Участники митинга в Вене потребовали расследовать гибель заключенного из Чечни

01 января 2024, 17:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 50 активистов провели в Вене митинг с требованием расследовать гибель уроженца Чечни в австрийской тюрьме. Участники митинга призвали остановить депортацию выходцев из Чечни в страны, где их ждут пытки и внесудебные расправы.

Как писал "Кавказский узел", представители чеченских диаспор, в том числе в Австрии, неоднократно проводили акции солидарности с земляками. Так, в июле 2023 года в Вене прошел митинг против преследования беженцев из Чечни. Участники митинга подвергли критике практику применения к беженцам насилия в австрийских тюрьмах и депортации их в Россию.

В Вене перед зданием депортационной тюрьмы прошел митинг против нарушений прав уроженцев Чечни и других беженцев, находящихся в местах заключения в Австрии. Поводом для протестной акции стало известие о смерти в одной из тюрем молодого уроженца Чечни, сообщила организатор акции Роза Дунаева. Имя и возраст умершего Дунаева не сообщила "из-за опасений угроз" со стороны австрийской полиции, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По данным Дунаевой, на митинге собрались около 50 представителей чеченской и украинской диаспор и политические активисты. Они выразили обеспокоенность серией трагических случаев с заключенными-беженцами в Австрии.

"Мы выступали за права заключенных, в том числе защиту прав беженцев, призывали объективно расследовать это убийство. Также мы требовали остановить депортацию беженцев в страны, где их ждет жестокое обращение и внесудебная расправа", – сказала изданию Роза Дунаева.

По ее словам, с 2007 года из-за применения противозаконных методов и насилия в Австрии погибли как минимум восемь уроженцев Чечни, говорится в публикации.

О гибели земляка сообщил сегодня и чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев* в своем телеграм-канале "Чеченцы, диаспора, Европа". "В одной из австрийских тюрем убит чеченец, и это, по данным чеченской диаспоры в Австрии, уже далеко не первый случай такой расправы с чеченцами в тюрьме", - написал он.

Австрия, Швейцария и другие европейские страны, лояльно относящиеся к российским властям, часто принимают решения о депортации выходцев из Чечни, рассказал в октябре 2023 года "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Почему-то эти страны игнорируют нарушения прав человека в России и Чечне. Они даже не удосуживаются поинтересоваться и узнать, что ситуация с правам человека в Чечне не то что остается неизменной, она ухудшается с каждым днем", - сказал он.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

"Кавказский узел" писал и о других случаях, когда протестующие в Вене требовали не допустить высылки в Россию уроженцев Чечни. Так, 16 октября 2022 года представители чеченской диаспоры провели пикет в поддержку Амины Герихановой, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии. Ранее Гериханова пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ. 4 ноября того же года стало известно, что Амина Гериханова получила статус беженца в Румынии.

23 сентября 2022 года правозащитная организация "Вайфонд" сообщила, что МВД Австрии сочло возможной депортацию в Россию братьев Мурада и Мухарбека Асламхановых - беженцев из Чечни, которые ранее "открыто и грубо выступали против режима Кадырова".

В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены".

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни, в том числе в странах ЕС, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза", в которой перечислены некоторые такие случаи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.