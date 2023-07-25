Беженец из Чечни помещен в депортационный центр в Швейцарии

25 июля 2023, 13:24

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Бежавший от мобилизации 25-летний уроженец Чечни Магомед Гелагаев помещен в депортационный центр в Швейцарии, куда он прибыл, чтобы попросить убежище.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку. Он заявил, что в Чечне его ждет преследование со стороны властей. 24 июля чеченские эмигранты в Европе выступили против депортации Али Батаева.

Власти Швейцарии поместили бежавшего от мобилизации 25-летнего уроженца Чечни Магомеда Гелагаева в психиатрический диспансер, а после того, как вмешались правозащитники, перевели его в депортационный центр.

Об этом рассказал евроичкериец Лачин Мамишов.

"Из-за мобилизации [Гелагаев] покинул Чечню, через Восточную Европу приехал в Швейцарию и находился в лагере для беженцев. Около месяца назад Магомеда поместили в психиатрическую больницу – после начала [спецоперации на Украине] и мобилизации у него наблюдались панические атаки, общее расстройство и паника при виде людей в униформе", – привели сегодня "Кавказ. Реалии"* слова Мамишова.

Далее в ситуацию вмешались чеченские активисты, проживающие в Швейцарии, а также правозащитная организация "Европейский дом мира". Гелагаева после этого выпустили из больницы, а спустя два дня он был помещен в депортационный центр, где уже содержится Али Батаев, уточнил Мамишов.

Видео с рассказом про Магомеда Гелагаева Лачин Мамишов опубликовал 24 июля на своей странице в Facebook*. В ролике он уточнил, что Гелагаев намеревался получить убежище в Швейцарии. "Этот чеченец Магомед сюда приехал в Швейцарию со своей супругой. В данный момент миграционная служба, в том числе полиция, интересуются местонахождением его супруги. Насколько я понимаю, ее тоже хотят забрать", – пояснил Мамишов.

Источник сообщил, что в середине августа из Швейцарии будут депортированы все соискатели убежища из Чечни, добавил он.

Напомним, 16 апреля стало известно, что суд в Хорватии отказался предоставить пяти уроженцам Чечни статус политических беженцев. Суд объяснил отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни непричастным к экстремизму и постановил отпустить его. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни.

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