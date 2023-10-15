Власти Швейцарии сочли безопасным возвращение Али Батаева в Чечню

15 октября 2023, 17:57

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Уроженец Чечни Али Батаев получил отказ в предоставлении защиты в Швейцарии, власти которой вопреки доводам адвоката сочли, что депортация на родину безопасна для Батаева. Правозащитная организация "Вайфонд" назвала недопустимым утверждение властей Швейцарии об улучшении ситуации с правами человека в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины, и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни.

Акции против депортации Батаева в Россию прошли 21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии, а 24 июля - в Германии и Швеции. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

Али Батаев, по-прежнему находящийся в депортационном центре в Цюрихе, получил отказ в предоставлении международной защиты, так как власти Швейцарии сочли Чечню безопасной территорией, на которой не нарушаются права человека, сообщила руководитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева.

"В решении черным по белому написано: "Чечня является безопасной и стабильной". Не изучив вопрос, проигнорировав аргументы защитника Батаева, там приняли абсурдную позицию", - приводит сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Материалы о случаях нарушения прав человека в Чечне собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Гашаева добавила, что депортация Батаева приостановлена до декабря, поэтому решение пока не будет исполнено и может быть оспорено.

Адвокат Батаева Леа Хунгербюлер обратилась в государственный секретариат по миграции, рассказав о ситуации с нарушениями прав человека в России и, в частности, в Чечне. В качестве примеров в обращении приведены случаи административных и уголовных дел в отношении пацифистов, а также дело Заремы Мусаевой. Однако эти доводы не убедили власти Швейцарии в том, что для Батаева небезопасно возвращаться в Россию, пишет издание.

Супруга Али Батаева предоставила правозащитной организации "Вайфонд" текст решения властей Швейцарии. "В последние годы ситуация с безопасностью в Чечне постоянно и устойчиво улучшается. Сегодня уже нет ситуации всеобщего насилия. Параллельно со стабилизацией ситуации в сфере безопасности позитивно развивается и ситуация с правами человека. Случайные проверки людей и задержания российскими военными или чеченскими силовыми структурами больше не происходят", - привела правозащитная организация перевод фрагмента документа в своем телеграм-канале.

"Вайфонд" выразил возмущение заявлением властей европейской страны об улучшении ситуации с правами человека в Чечне. "Данное утверждение является явной ложью и требует немедленной публичной огласки в том числе в средствах массовой информации. Подобная позиция властей демократической Швейцарии представляется недопустимой", - говорится в публикации.

Напомним, Али Батаев длительное время жил на Украине, где имел вид на жительство и был женат на гражданке этой страны. После начала российской военной операции на Украине Батаев как беженец переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав пребывание в стране незаконным.

9 августа в Цюрихе прошел митинг против депортации Али Батаева, в котором приняли участие несколько десятков представителей чеченской диаспоры. Они заявили, что Батаев в центре административного задержания иностранцев голодает уже 56 дней, не получая никакой медицинской помощи.

"Кавказский узел" также писал, что бежавший от мобилизации 25-летний уроженец Чечни Магомед Гелагаев был тоже помещен в депортационный центр в Швейцарии, куда он прибыл, чтобы попросить убежище.

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