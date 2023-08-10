Участники акции в Цюрихе потребовали отменить решение о депортации Али Батаева

10 августа 2023, 11:17

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Представители чеченской диаспоры провели в Цюрихе акцию, во время которой призвали власти Швейцарии не депортировать в Россию уроженца Чечни Али Батаева, поскольку на родине его ожидает преследование.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране Али Батаева, он был помещен в депортационный центр, где объявил голодовку против депортации в Россию. 4 августа, на 52-е сутки голодовки, ему потребовалась медпомощь.

Вечером 9 августа в Цюрихе прошел митинг, в котором приняли участие несколько десятков представителей чеченской диаспоры. Они протестовали против депортации в Россию Али Батаева. По итогам митинга была принята резолюция, которую направили властям Швейцарии, сообщил представитель правозащитной организации "Европейский дом мира" Лачин Мамишов.

Акция проходила перед депортационным центром, некоторые участники держали в руках плакаты, с призывами не отправлять в Россию Батаева и других беженцев из Чечни, добавил он.

"Али Батаев в центре административного задержания иностранцев голодает уже 56 дней, не получая никакой медицинской помощи. Мы хотим напомнить вам, что вы несете ответственность за его жизнь", – процитировали сегодня текст резолюции "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что ранее представители чеченской диаспоры заявили, что на родине Батаева ожидает преследование, так как он уехал из России не желая принимать участие в специальной военной операции.

Напомним, митинг чеченской диаспоры в защиту Али Батаева также прошел 2 августа в пригороде Берна. Участники акции призвали власти Швейцарии пересмотреть миграционную политику в отношении чеченцев. Акции против депортации Батаева в Россию прошли также 21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии, а 24 июля в Германии и Швеции. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

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