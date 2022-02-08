Волгоградские активисты провели пикеты в поддержку Михаила Соломонова

08 февраля 2022, 15:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три одиночных пикета в поддержку защитника Волго-Ахтубинской поймы Михаила Соломонова состоялись сегодня в Волгограде. Задержание Соломонова за неповиновение полиции и организацию велопробега связано с его активной позицией в защиту поймы, отметили активисты.

Как писал "Кавказский узел", член Общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов, который ведет борьбу за сохранение Волго-Ахтубинской поймы, был приглашен в четвертый райотдел полиции Волгограда, чтобы дать объяснения. По слов юриста Ивана Иванова, Соломонова задержали из-за того, что он попросил официальную повестку при составлении протокола. Активист был вызван в полицию для составления протокола за проведение 31 декабря 2021 года велопрогулки, его задержали за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", отметили в МВД.

Волгоградские активисты протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

Пикетчики потребовали прекратить преследование Соломонова

Три одиночных пикета в поддержку Михаила Соломонова прошли сегодня с 13.15 до 14.45 мск на аллее Героев Волгограда, пикетчики стояли с плакатами с защиту Соломонова. Прохожие читали плакаты, полиции на месте пикетов не было.

Активистка Елена Жупикова рассказала, что давно знакома с Михаилом. "Накануне мы сидели и он обмолвился, что пойдет в полицию дать пояснения. Мы были удивлены, что он пойдет без повестки. Потом приходит новость, что его закрыли. Для меня это непостижимо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам знакома с Михаилом "по активному образу жизни и по нашей пойме". "Мы больше по лесу катаемся в Краснослободске. Велопробеги раз в месяц они точно проходят. Но они сезонные, сейчас лыжи. Летом мы почаще выезжаем на велопробеги", отметила Елена.

Михаила искренне борется за пойму, отметил пикетчик Дмитрий Стрельников. "Я сам подключился к (защите Волго- Ахтубинской поймы) в декабре (2021 года), и вместе с ним все начало января мы опрашивали местных жителей – узнавали их мнение по поводу расширения дороги – готовы ли они расширить дорогу ради того, чтобы спасти пойму. Большинство сказали "да". Расширение будет по всем правилам – со всеми разъездами, шумоизоляцией и так далее", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, преследование Соломонова за велопробег связано с его активной позицией по защите поймы. "Ясно было, что они просто катаются, около трех нарядов ДПС их остановило, это была сознательная провокация по перехвату Михаила. Скорее всего , это может быть связано с его позицией по пойме – что он так активно идет против текущего решения власти, которая хочет проложить дорогу через пойму. Возможно, ему таким образом захотели отомстить", - указал Стрельников.

Юрист Иван Иванов стоял с плакатом "Свободу Михаилу Соломонову! Беспредел#ПоймаЖиви!". По его словам, делом Соломонова занимаются три юриста, в том числе и он сам. "Михаилу вменили участие и организацию велопрогулки, в ходе которой якобы был нарушен общественный порядок. На самом деле, с Михаилом ехали товарищи, которые катаются с ним каждые выходные для поддержания своего здоровья. 31 декабря было то же самое – катались на велосипедах по разрешенным частям проезжей части в Волгограде. Посторонний велосипедист, который не относился к этой группе, нарушил какое-то правило дорожного движения. Транспортное средство ГИБДД препятствовало движению велосипедистов по полосе, предназначенной для них. Чтобы обогнать этот медленно движущийся автомобиль ГИБДД, тот посторонний велосипедист объехал эту машину по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств. В отношении него якобы составили протокол, а Михаилу вменяют, что он чуть ли не специально с умыслом организовал это мероприятие, чтобы нарушить общественный порядок (часть 1 статьи 20.2.2 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП ПФ)). Протокол задержания был по этой статье", - пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Иванова, протокол задержания стали составлять после того, как Михаил попросил у сотрудницы полиции выдать ему повестку для составления протокола на иное число, чтобы он мог прийти с адвокатом и собранными доказательствами невиновности. "Сотрудница полиции ему в этом отказала, сказала, что протокол будут составлять здесь и сейчас. На ее отказ Михаил стал фиксировать ее действия на свой мобильный телефон. Она потребовала прекратить, он прекратил, но она решила составить еще один материал и составила рапорт, что Соломонов якобы препятствовал ее деятельности – не выполнял законные требования сотрудника полиции, это статья 19.3 КоАП РФ", - указал юрист.

Часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) предусматривает для физических лиц наказание в видео административного штрафа до 20 тысяч рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо административного ареста на срок до 15 суток. Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) предусматривает штраф в размере до 4 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

Юрист Антон Гетманенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение двух административных материалов в отношении Михаила Соломонова назначено на сегодня. "Нам удалось пообщаться в камере для административно задержанных. Михаил сообщил, что все требования сотрудников полиции он выполнил. Вину не признает ни в первом, ни во втором правонарушении. По его мнению, преследование организовано в связи с его активной позицией по защите от вырубки Волго-Ахтубинской поймы", - рассказал он.

Активист Сергей Островский приходил 7 февраля в отдел полиции, чтобы поддержать Соломонова. "Я связываю это (задержание) с его деятельностью по защите экологии, с защитой деревьев. Считаю это недопустимым. Насколько мне известно, его решили арестовать и оставить в участке потому, что он отказался выключать камеру – он фиксировал нарушения в отношении него, которые производились со стороны сотрудников полиции. Фактически его без адвоката заманили в отдел полиции, не вручив должным образом повестку. Ему сказали, что будут составлять протокол и не дали нормально с ним ознакомиться. Не дали времени, чтобы обратиться к адвокату. Очень быстро решили, что оставляют его в участке", - рассказал Островский корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поддержать Соломонова в участок кроме него приходили еще несколько человек. "Я спросил у дежурного, можно ли что-то передать, он уточнил, что с этикетками из магазина со сроками годности можно передать еду. Я попросил с ним связаться, чтобы спросить, что ему принести. Вышел сотрудник и сказал, что - пару булочек на сегодня и на утро йогурт. Мы ему купили бананы, йогурт, булочки. Мы понимали, что суд может состояться не утром, а в обед", - указал Островский.

Он счел повод для задержания Соломонова "надуманным". "Все эти велопокатушки годами практикуются. Даже не вижу смысла их согласовывать с кем либо, потому что это могла быть не какая-то организованная акция, а просто несколько велосипедистов встретиться в потоке автомобилей.Это не акция, которая несет в себе политический смысл. Насколько я помню из публикаций Миши, их сопровождали сотрудники полиции, и там же на месте просили их дать объяснения. То есть, заранее следили за ним. Обнаружили они в колонне шесть или семь велосипедистов. При этом ранее Михаил собирал и по 400 и по 1,5 тысячи велосипедистов в Волгограде. И это несло только позитивный характер. Мэр города Виталий Лихачев (мэр Волгограда с июня 2016 года по сентябрь 2021 года - Прим. "Кавказского узла") тоже участвовал и катался с Михаилом. Это было года три назад. Михаил активно развивает велотранспортную инфраструктуру всеми возможными силами. Здесь просто абсолютно не к чему придраться. Решили предъявить как несогласованную акцию вот это велосипедное движение", - подчеркнул Островский.

По его мнению, сотрудники полиции "действуют по указке, им дали такую задачу". "Нужно всем вместе держаться, потому что не понятно, кто будет следующим и по каким поводам. Просто захотели и оставили человека в (камере). Думаю, государственная политическая машина просто собирается найти уголовную ниточку, за которую будет держать Михаила и пытаться влиять на его позицию по защите деревьев в Волго-Ахтубинской пойме", - отметил активист.

Задержание экологического активиста может стать просчетом властей

Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков отметил, что задержание Соломонова превращает его в политическую фигуру. "Всем известно, что я являюсь ярым противником деятельности велоактивиста Михаила Соломонова. Я неоднократно критиковал его деятельность по "рисованию" велодорожек, он даже забанил меня на Facebook, Но задержание его за "велопокатушки с друзьями и нарушение антиковидного режима" это полный бред. Не знаю, кто до этого додумался, но по факту из обычного (...) активиста теперь сделали политическую фигуру", - написал он на своей странице в Facebook. Эта запись набрала к 15.30 мск 23 отметки "нравится" и 37 комментариев.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина также отреагировала на задержание Соломонова . Ее комментарий размещен в телеграм-канале "ПоймаЖиви". "По мнению юристов, адвокатов, задержание Михаила связано с его активистской деятельностью и вызывает большие сомнения в законности", - отметила она, призвав придать этот случай огласке. "Координационный совет Общественной палаты РФ, безусловно, будет серьезно заниматься этим вопросом", - заявила она.

В ситуации преследования Соломонова за организацию велопробега "налицо неверная оценка ситуации", отметил политолог Вадим Шумилин. "Если бы велоактивист М. Соломонов вел ярко выраженную политическую кампанию, то преследование его (...) встретило бы полное понимание и одобрение наверху. Но велоактивист Соломонов (...) вел аполитичную экологическую кампанию. А в отношении таковых кампаний, насколько можно судить, наверху пока что не сложилось консенсуса в смысле "давить любой ценой". Соответственно, и шумиха вокруг преследования участника подобной кампании будет воспринята с досадой и раздражением, как ненужное обострение обстановки, а кем-то наверху - не исключено, что даже и с политически рассчитанным сочувствием. Учитывая же, что экологическая повестка в России сегодня набирает популярность, шумиха вокруг преследования велоактивиста Соломонова обеспечена. Она, в свою очередь, актуализирует уже подзатухший скандал с Волго-Ахтубинской поймой, придаст ему драматизма и героя-мученика", написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, преследование Соломонова "контрпродуктивно с точки зрения интересов региональной власти и является либо просчетом, либо провокацией". К 15.30 мск запись набрала 7 отметок "нравится".