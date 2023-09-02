02 сентября 2023, 03:27

Чеченский историк Майрбек Вачагаев* внесен в список иноагентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России внес в реестр иностранных агентов чеченского историка и журналиста Майрбека Вачагаева*.

Министерство юстиции Российской Федерации 1 сентября обновило реестр иностранных агентов. В него, среди прочих, внесен чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев*.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Вачагаев* "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также "осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов". Указано также, что Вачагаев* "проживает за пределами Российской Федерации".

Майрбек Вачагаев* - кандидат исторических наук, автор книг и статей про Кавказскую войну, историю Чечни и ислама. В 1998 году был пресс-секретарем Аслана Масхадова, в 1999 арестован по обвинению в незаконном хранении оружия, в 2000 году амнистирован. После этого уехал из России. С 2014 года является соредактором выходящего в Нидерландах историко-политического журнала Caucasus Survey, информируют "Кавказ.Реалии"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Чеченский активист объяснил подоплеку депортации Гадаева из Франции", "Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер", "Памятные акции в Европе продемонстрировали опасения чеченской диаспоры".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 сентября 2023, 02:28

  • Назиму Бейдемирли предъявлено новое обвинение

    Обвиняемому в вымогательстве бывшему депутату парламента Азербайджана Назиму Бейдемирли предъявлено еще одно обвинение по той же статье. Бейдемирли считает, что новое обвинение, как и предыдущее, связано с его выступлением в защиту жителей села Союдлу.

02 сентября 2023, 01:29

02 сентября 2023, 00:30

  • Более двух тысяч учеников пошли в первый класс в Нагорном Карабахе

    Первый звонок прозвенел в 105 школах Нагорного Карабаха для почти 20 тысяч детей, более двух тысяч из них - первоклассники. В условиях блокады, когда не хватает учебников, продуктов и не работает транспорт, власти решили сократить продолжительность уроков, а также оценить возможность продолжения занятий, сообщили в Минобразования Нагорного Карабаха.

01 сентября 2023, 23:34

  • Власти Кубани оставили без реакции указ Путина о создании теробороны 

    Краснодарский край не имеет сухопутной границы с Украиной, и здесь может идти речь о привлечении добровольцев к охране порядка и стратегических объектов, однако в регионе есть казаки, которые уже задействованы в подобной работе, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты и краснодарские аналитики. По их мнению, помимо функций добровольцев необходимо определить минимальные требования к кандидатам в отряды и систему подготовки для участников теробороны.

01 сентября 2023, 22:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи