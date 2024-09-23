Уроженка Чечни рассказала о побеге из-за семейного насилия

23 сентября 2024, 09:24

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Уроженка Чечни Фатима рассказала, что была вынуждена покинуть Россию из-за постоянного насилия со стороны супруга, замуж за которого ее выдали, когда ей было 15 лет. После побега из дома муж и отец обратились в МВД и добились, чтобы силовики объявили Фатиму в розыск.

Как информировал "Кавказский узел", в Чечне периодически происходят случаи, когда женщины сбегают из дома из-за насилия в отношении них. Ранее широкий общественный резонанс ранее вызвала история Халимат Тарамовой – дочери одного из приближенных Рамзана Кадырова, которая, по словам правозащитников, была вынуждена бежать из-за насилия в семье. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом.

По словам уроженки Чечни Фатимы, в 15 лет ее выдали замуж за 30-летнего мужчину, с которым она была почти незнакома. Она не смогла закончить школу, а в 16 лет у нее родился первый ребенок, сообщило на своем сайте 20 сентября издание "Коса".

Издание уточнило, что имя героини изменено в целях ее безопасности.

Фатима родилась и выросла в Чечне, ее родители развелись, когда ей было пять лет. После развода родителей, Фатима с братом стали жить у отца. Когда ее мама тайно приходила в школу, чтобы встретиться с детьми, и когда отец узнавал об этом, то он наказывал детей за то, что они общались с матерью. После развода отец женился во второй раз, а затем в третий. Когда Фатиме было 13 лет, отец женился в четвертый раз.

Новая жена отца плохо относилась к Фатиме и ее брату, отношения в семье испортились. Отец сильно изменился и стал говорить гадости про маму Фатимы. В 15 лет ее выдали замуж за 30 летнего мужчину – Умара. После свадьбы Фатима стала работать в магазине, принадлежавшем Умару. Из кассы часто пропадали деньги и семья Умара подозревала, что их берет Фатима. Она уверяла, что не брала их, но ей не верили. Затем у сестры Умара исчезли драгоценности, и в краже заподозрили Фатиму.

Сама Фатима стала догадываться, что деньги и драгоценности украла племянница, она обнаружила в ее телефоне переписку, где та договаривалась о продаже пропавших украшений. Фатима показала эти сообщения Умару, однако он никому о них не рассказал. И его родные продолжали считать виновной Фатиму.

Первый случай физического насилия в семье произошел, когда Фатима, уходя из дома, оставила на столе 900 рублей, чтобы свекровь купила хлеб. По возвращении домой, свекровь ей заявила, что Фатима не оставляла деньги. Девушка начала уборку в доме и замочила в кипятке тряпку, чтобы помыть в пол. В порыве гнева Умар пнул ногой таз с кипятком, и горячая вода выплеснулась на Фатиму – ей сильно обожгло ноги.

Позже выяснилось, что эти 900 рублей взяла племянница, свекровь принесла извинения Фатиме.

В 16 лет Фатима родила ребенка, но он умер, прожив две недели, поскольку у него была инфекция. При этом, инфекцию врачи обнаружили еще во время беременности и предлагали Фатиме лечь на лечение, однако муж и свекровь не разрешили.

Мама Фатимы постоянно ей помогала и купила ей различную бытовую технику, чтобы ей было легче выполнять работу по дому. Однако спустя некоторое время муж Фатимы запретил ей общаться с матерью, пояснив, что против этого выступил отец Фатимы. Она сделала вид, что исполняет указание, но тайно продолжила созваниваться с мамой. Однажды Умар заметил, что Фатима обращается по телефону с матерью, он избил ее палкой, отобрал телефон и пригрозил, что убьет ее.

У Фатимы и Умара родилось двое детей, их отношения продолжали ухудшаться. К тому моменту, когда родился второй ребенок, муж совсем прекратил общаться с Фатимой. По ее словам, он стал гулять с девушками и перестал ночевать дома. Однажды она увидела, как Умар по видеосвязи разговаривал с женщиной и попросил ее снять одежду. В этот момент в комнату вошла Фатима и увидела происходящее. Она сказала мужу, что пошла на кухню готовить еду и вышла из комнаты. Умара же задело поведение Фатимы, он пришел за ней вслед на кухню и попытался ее ударить. В тот момент Фатима резала мясо, у нее в руке был нож, которым она случайно порезала палец Умару. Тот разозлился еще сильнее и заявил, что выгоняет ее из дома. Так Фатима ушла от мужа в первый раз.

Фатима прожила год у тети и за это время выучилась на кулинара, стала часто общаться с мамой. Умар тем временем женился на другой девушке, и она ушла от него, прожив с ним три месяца.

После этого Умер стал звонить Фатиме, жаловаться на свою вторую жену и просил ее вернуться к нему. Она вернулась к Умару, поскольку переживала за детей, которые остались жить с ним. Они прожили спокойно несколько лет и них родился третий ребенок.

Семья переехала в Грозный и на новом месте отношения Фатимы и Умара стали портиться. К этому времени Фатима стала подрабатывать и за день зарабатывала около 20 тысяч, но все деньги отдавала мужу. По ее словам, она часто стала задаваться вопросом, неужели она не заслуживает большего. Однажды она поругалась с Умаром. Фатима принесла ему чай, а тот заявил, что она в последнее время стала вести себя как-то не так и ударил ее ногой в живот.

На утро следующего дня у нее сильно заболел живот, приехавшие врачи обнаружили у нее в животе кровотечение, Фатима потеряла много крови.

Спустя время Фатима встретилась с мамой, а после встречи с ней пришла домой и увидела мужа, который стоял с палкой в руках. Он стал ее бить, в ответ Фатима закричала, что Умар надоел ей и что она уже не может с ним жить. На следующий день она ушла от него, но вернулась после уговоров золовки, которая рассказала Фатиме, что ее дети постоянно плачут без матери.

После того случая Умар стал запирать Фатиму дома. Однако она связалась с правозащитниками и попросила их о помощи. Она собрала вещи и решила уйти из дома, выпрыгнув в окно. Однако в Умар однажды забыл запереть дверь, и Фатима вышла через нее, а около дома ее уже ожидало такси.

Муж и отец искали Фатиму, объявили ее в розыск. Правозащитники помогли ей покинуть Чечню. Фатима написала заявление в МВД с просьбой снять ее с розыска. По ее словам, она опасается, что если отец и муж ее найдут, то убьют ее.

Фатиме выехать из Чечни помогли правозащитники из группы "Марем". Кризисная группа СК "SOS"* предоставила ей шелтер, оказала поддержку и эвакуировала за границу. Ad Rem оказывали ей юридическую помощь.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что в России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции. Они подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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