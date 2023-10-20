Правозащитники сочли дело Али Батаева примером европейской предвзятости к чеченцам

20 октября 2023, 06:22

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Уроженец Чечни Али Батаев, которому власти Швейцарии отказали в защите и назначили депортацию, подвергнется на родите преследованию и пыткам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они отметили, что власти европейских стран часто с предубеждениям относятся к беженцам из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины, и намерены выслать его в Россию. Батаев около двух месяцев проводил голодовку, заявляя, что его ждет преследование со стороны властей Чечни в случае депортации. 15 октября стало известно, Батаеву отказано в международной защите, поскольку власти Швейцарии сочли Чечню безопасной территорией.

Летом выходцы с Северного Кавказа проводили в Швейцарии, Австрии, Германии и Швеции акции против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

Али Батаев после отказа в международной защите не объявлял новой голодовки. «Он проголодал около 60 суток и до сих пор восстанавливается после этого. Состояние нормальное не считая, конечно, постоянного стресса и переживаний», - рассказала «Кавказскому узлу» его жена Ольга.

Юридическую помощь Али оказывает швейцарская организация Asulex, которая бесплатно представляет его интересы. «Но адвоката по соглашению нет. Есть назначенный судом бесплатный адвокат, но от него никакого толка», - отметила она.

По ее словам, силовики приходили к родным Али Батаева в Чечне после того, как его дело получило огласку в Европе. «Ночью отца забирали на допрос, спрашивали об Али, о том, что он делал в Украине, о его поездках. Али выехал из России в начале 2000 года и с тех пор не виделся со своими родными, которые остались там. С 2019 года Али жил в Украине, занимался бизнесом. До этого он не афишировал свои политические взгляды и свое участие в поддержке чеченских батальонов, воюющих в Украине, но сейчас что-либо скрывать уже не имеет смысла», - сказала Ольга.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, что при возвращении в Чечню Батаев подвергнется преследованию. «Даже если он ничего властям Чечни не сделал, сам факт того, что он поехал в Европу и попросил помощь, обосновав это тем, что для него небезопасно жить в России и Чечне, - уже достаточный повод для его преследования не только в Чечне, но и в России. В случае депортации его будут преследовать и пытаться наказать», - сказал он «Кавказскому узлу».

Австрия, Швейцария и другие европейские страны, лояльно относящиеся к российским властям, часто принимают подобные решения в отношении выходцев из Чечни, отметил он. «В этих странах уровень защиты прав, соблюдения и верховенства закона достаточно высокий, даже близкий к идеальному, но почему-то эти страны игнорируют нарушения прав человека в России и Чечне. Они даже не удосуживаются поинтересоваться и узнать, что ситуация с правам человек в Чечне не то что остается неизменной, она ухудшается с каждым днем», - констатировал Кутаев.

Представитель правозащитной организации «Вайфонд» уверен, что в случае депортации Батаев подвергнется пыткам в Чечне.

«Его в лучшем случае ожидают пытки. Также не исключается внесудебная казнь, поскольку он является критиком Кадырова, а такое в Чечне не прощают Его осудят, лишат свободы, заставят также лжесвидетельствовать против кого-то, как это обычно бывает. Однако все это будет не сразу после депортации: вначале все будет тихо, но потом начнется самое страшное для него. Власти так делают, чтобы не отпугивать людей», - заявили в организации.

Юрист «Вайфонд» Хеда Албакова отмечает, что европейские страны относятся с недоверием к чеченцам, запрашивающим статус беженца, поскольку фиксировали немало нарушений условий убежища выходцами из региона.

«Есть много случаев, когда уроженцы Чечни обращаются за убежищем, но потом по каким-то причинам возвращаются на родину. Например, был случай, когда умер отец, человек, рискуя жизнью, вернулся в Чечню. Таких случаев много, когда вынужденно возвращаются. Есть также случаи, когда люди откровенно врут, рассказывают неправду, выдумывают истории, а потом их ложь раскрывается», - пояснила она «Кавказскому узлу».

Международные организации, которые занимаются защитой прав человека, должны быть более активными в ситуациях, касающихся выходцами из Чечни, полагает Албакова.

«Международные инстанции, например ЕСПЧ и Комитет против пыток ООН, не всегда признают, что человеку угрожает опасность в Чечне. Случай нашего сотрудника, который прошел через пытки в Чечне, но ему шведские власти отказали, это доказывает. Мнение этих международных организаций очень важно для европейских властей. Когда обращаемся в Интерпол, они в обязательном порядке учитывают позицию ООН», - подчеркнула она.

Юрист отмечает, что в подходах международных организаций, от которых зависит судьба беженцев с Северного Кавказа, есть определенное лицемерие.

«Мы, объясняя ситуацию в Чечне, показываем европейским властям доклады независимых российских правозащитных организации о том, что на самом деле происходит в регионе. Они говорят, что это все общая ситуация, - им нужна конкретная связь человека, который просит убежище, с отчетами этих организаций. Мы им объясняем, показываем, что будет с человеком в случае возвращения в Чечню, а они лицемерно это обходят стороной»,- указала она.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает недопустимым подход обобщения, который стал часто применяться в Европе при рассмотрении дел беженцев из Чечни.

«Поскольку в европейских странах были эксцессы с некоторым чеченцами, власти теперь предпочитают не давать убежище, закрывать для них вход в свое общество. Это абсолютно недопустимо, европейские власти должны тщательно изучать все дела и принимать справедливые решения. Как можно не предоставлять убежище человеку, который сталкивается с опасностью, даже не находясь в Чечне, не говоря уже о том, что с ним будет после возвращения», - заявила она «Кавказскому узлу».

Правозащитница также уверена, что Батаеву грозит реальная опасность в случае депортации. «Его сразу из аэропорта передадут властям Чечни, там его посадят, родных будут притеснять, - все, что обычно бывает в таких случаях. Таким людям необходимо давать убежище и спасть от расправы», - заключила она.

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