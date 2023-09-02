Чеченский историк Майрбек Вачагаев* внесен в список иноагентов

02 сентября 2023, 03:27

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Минюст России внес в реестр иностранных агентов чеченского историка и журналиста Майрбека Вачагаева*.

Министерство юстиции Российской Федерации 1 сентября обновило реестр иностранных агентов. В него, среди прочих, внесен чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев*.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Вачагаев* "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также "осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов". Указано также, что Вачагаев* "проживает за пределами Российской Федерации".

Майрбек Вачагаев* - кандидат исторических наук, автор книг и статей про Кавказскую войну, историю Чечни и ислама. В 1998 году был пресс-секретарем Аслана Масхадова, в 1999 арестован по обвинению в незаконном хранении оружия, в 2000 году амнистирован. После этого уехал из России. С 2014 года является соредактором выходящего в Нидерландах историко-политического журнала Caucasus Survey, информируют "Кавказ.Реалии"*.

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* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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