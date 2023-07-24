Чеченские эмигранты в Европе выступили против депортации Али Батаева

24 июля 2023, 22:35

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У посольств Швейцарии в Германии и Швеции сегодня прошли акции с требованием не допустить депортации приехавшего с Украины Али Батаева в Россию, сообщил представитель чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мохмад Абдурахманов. Силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева, заявила представитель "организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни. 21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии прошли акции против депортации Батаева в Россию.

Сегодня прошли два митинга в Берлине и Стокгольме напротив посольств Швейцарии, сообщил представитель чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мохмад Абдурахманов (также упоминается в СМИ как Мухаммад или Мохаммад, - прим. "Кавказского узла") в эфире телеканала "Дождь"*. Он отметил, что на митинге в Германии его участники передали резолюцию представителю службы безопасности Швейцарии с требованием не допустить выдачи Батаева в Россию.

"Его не отправили в Чечню только потому, что со стороны России есть какие-то формальности, а так Швейцария готова выдать его обратно", – заявил Абдурахманов. Он добавил, что причиной для высылки стало то, что по запросу России Батаев внесен в международную базу розыска.

Ранее, анонсируя митинги в Telegram-канале "Вайфонда", Абдурахманов подчеркнул, что Швейцария считает, что на территории России Али Батаеву ничего не угрожает и его ждет исключительно справедливое судейство. По его словам, такой подход демонстрирует "двойные стандарты" швейцарских властей.

Силовики пытаются надавить на родственников Батаева, чтобы вынудить его согласиться на депортацию, сообщила руководитель правозащитной организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева. "Пока неизвестно, забирали ли его родственников куда-то, но с ними проводили беседы, силовики интересовались взаимоотношениями с Батаевым", – привело ее слова издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 16 апреля стало известно об отказе суда в Хорватии предоставить пяти уроженцам Чечни международную защиту и статус политических беженцев. Суд мотивировал отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". 24 апреля правозащитники сообщили, что шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни невиновным в причастности к экстремизму и постановил отпустить его из депортационного лагеря. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни, просивших о международной защите, еще двоим предоставили статус беженцев.