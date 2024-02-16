Уроженцу Чечни грозит экстрадиция из Франции в Россию

16 февраля 2024, 05:22

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался отменить решение французских властей об экстрадиции в Россию 55-летнего выходца из Чечни. Сам он настаивает, что на родине ему угрожают пытки.

До исполнения решения о высылке из Франции мужчина, имя которого пресс-служба суда не называет, остается под стражей.

Уроженец Чечни в 2009 году приехал во Францию и получил статус беженца в 2012 году. Позднее его статус беженца был аннулирован "ввиду серьезной угрозы, которую его присутствие во Франции представляет для государственной безопасности", говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда 15 февраля.

Заявитель, которому грозит экстрадиция в Россию, был осужден во Франции как минимум трижды: в 2015 году за оправдание терроризма и угрозы госслужащему, в 2016 году - по обвинению в хранении оружия, а в 2020 году - за нарушение ограничительных мер, установленных для него в связи с предыдущими приговорами.

Суд по правам человека счел, что общая "ситуация на Северном Кавказе" не означает для конкретного заявителя неминуемой угрозы пыток. Сам уроженец Чечни утверждал, что в начале 2000-х годов был "активистом", в связи с чем в свое время и получил убежище. Вместе с тем достаточных для суда доказательств, что возвращение в Россию представляет для него риск, мужчина не предоставил, данных о его уголовном преследовании в России или объявлении Россией в розыск нет, отмечает издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" писал, что в январе правозащитная организация Amnesty International призвала власти европейских государств прекратить передачу беженцев и просителей убежища с Северного Кавказа обратно в Россию, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения.

В начале 2022 года стало известно о смерти уроженца Чечни Дауда Мурадова, который весной 2021 года был депортирован из Франции. В московском аэропорту его задержали и обвинили в содействии террористической деятельности. Мурадов заявил, что его под пытками заставили оговорить себя. Его перевезли в Грозный, где, по данным правозащитников, вновь подвергли пыткам. 6 февраля 2022 года родным Мурадова сообщили, что он умер в грозненской больнице, куда его доставили из СИЗО.

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