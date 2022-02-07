Защитник Волго-Ахтубинской поймы задержан в Волгограде

07 февраля 2022, 21:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция задержала члена Общественной палаты Волгограда Михаила Соломонова, ведущего борьбу за сохранение Волго-Ахтубинской поймы.

Как писал "Кавказский узел", волгоградские активисты протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста как в Волгограде, так и на месте строительства. В таких акциях принимал участие и Михаил Соломонов.

Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

О том, что Михаил Соломонов был приглашен сегодня в четвертый райотдел полиции Волгограда, корреспонденту "Кавказского узла" сообщил волгоградский юрист Иван Иванов.

"Его заманили под предлогом дачи неких пояснений. На самом деле его задержали из-за того, что он попросил официальную повестку при составлении протокола. Он мне отписался, что отобрали все его личные вещи и впоследствии собираются привлекать к административной ответственности, в том числе за организацию велопрогулок", - рассказал Иван Иванов.

Отметим, что 1 января Соломонов написал на своей странице в Facebook, что во время велопрогулки 31 декабря 2021 года за развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах на ее участников силовики оказывали давление. Причем это давление он связал со своим участием в акциях в защиту Волго-Ахтубинской поймы. "На финише у всех собрали личные данные, объяснив это тем, что в поездке на велосипеде зимой, по их мнению, есть все признаки правонарушения, но какие, сотрудники так и не сказали. […] Лично моё мнение, что это провокация, и таким образом решили на меня надавить за мою экозащитную деятельность в Волго-Ахтубинской пойме", - написал Михаил Соломонов.

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области подтвердили информацию о задержании активиста, отметив, что он был вызван в отделение полиции для составления протокола за проведение акции 31 декабря 2021 года. "Михаил Соломонов был приглашен в отдел полиции по Центральному району для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия повлекших нарушение общественного порядка). До решения суда мужчина был задержан за “неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции” по статье 19.3 КоАП РФ", – сообщили в пресс-службе ведомства изданию "Социнформбюро".