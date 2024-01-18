Amnesty International призвала власти стран Европы прекратить депортацию выходцев с Северного Кавказа

18 января 2024, 15:39

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Власти европейских государств должны немедленно прекратить передачу в Россию беженцев и просителей убежища с Северного Кавказа обратно в Россию, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения, заявила Amnesty International.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что власти Хорватии, Франции, Германии, Польши и Румынии, которые пытаются или пытались экстрадировать или депортировать соискателей убежища, которые бежали от преследований на Северном Кавказе. Целые общины из-за своей религиозной принадлежности были заклеймены как "опасные экстремисты", которые, как утверждается, представляют экзистенциальную угрозу национальной безопасности европейских стран.

Несмотря на заявления "о заморозке всего судебного сотрудничества с Россией" после начала военной операции на Украине, "несколько европейских государств угрожают отправить людей, бежавших от преследований на российском Северном Кавказе, туда, где произошли эти злоупотребления", заявил директор европейского регионального офиса Amnesty International Нильс Муйжниекс. "Европейские страны должны признать, что многие люди такого происхождения по возвращении столкнутся с арестом или похищением, пытками, другим жестоким обращением или принудительным призывом на военную службу", — заявил он.

Ситуация с правами человека на Северном Кавказе тяжелая, особенно в Чечне. Любой, кто выражает критические взгляды, занимается правозащитной деятельностью или считается членом ЛГБТ-сообщества, рискует стать жертвой, а также его друзья и члены семьи. Выход России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и подавление независимого мониторинга прав человека в стране резко увеличили риск нарушений прав человека и лишили жертв важных средств привлечения виновных к ответственности, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Высылка, экстрадиция или депортация из европейских стран уроженцев Северного Кавказа представляет собой нарушение принципа невыдворения. Угрозы государств вернуть людей в Россию происходят на фоне преобладающей в Европе дискриминации и стигматизации выходцев с Северного Кавказа, которые по большей части являются мусульманами. Этот риск увеличился после израильской бомбардировки сектора Газа и участившихся жестоких нападений, арестов и убийств на Западном Берегу после нападений "Хамас" на юг Израиля 7 октября, подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что правовая основа для передачи в Россию беженцев "зачастую непрозрачна или ложна, включая использование секретных доказательств, предоставленных службами безопасности, и беспочвенных обвинений, исходящих из самой России, особенно в форме "красных уведомлений" Интерпола". "Россия использовала подобные уведомления для преследования политических оппонентов, диссидентов, правозащитников, журналистов, их родственников. Некоторые европейские государства также принимают ненадежные по своей сути "дипломатические гарантии" против пыток со стороны российских властей, чтобы оправдать возвращение людей с Северного Кавказа", подчеркивается в заявлении.

В заявлении приводится несколько кейсов выходцев с Северного Кавказа, в частности, Дауда Мурадова. "Французские власти не только депортировали его, но и передали российским властям подробную информацию о его заявлении о предоставлении убежища, содержащем личную информацию о тех, кто помог ему бежать, а также о членах его семьи", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что предотвратить депортацию Амины Герихановой помог лишь широкий общественный резонанс

В феврале 2022 года стало известно о смерти уроженца Чечни Дауда Мурадова, который в апреле 2021 года был депортирован из Франции. В московском аэропорту его задержали и обвинили в содействии террористической деятельности. Мурадов заявил, что его под пытками заставили подписать признательные показания. В конце 2021 года Мурадова перевезли в Грозный, где, по данным правозащитников, вновь подвергли пыткам. 6 февраля 2022 года родным Мурадова сообщили, что он скончался в больнице в Грозном, куда на скорой его доставили из СИЗО.

Риск высылки из Франции в Россию существенно возрос после того, как 13 октября 2023 года мужчина с Северного Кавказа нанес ножевое ранение школьному учителю в Аррасе. Через несколько дней после нападения в Аррасе президент Макрон призвал к "безжалостному" подходу "к молодым людям с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет". Президент также уполномочил своего министра внутренних дел Жеральда Дарманена привлечь российские власти к возможной высылке. Сообщается, что были разработаны планы депортации до 11 человек в Россию, отметили правозащитники.

Власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, и массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила ранее "Кавказскому узлу" руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо в связи с гибелью Дауда Мурадова. "Проблемы возникают не только у самих "экстремистов", но и у тех, кто просто был с ними знаком. Просто знакомство с "экстремистом" влечет за собой начало процедуры изъятия статуса беженца и срочной высылки на основе простых подозрений. И вот по прибытию в Москву эти люди передаются чеченским властям, которые под пытками выбивают из них признания. С этими людьми связь потеряна", - сказала она.

В ноябре 2022 года французские правозащитные организации направили в ООН ноту о недопустимости депортации чеченских беженцев из Франции. Правозащитники призвали напомнить властям Франции об их обязательстве защищать этнические и религиозные меньшинства и обеспечивать их безопасность, а также отменить этнические критерии в борьбе с радикализацией и терроризмом и создать орган, который может принимать жалобы на дискриминацию административными мерами.

Отношение к выходцам из Чечни ухудшилось во Франции за последние пять лет, чеченцам все сложнее получать статус беженцев, а поводов для его лишения становится все больше, сообщил в пересказе ноты французских коллег Центр защиты прав человека "Мемориал". В 2017 году во Франции был принят закон "Об укреплении республиканских принципов", который наделил главу МВД правом устанавливать слежку за теми, кого МВД может подозревать в создании угрозы госбезопасности и общественному порядку. В частности, после принятия закона даже рукопожатие двух чеченцев власти могут посчитать подозрительным, а оспорить недоверие со стороны властей возможности нет, отметили правозащитники.

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