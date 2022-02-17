Турецкие СМИ раскрыли детали дела о подготовке атак на чеченских оппозиционеров

17 февраля 2022, 10:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 октября 2021 года в Турции были арестованы шесть человек, задержанные 8 октября в Стамбуле и Анталье по обвинению в политическом и военном шпионаже. Задержанные – граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан (также упоминается в СМИ как Бислан) Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Старшим в группе был чеченец Беслан Расаев, сообщил "Кавказскому узлу" живущий в Турции чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов. Турецкая разведка MIT сообщила, что задержанные планировали убийства уроженцев Чечни, и активисты чеченской диаспоры в Турции были обеспечены государственной охраной. 15 февраля прокуратура Турции сообщила о передаче в суд дела о покушении на чеченских политэмигрантов.

Следствие вменило обвиняемым слежку за чеченскими диссидентами

Обвинение предъявлено Бислану Расаеву, Абдулле Абдуллаеву, Асланбеку Абдулмуслимову, Амиру Юсупову, Игорю Ефриму, Равшану Ахмедову, Саид-Магомеду Абдуллаеву, Шохруху Ахмедову, сообщил 16 февраля турецкий телеканал TRT на русском.

Обвиняемые вину не признали и заявили, что прибыли в Турцию с бизнес-целями. Однако следствие ставит под сомнение эти сведения и мотивирует их причастность к инкриминируемым деяниям наличием достаточных оснований полагать, что все они являются членами единой группы, участвовавшей в подготовке покушений на убийство чеченских политэмигрантов, в частности, лидера запрещенной в России террористической организации "Аджнад аль-Кавказ" Рустама Ажиева (Абдулхаким Шишани) и администраторов Telegram-канала "Security Turkey".

В обвинительном заключении сообщается, что подозреваемый Бислан Расаев планировал приобрести оружие и боеприпасы у Абдулы Абдулаева по кличке "Абубекир", освобожденного из тюрьмы Малтепе в 2019 году, где он отбывал наказание по обвинению в членстве в террористической организации ДАИШ ("Исламское государство"*, – прим. "Кавказского узла"), а после освобождения, как утверждается, он был причастен к незаконной торговле оружием, информировал телеканал.

Спецслужбами Турции была получена разведывательная информация о том, что ранее задержанные Хамзат Докуев и Бадрудин Кимаев, арестованные 2 марта 2021 года, передали "государственную конфиденциальную информацию с целью политического или военного шпионажа", в этих целях они использовали Саид-Магомеда Абдуллаева, задержанного с группой Расаева в Анталии, говорится в обвинительном акте.

Сообщается, что подозреваемые Бислан Расаев, Равшан Ахмедов, Игорь Ефрим и Асланбек Абдулмислимов были пойманы в Анталии, а подозреваемые Абдула Абдулаев и Амир Юсупов – в Стамбуле. При задержании у них были изъяты цифровые материалы, две печати российских юридических лиц, номерные знаки, бинокли, телефоны, оружие с лазерным наведением, глушитель и sim-карты.

Следствие установило, что все подозреваемые, которые утверждали, что прибыли в Турцию с деловыми и туристическими целями, были между собой знакомы и общались, что следует из их показаний, полученных телефонных контактов и истории телефонных звонков.

По версии следствия, задержанные длительное время наблюдали за чеченскими диссидентами, проживающими в Турции, действуя как бизнесмены или туристы.

В обвинительном заключении приводятся показания подозреваемого Шохруха Ахмедова, сообщившего следствию, что он обладает обширными знаниями об оружии, прошел военную подготовку и на хорошем уровне пользовался оружием, сказано в сообщении телеканала TRT.

Действуя как предприниматели, они длительное время вели слежку за оппозиционными выходцами из Чечни, проживающими в Турции, проводя расследования в отношении этих лиц, нарушая тайну их частной жизни, а также собирали информацию и документы, относящиеся к ним.

"Подозреваемые пытались передать эти сведения и документы разведке иностранного государства или в пользу иностранного государства, от имени которой действовали для нанесения ущерба гражданам чеченской национальности, проживающим в Турции и находящимся под защитой", – процитировало обвинительное заключение турецкое агентство DHA, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор потребовал для обвиняемых длительные сроки заключения

По данным агентства DHA, прокуратура просит для обвиняемых длительные сроки лишения свободы, запросив для Абдулы Абдулаева от 15 до 20 лет за "предоставление государственной тайны в целях политического или военного шпионажа", от 2 до 5 лет за "подделку официальных документов" и от 1 года до 3 лет за "нарушение закона об огнестрельном оружии №6136". Его просили приговорить в общей сложности к тюремному заключению на срок от 18 до 28 лет.

Обвинение просит для Бислана Расаева и Равшана Ахмедова от 16 до 23 лет лишения свободы в общей сложности, где от 15 до 20 лет – по обвинению в "предоставлении государственной тайны в целях политического или военного шпионажа" и от 1 года до 3 лет по обвинению в "нарушении закона об огнестрельном оружии № 6136". Другим обвиняемым: Асланбеку Абдулмуслимову, Амиру Юсупову, Игорю Ефриму, Саид-Магомеду Абдулаеву и Шохруху Ахмедову обвинение просит назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет за "предоставление государственной тайны для целей политического или военного шпионажа", сказано в публикации.

Обвинительное заключение, утвержденное в рамках расследования, проведенного управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула, составлено на 25 страницах, передало DHA.

В нем также говорится, что помимо лидера "Аджнад аль-Кавказ"* Рустама Ажиева в зоне интересов обвиняемых были авторы Telegram-канала Security Turkey, созданного в августе 2021 года чеченскими политэмигрантами для предупреждения потенциальных угроз для членов чеченской диаспоры от лиц, связанных с чеченскими и российскими властями.

В частности, уроженец Чечни Бислан Расаев, находящийся в Турции с 16 декабря 2020 года, проводил сбор информации в отношении оппозиционных чеченских элементов в Стамбуле, связанных с Security Turkey.

По данным агентства DHA, обвиняемый Бислан Расаев получал указания от депутата Госдумы Адама Делимханова, с которым был на связи, и от Казбека Докузова, который разыскивается Интерполом за убийство главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

На стадии расследования Бислан Расаев предъявленные ему обвинения отрицал, заявив, что никогда не имел связи с Адамом Делимхановым. Также от заявил, что Казбека Докузова в республике знает каждый житель. Он также не сообщил следствию пароль от своего телефона сославшись на проблемы с памятью. Однако следствие в ходе оперативных мероприятий и сбора сведений установило, что Расаев имел телефонные соединения с Делимхановым и Докузовым, сообщает DHA.

При обыске в резиденции Расаева был изъят нелицензированный пистолет и бинокль с дистанционным измерением, который, по версии следствия, он мог использовать для слежки и не имел никакой другой функции в городской жизни.

Расаев заявил прокурору, что приехал в Турцию для решения своих экономических проблем и лечения зубов, не знаком с Абдуллой Абдуллаевым, что люди по имени Амир Юсупов и Равшан Ахмедов не являлись его вооруженной охраной, а изъятый у него пистолет оставил ему на хранение его друг, гражданин Казахстана по имени Ясин. Бинокль же с измерением расстояния он купил в магазине во время прогулки по Султанахмету в подарок отцу, отметило DHA.

У подозреваемых были также обнаружены копии паспортных данных большого количества лиц на цифровых носителях. Объяснения обвиняемых об этих документах несовместимо с их работой, они не могли объяснить, почему они находятся в Турции, и чем они на самом деле занимаются, сказано в публикации.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от обвиняемых по делу о политическом и военном шпионаже в Турции.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.