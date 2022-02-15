Полицейский из Волгоградской области обвинен в многомиллионных взятках

15 февраля 2022, 14:02

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Бывший инспектор ГИБДД в Волгоградской области обвинен в том, что регулярно брал взятки от предпринимателя, общая сумма которых превысила 36 миллионов рублей.

По данным следствия, инспектор ГИБДД ежемесячно брал взятки у индивидуального предпринимателя, обещая не привлекать его сотрудников к административной ответственности за возможные правонарушения на транспорте. В период с мая 2017 года по февраль 2019 года сумма взяток превысила 22 миллиона рублей. При этом, после увольнения в марте 2019 года обвиняемый продолжил получать от него деньги - в общей сумме более 13 миллионов рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что при посредничестве индивидуального предпринимателя обвиняемый получил взятки в общей сумме более 1 миллиона рублей за непривлечение и других водителей маршрутных автомобилей к административной ответственности. На стадии расследования в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого следователями наложен арест на сумму более 5 миллионов рублей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Бывший полицейский обвинен в получении взяток в крупной и особо крупном размерах и мошенничестве (п."в" ч.5 ст.290, ч.6 ст.290, ч.4 ст.159 УК России). Расследование завершено - мужчине предъявлено окончательное обвинение, проинформировал Следком.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года сотрудник полиции был обвинен в вымогательстве взятки у бизнесмена под угрозой административного преследования.