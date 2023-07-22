22 июля 2023, 07:30
Акции в поддержку Али Батаева прошли в Европе
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Участники акций в Швейцарии, Австрии и Германии вышли на акции против депортации в Россию уроженца Чечни Али Батаева.
Как писал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего из Украины, и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни.
21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии прошли митинги, участники которых выступили против выдачи в Россию уроженца Чечни Али Батаева, пишут "Кавказ.Реалии"*.
По словам одного из организаторов митинга Лачина Мамишова, депортировать Батаева в тюрьму - значит подвергнуть его опасности. При этом активист заявил, что данный случай - не единственный.
В Берне в акции приняли участие около 30 человек, в Австрии и Германии пикеты прошли у зданий представительств Швейцарии.
"Кавказский узел" также писал, что 16 апреля стало известно об отказе суда в Хорватии предоставить пяти уроженцам Чечни международную защиту и статус политических беженцев. Суд мотивировал отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". 24 апреля правозащитники сообщили, что шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни невиновным в причастности к экстремизму и постановил отпустить его из депортационного лагеря.
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Автор: "Кавказский узел"