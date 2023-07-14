14 июля 2023, 16:22
Чеченский беженец проводит голодовку в швейцарском депортационном центре
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране прибывшего с Украины уроженца Чечни Али Батаева и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни.
40-летний уроженец Чечни Али Батаев 30 дней продолжает голодовку в депортационном лагере в Швейцарии, протестуя против намерения выдать его в Россию, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.
Батаев, прибывший в Швецарию с Украины, с сентября содержится в депортационной тюрьме для иностранцев. "Батаев уверен, что в случае выдачи в Россию его ждет смерть, так как он является критиком и противником кадыровского режима в Чечне", – привело издание слова представителя Чеченской республики Ичкерия** за рубежом в Швейцарии Лачина Мамишова.
Батаев длительное время жил на Украине, где имел вид на жительство и был женат на гражданке этой страны. После начала военной операции на Украине как беженец переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав нахождение в стране незаконным.
По словам Мамишова, Батаеву не предоставили переводчика, а его интересы представлял государственный адвокат. Также в результате 30-дневной голодовки у него возникли проблемы со здоровьем, при этом Батаев жалуется на недостаточную медицинскую помощь.
Кавказский узел" также писал, что 16 апреля стало известно об отказе суда в Хорватии предоставить пяти уроженцам Чечни международную защиту и статус политических беженцев. Суд мотивировал отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". 24 апреля правозащитники сообщили, что шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни невиновным в причастности к экстремизму и постановил отпустить его из депортационного лагеря.
В середине января уроженцы Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* включено в реестр иностранных агентов.
** Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.
*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"