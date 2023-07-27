Правозащитники заявили о необходимости госпитализации Али Батаева

27 июля 2023, 16:28

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Состояние уроженца Чечни Али Батаева, который в депортационном центре Швейцарии проводит голодовку с требованием не высылать его в Россию, резко ухудшилось, но он не может добиться госпитализации, рассказали представители "Европейского дома мира".

Как писал "Кавказский узел", 14 июля стало известно, что власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины и намерены выслать его в Россию. Батаев объявил голодовку, так как уверен, что его ждет преследование со стороны властей Чечни. 21 июля в Швейцарии, Австрии и Германии, а 24 июля в Германии и Швеции прошли акции против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

Здоровье уроженца Чечни Али Батаева, который более 40 дней проводит голодовку в депортационном центре в Швейцарии, требуя не выдворять его в Россию, резко ухудшилось, Батаев просит о госпитализации, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на представителей организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаеву и Лачина Мамишова.

"Из-за голодовки у него обострились имевшиеся проблемы со здоровьем. Идет кровь из десен, ему уже сложно глотать воду, боли в животе, проблемы с кишечником. Он еле ходит и говорит. Он просит о госпитализации и полном медицинском обследовании, но оно не проводится", - приводятся в публикации слова Мамишова.

Зайнап Гашаева сообщила, что голодовка Батаева продолжается 44-й день, он очень ослаблен, следует из ролика, опубликованного в YouTube-канале Marka Film Production. По ее словам, у правозащитников есть информация, что чеченцев, которые находятся в депортационной тюрьме, планируется отправить в Россию уже в августе. По этому поводу назначена акция протеста на 2 августа, сообщила она.

Лачин Мамишов на своей странице в Facebook** сообщил, что акция протеста против депортации чеченцев состоится у миграционной службы Швейцарии.

"Кавказский узел" также писал, что бежавший от мобилизации 25-летний уроженец Чечни Магомед Гелагаев помещен в депортационный центр в Швейцарии, куда он прибыл, чтобы попросить убежище.

Напомним, что 16 апреля стало известно об отказе суда в Хорватии предоставить пяти уроженцам Чечни статус политических беженцев. Суд объяснил отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни непричастным к экстремизму и постановил отпустить его. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни.

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