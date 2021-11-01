Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму

01 ноября 2021, 16:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неравная битва идет в Волго-Ахтубинской пойме. Местная администрация пытается построить скоростную трассу через дубовые рощи природоохранной зоны, защитники поймы протестуют. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка и кто поддерживает экоактивистов, - в справке «Кавказского узла».

Два миллиона гектаров

Участок суши между Волгой и ее левым рукавом Ахтуба длиной около 450 и шириной 5—10 километров, переходящий в волжскую дельту называется Волго-Ахтубинской поймой 1 . Пойма расположена в пределах трех субъектов России.

Все они организовали на своем участке поймы природные парки и заповедник: природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области, Природный парк Республики Калмыкия и Астраханский заповедник. Это один из немногих участков Волги, сохранивших естественное строение, остальные участки значительно изменены каскадом волжских ГЭС. Общая площадь поймы около 2 миллионов гектаров, площадь пригодных для сельскохозяйственного использования земель — около 700 тысяч гектаров, которые используются для выращивания бахчевых и садовых культур.

В Волго-Ахтубинской пойме произрастают 19 редких видов растений и грибов, обитают 67 редких видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Волгоградской области.

Исторически пойма – часть дельты Волги при впадении в Хвалынское море (ныне – Каспийское). Современная пойма с дельтой сформировались после отступания позднехвалынского Каспия — 6—8 тысяч лет назад .

Природный парк под Волгоградом

Не более 5% территории Волгоградской области покрыто лесами. Остальное — степи и полупустыни. Самому Волгограду повезло: большой массив реликтового леса подступает к нему вплотную, давая городу не только свежий воздух, но и защиту от суховеев. Этот лес, полосой идущий между пустынными равнинами, образовался более 7000 лет назад. В 2000 году ему придали статус особо охраняемой природной территории и назвали: природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

Сама организация Парка была вызвана необходимостью законодательно обеспечить сохранность уникальных природных и историко-культурных комплексов Волго-Ахтубинской поймы. В 2011 году значимость и ценность территории природного парка была признана на международном уровне: по решению Президиума Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть Биосферных Заповедников .

Федеральный коридор или мостовой переход?

Будущая федеральная, а возможно и международная, трасса, по мнению апологетов стройки, должна соединить Китай через Казахстан с центральной Россией. «Автомагистраль войдет в федеральный транспортный коридор», - уверена председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева.

Однако, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры правительства России никакого такого коридора не предусмотрено. Более того, коридор, связывающий Китай с центральной Россией, есть, но совсем не там: трасса запланирована от Москвы через Казань и Оренбург . Есть еще трасса Р-22 «Каспий», но к ней Волгоград присоединяется через строительство объездной дороги на Астрахань .

Пока же речь идет о мостовом комплексе (или мостовом переходе) от Волгограда (население – 1 миллион человек) на восток через Волгу и Ахтубу, соединяющий Волгоград с тремя областными городами: Волжским (320 000), Краснослободском (16 000) и Средней Ахтубой (14 000). Мост через Волгу, известный как «Танцующий мост», сданный в 2009 году, соединил центр Волгограда с Краснослободском и районами Заволжья. Мост через Ахтубу открылся для движения в декабре 2017 года. Между мостами, где соединяющая их дорога испытывает колоссальные перегрузки как раз и находится северная часть Волго-Ахтубинской поймы .

Особенный подрядчик

Тендер на строительство дороги выиграла группа компаний «ЕКС». Высокий статус стройки многие связывают с ее бенефициарами. Как выяснилось, что заинтересованной стороной в данной ситуации выступают миллиардеры Ротенберги: стройку ведет группа компаний «ЕКС», которая, как выяснилось в ходе журналистских расследований, связана с их семьей. Стоимость самого проекта – 5,6 млрд рублей .

Несмотря на то, что Минприроды пыталось откреститься о своего участия в этой истории, в итоге стало известно, что решающее изменение в положении о природном парке утвердил именно департамент Минприроды по вопросам особо охраняемых природных территорий. С января 2021 года департамент возглавляет Ирина Маканова, которая, по данным «Новой газеты», построила свою карьеру при участии семьи Ротенбергов .

«ЕКС» уже успела оскандалиться в Волгоградской области, когда первым же весенним паводком смыло плотину за 170 миллионов рублей, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Несмотря на оперативный большой десант из прокуроров, представителей облкомприроды и подрядной организации, к концу августа 2021 года никто не ответил, ремонтных работ нет и даже мусор не был убран а.

Аргументы сторон

И сторонники утвержденного и уже реализуемого проекта, и его противники согласны по двум пунктам: дорога нужна, а экологический ущерб от ее строительства и от нее самой все равно будет. То есть выбор делается не из лучшего, а из худшего.

Спор в основном ведется вокруг природоохранного законодательства. Сторонники проекта, хотя и не с первого раза, добились изменения положения о парке, позволяющего рубку деревьев, и получили положительную региональную экспертизу 2 , впрочем, непубличную. Настолько секретную, что даже областному депутату было отказано в ознакомлении с ней.

Противники настаивают на необходимости федеральной экспертизы, обращают внимание на отсутствие согласования проекта Росприроднадзором. В российском Гринпис отмечают, что строительство трассы нарушает три федеральных закона: «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», поскольку исследования о наличие флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Волгоградской области, должны были проводиться до разработки проекта.

Предлагают противники и альтернативы, начиная от незначительного изменения маршрута, позволяющего, однако, в значительной степени сохранить лесные участки, заканчивая проектом расширением существующей сейчас дороги, который и был запланирован когда-то.

Защитники поймы

На местных защитников поймы оказывается самое разное давление: от компромата, распространяемого государственными средствами информации и угроз выселения до крупных штрафов за пикеты.

23 июля 2021 года суд признал пенсионерку из Волжского Галину Тихенко виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф 150 тысяч рублей. 16 сентября Волгоградский облсуд оставил в силе это решение. Эко активисты за две недели смогли собрать необходимую сумму через фейсбук.

Также в июле был снят с должности председателя комиссии по вопросам регламента и парламентского контроля и исключен из фракции «Единой России» Волгоградской областной думы за позицию по защите Волго-Ахтубинской поймы от вырубки деревьев Александр Осипов. Депутат дважды запрашивал экологическую экспертизу проекта строительства дороги, и тщетно пытался оспорить отказ в суде.

28 сентября Роман Себекин сообщил о попытке выселения семьи с детьми из дома на территории, по которой ведется судебное разбирательство. Он связал это со своей активностью по защите Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, в Центральном районном суде Волгограда рассматривается еще одно дело в отношении Себекина, по обвинению в мошенничестве.

Михаила Соломонова называют печально известным велоактивистом , Галину Тихенко гиперактивной пенсионеркой, а в целом экологическую кампанию характеризуют как «протесты немногочисленной группы горожан, костяк которой образовали владельцы недвижимости в коттеджных поселках в пойме из бывших работников прокуратуры и родственников депутата областной думы, а также присоединившиеся к ним фанаты велосипедов» .

Тем не менее, защитникам удалось привлечь на свою сторону и нескольких статусных лиц. Неоднократно высказывался в их поддержку руководитель программ по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин. Выступил против вырубки дубов для строительства трассы депутат Николай Валуев, являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Поддержал активистов и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), советник президента России Валерий Фадеев.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина уверена, что защитникам Волго-Ахтубинской поймы не хватает рычагов воздействия на органы местного самоуправления и на крупный бизнес. «На многочисленные запросы в разные ведомства активистам зачастую поступают несодержательные ответы или отписки, в результате чего они вынуждены прибегать к радикальным мерам, чтобы привлечь внимание к проблеме», - заметила она.

Директор парка ищет компромисс

Директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Наталия Лопанцева является фактически местным чиновником, поэтому высказывается очень осторожно. Но и она уверена, что «надо много раз подумать, прежде чем отрезать кусок (от парка – прим. «Кавказского узла»), даже очень маленький» . «Появятся проблемы, связанные с обводнением. Это не считая того, что сама насыпь, на которой будет строиться дорога, будет давить и уменьшать уровень подземных вод. Лес будет засыхать быстрее», - настаивает она .

Лопанцева подчеркивает, что строить трассу будут на насыпях, а это однозначно приведет к изменению гидрологического режима. «Произойдет засоление почв, а следом за ним — остепнение. Деревья начнут умирать. Исчезнут гнездовья птиц: у нас в пойме живут краснокнижные орлан-белохвост и скопа», - уверена директор парка . По словам Лопанцевой, один из участков для строительства трассы забрали без ведома руководства природного парка. А о живущих в парке редких животных и растениях они сообщали чиновникам, согласовывавшим строительство .

Сторонники строительства

Администрация Волгоградской области и подрядчик строительства используют все имеющиеся у них ресурсы, чтобы «продавить» проект, как на местном, так и на федеральном уровне. При этом они уверенно заявляют через местные СМИ и другие каналы распространения информации, что альтернативы их решениям нет, ущерб природе минимальный из возможных, компенсационные высадки в итоге увеличат площадь лесов, а животным и растениям ничто не угрожает.

Помимо штрафа волгоградской пенсионерке и точечного административного давления, местные власти не брезгуют уже проверенными средствами. Так 8 августа противники вырубки дубов установили палатки в непосредственной близости от места, где запланировано строительство дороги. Сотрудники Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 10 августа изъяли эти палатки и возбудили против активистов административное дело. Защитники поймы пожаловались на действия чиновников в полицию. Опрошенные «Кавказским узлом» юристы сочли действия сотрудников облкомприроды необоснованными.

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