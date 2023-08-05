Али Батаеву на 52-е сутки голодовки потребовалась медпомощь

05 августа 2023, 16:52

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Уроженец Чечни Али Батаев на 52-е сутки голодовки был доставлен в медцентр в Цюрихе, после чего возвращен в депортационный центр, сообщили в организации "Европейский дом мира".

Как писал "Кавказский узел", состояние Али Батаева стало критическим на фоне 51-дневной голодовки в депортационном центре Швейцарии, заявили 3 августа представители организации "Европейский дом мира".

2 августа в пригороде Берна прошел митинг чеченской диаспоры в защиту Али Батаева. Участники акции призвали власти Швейцарии принять экстренные меры для госпитализации Али Батаева и пересмотреть миграционную политику в отношении чеченцев, рассказал организатор митинга – представитель организации "Европейский дом мира" Лачин Мамишов.

Али Батаев 4 августа был доставлен в медучреждение в Цюрихе, где провел около суток. Сегодня его вернули в депортационный центр, сообщил Лачин Мамишов.

Полноценной медицинской помощи Батаеву не оказали, предположил он, отметив, что Батаев категорически отказывается прекратить голодовку.

Представители "Европейского дома мира", посетив 3 августа депортационный центр, потребовали госпитализации Батаева, рассказал Мамишов. "Мы посетили депортационный центр и жестко потребовали от его руководства госпитализировать Али. Мы также видели его самого – он был в ужасном состоянии, не мог ходить, еле говорил. Его привезли в инвалидном кресле", - приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии"*.

По словам Лачина Мамишова, администрация депортационного центра требовала, чтобы визитеры подписали некие документы, "чтобы снять с себя ответственность за его жизнь". "Но мы отказались", - приводятся в публикации слова Мамишова.

Напомним, 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране Али Батаева, прибывшего с Украины, и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни.

21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии, а 24 июля в Германии и Швеции прошли акции против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

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