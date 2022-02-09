09 февраля 2022, 17:12

Волгоградский активист Соломонов арестован на 10 суток

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде назначил 10 суток ареста активисту Михаилу Соломонову, признав его виновным в невыполнении распоряжения сотрудницы полиции.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания.

По версии Соломонова и его юридического представителя Ивана Иванова, 31 декабря 2021 года Соломонов с товарищами катались на велосипедах по разрешенным частям проезжей части. По полосе, предназначенной для велосипедистов, медленно ехал автомобиль ГИБДД, и посторонний велосипедист, который не относился к этой группе, объехал эту машину по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта. "Михаилу вменяют, что он чуть ли не специально с умыслом организовал это мероприятие, чтобы нарушить общественный порядок", - пояснил 8 февраля Иван Иванов. Задержание Соломонова связано с его участием в защите Волго-Ахтубинской поймы, считают активисты, которые 8 февраля провели одиночные пикеты в его поддержку.

Суд Центрального района Волгограда признал Михаила Соломонова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначил ему административный арест сроком на 10 суток. Это постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

У здания суда собрались около 15 человек, включая журналистов. Депутат облдумы Александр Осипов пришел с плакатом «Свободу Михаилу Соломонову». В суд его не пустили, как и журналистов. "В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, в здание Центрального районного суда Волгограда допускаются только лица, являющиеся участниками процесса", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Вальковская.

Заседание суда закончилось сегодня ночью, оба решения об аресте Соломонова будут обжалованы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Соломонова Антон Гетманенко.

Напомним, волгоградские активисты, в том числе Михаил Соломонов, протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста, как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка, и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

Примечание:

"Депутат проиграл спор с чиновниками по поводу экспертизы строительства в Волго-Ахтубинской пойме", "Правозащитники назвали предвзятым отношение чиновников к защитникам Волго-Ахтубинской поймы", "Пикетчик назвал местью властей увольнение главы парка «Волго-Ахтубинская пойма»".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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