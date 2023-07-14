Чеченский беженец проводит голодовку в швейцарском депортационном центре

14 июля 2023, 16:22

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Власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране прибывшего с Украины уроженца Чечни Али Батаева и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни.

40-летний уроженец Чечни Али Батаев 30 дней продолжает голодовку в депортационном лагере в Швейцарии, протестуя против намерения выдать его в Россию, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Батаев, прибывший в Швецарию с Украины, с сентября содержится в депортационной тюрьме для иностранцев. "Батаев уверен, что в случае выдачи в Россию его ждет смерть, так как он является критиком и противником кадыровского режима в Чечне", – привело издание слова представителя Чеченской республики Ичкерия** за рубежом в Швейцарии Лачина Мамишова.

Батаев длительное время жил на Украине, где имел вид на жительство и был женат на гражданке этой страны. После начала военной операции на Украине как беженец переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав нахождение в стране незаконным.

По словам Мамишова, Батаеву не предоставили переводчика, а его интересы представлял государственный адвокат. Также в результате 30-дневной голодовки у него возникли проблемы со здоровьем, при этом Батаев жалуется на недостаточную медицинскую помощь.

Кавказский узел" также писал, что 16 апреля стало известно об отказе суда в Хорватии предоставить пяти уроженцам Чечни международную защиту и статус политических беженцев. Суд мотивировал отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". 24 апреля правозащитники сообщили, что шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни невиновным в причастности к экстремизму и постановил отпустить его из депортационного лагеря.

В середине января уроженцы Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.