" писал, что представители чеченских диаспор в странах Европы неоднократно проводили акции солидарности с земляками. Так, 1 января в Вене прошел митинг, участники которого потребовали расследовать гибель в австрийской тюрьме уроженца Чечни.

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