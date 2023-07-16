Чеченская диаспора в Вене выступила против преследования беженцев

16 июля 2023, 22:04

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В столице Австрии прошел митинг против преследования беженцев из Чечни. Представители общественных объединений высказали неодобрение применения к ним насилия в австрийских тюрьмах и депортации в Россию.

Акция состоялась вечером 15 июля.

Лозунгом митинга стали слова "Мы никого не забудем", со ссылкой на одного из организаторов акции Розы Дунаевой сообщает издание "Кавказ.Реалии"* "Многие чеченские беженцы, депортированные в Россию из разных стран, впоследствии были убиты, замучены, заключены в тюрьмы и бесследно исчезли. Также мы перечислили имена беженцев – жертв полицейского насилия", - сказала Дунаева.

Помимо представительства Ичкерии** в Австрии организаторами митинга стали местные отделения движений Antifa и Stop Deportation.

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** Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

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