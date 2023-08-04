Представители диаспоры назвали критическим состояние Батаева

04 августа 2023, 10:10

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Состояние уроженца Чечни Али Батаева стало критическим на фоне 51-дневной голодовки в депортационном центре Швейцарии, заявили в организации "Европейский дом мира".

Как писал "Кавказский узел", 27 июля представители "Европейского дома мира" сообщили, что резко ухудшилось состояние Али Батаева, 44 дня проводящего голодовку в депортационном центре в Швейцарии.

14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины, и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни. 21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии, а 24 июля в Германии и Швеции прошли акции против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

Состояние Али Батаева стало критическим на 51-й день голодовки, сообщила Зайнап Гашаева после посещения Батаева. "Состояние его здоровья ухудшилось намного, его привезли на коляске… Но тем не менее он не хочет прекращать голодовку", - сказала она на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале Marka Film Production.

2 августа в пригороде Берна перед государственным секретариатом по вопросам миграции прошел митинг чеченской диаспоры в защиту Али Батаева. В акции приняли участие около 60 человек, рассказал организатор митинга – представитель организации "Европейский дом мира" Лачин Мамишов.

По его словам, по итогам митинга принята резолюция, а в органы власти Швейцарии направлено открытое обращение. "Мы требуем принять экстренные меры для госпитализации Али Батаева, состояние здоровья которого ухудшается. Также мы заявляем, что беженцы из Чечни не должны подвергаться дискриминации, они имеют право на непредвзятое справедливое отношение. Правительство Швейцарии должно пересмотреть миграционную политику в отношении чеченцев", - привело 3 августа слова Мамишова "Кавказ.Реалии"*.

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