Родители поспорили об отмене каникул в школах Кабардино-Балкарии

15 февраля 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После внеплановых каникул в школах Кабардино-Балкарии начались занятия, при этом отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков. Некоторые родители выступили за продолжение каникул, другие возразили, что школьникам пора заняться учебой.

Как сообщал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей большинство школьников рекомендовано было отправить на каникулы с 26 января по 6 февраля, продолжили очную учебу лишь ученики девятых-одиннадцатых классов. Временно была приостановлена также работа учреждений дополнительного образования. После 6 февраля вынужденные каникулы были продлены еще на одну неделю. Школьники в Кабардино-Балкарии вернутся за парты с 14 февраля, сообщило 10 февраля Минпросвещения региона. Такое решение было принято, поскольку внеплановые каникулы не повлияли на распространение коронавируса среди детей, пояснило ведомство.

В школах Кабардино-Балкарии после двухнедельных внеплановых каникул с 14 февраля начались занятия, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19.

При этом, по данным Минздрава Кабардино-Балкарии на 14 февраля, 112 детей проходили лечение в госпитале от особо опасных инфекций, пятеро из них - в тяжелом состоянии, один ребенок находился в реанимации.

На базе городской больницы Нальчика №1 развернуто специальное детское ковидное отделение на 250 мест. Лечение на дому получают порядка 5300 детей, из них ковид подтверждён у более чем 2500.

В такой ситуации многие родители считают, что посещение занятий в школах подвергает детей риску заболеть. Так, житель Нальчика Александр Зайцев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что детей следовало бы оставить на дистанционном обучении.

"Лучше пусть учатся дома, чем рисковать их здоровьем. Мы еще не знаем, какие отдаленные последствия могут быть у этого вируса", - сказал мужчина.

Такое же мнение высказала Елена Шогенова. По ее мнению, уж коль идет такой рост заболеваемости, то хорошо бы детей все же не собирать в школы. "Ковид у детей может вызвать пневмонию, тем и опасен", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Здоровье детей - самое главное, считает Мария Долова. "Закройте школы. Здоровье детей главное, а не то, что они отстанут от учебного процесса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако не все разделяют такую позицию. Некоторые респонденты высказали корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что дети в такое время всегда болели сезонным гриппом, и из-за этого не стоит закрывать школы.

"Дистанционная учеба расхолаживает, дети отвыкают от дисциплины. И преподаватель не может дать материал в полном объеме", - считает Алена Коготыжева.

"В школе, где учится мой сын, и без ковида часто отменяют занятия - то одно, то другое. Такое впечатление, что образование уже никого не волнует. Что достаточно, если ребенок научится читать и писать. А остальное - за счет родителей. Есть подозрение, что умные люди никому уже не нужны. Вирусы и бактерии были всегда. Дети тоже болели всегда", - такое мнение высказал Ахмед Дауров.

"Мой ребёнок ходит в девятый класс, но мы полноценно даже месяц не учились, неделю учимся, потом месяц на карантине. И как будут дети сдавать ОГЭ, они практически не учатся", - выказала озабоченность Алла Михайлова.

При этом большинство родителей заявили корреспонденту "Кавказского узла", что выступают против прививок детям. "Я не позволю своим детям прививку", - категорически заявила Марьяна Дугулубова. "15-летний ребенок не может сам принять решить, прививаться или нет. Да и вообще, какой смысл их прививать. Сейчас они переболеют, и у них выработается иммунитет", - сказала Сания Жабоева.

На вопрос о возможности привить своих детей нальчанка Наталья Стрельцова ответила так: "Ни в коем случае. А если будут заставлять под предлогом недопуска в школу, перейдем на домашнее обучение".

Решение об отмене вынужденных каникул было принято оперативным штабом в связи с тем, что дети переносят коронавирус довольно легко, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре по Кабардино-Балкарии.

Там также пояснили, что решение о карантине принимается, если в группе или в классе по причине заболевания отсутствует более 20 процентов детей.

"Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней. Карантин может быть продлен с учетом эпидемиологической ситуации. Нарушения прав детей нет, как при введении карантина, так и при его отмене", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".