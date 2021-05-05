Жители хутора близ Волгограда пожаловались на проблемы в связи с размытой плотиной

05 мая 2021, 16:10

Строители плотины на ерике Каширин нарушили обещание восстановить разрушенную тяжелой техникой дорогу, теперь на ней часто ломается транспорт, заявили жители хутора Репино в Волгоградской области. Плотина из-за ошибок в проекте не предотвратила размытие берегов в апреле, указал инженер Юрий Нечаев.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле жителей хутора Репино обеспокоил перелив воды через плотину на ерике Каширин. Прокуратура Волгоградской области начала проверку эффективности расходования бюджетных средств, качество и безопасности выполненных работ. 28 апреля заместитель волгоградского межрайонного прокурора Николай Костенко сообщил, что плотина в Среднеахтубинском районе функционирует, само сооружение не пострадало - размыло только грунт вокруг него.

Строительство плотины обошлось в 160 миллионов рублей, оно началось в 2019 году и велось в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Причиной строительства плотины стало чрезвычайное маловодье. Ерик Каширин - основной водный объект Каширинского тракта, он питает 80% Волго-Ахтубинской поймы. Плотина стала первым в регионе гидросооружением с применением новационного трубошпунта. Конструкцию держат 12-метровые трубы. Заказчик всех работ - госучреждение "Дирекция водохозяйственного строительства".

Хуторяне пожаловались на строителей за разбитую дорогу

Жители Репино не опасаются, что прорыв новой плотины на ерике Каширин приведет к затоплению населенных пунктов, так как все хутора окружены валами. Однако они пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на плохое состояние дороги от хутора Клетского к Пламенке и Репино - она вся в ямах и буграх, и в основном проходит по насыпному валу, где небезопасно ехать быстрее, чем со скоростью 40 км/ч. Асфальт разрушен даже на автобусной остановке в самом Репино. Рядом с ней проходят глубокие колеи, а ямы просто засыпаны щебнем.

Строительство плотины на ерике Каширин вызывало жалобы местных жителей. В марте 2020 года они заявили, что тяжелая техника, проезжая через хутор Репино, разрушила дорогу, а на домах, расположенных у разгрузочного пункта, от вибрации появились трещины.

Строители еще в 2019 году провели в Репино собрание, на котором пообещали восстановить подъездную и внутрипоселковую дорогу после ввода плотины в эксплуатацию, указал местный житель Тагир Кадыров. "Год прошел [после завершения строительства плотины] - вы видите, в каком она состоянии. Опасно по ней ездить: детей в школу опасно возить, колеса ломаются у автомобилей", - возмутился местный житель. Он подчеркнул, что до начала работ дорога была хорошо асфальтирована.

Житель Репино Василий Тыщенков также напомнил об обещаниях подрядчика. "Они говорили: «Потом все сделаем». И с концами. Экскаватором ямки поотсыпали, и уехали. А на следующий день эти ямки опять появились. Асфальт продавлен, ездить по нему опасно", - пояснил хуторянин.

Он также считает, что плотина спроектирована неправильно. "Берег не подняли, не укрепили его бетоном. Вода поверх плотины пошла, обошла по берегу, размыла его. Но опасности затопления поселка нет. Тут и без плотины никогда раньше не подтапливало. И сейчас вода сюда [в хутор] не зайдет", - уверен Василий Тыщенков.

Водители автобусов не хотят заезжать в Репино из-за плохой дороги, указал местный житель Николай Тригубов, видео которого о переливе воды через плотину ранее распространили СМИ. "Автобус рейсовый постоянно ломается, хотя он новый совсем", - добавил он.

По разбитому семикилометровому участку дороги ездит и школьный автобус, а это небезопасно для детей, считает жительница Репино Елена. "Мало ли что может случиться на этой дороге, особенно в непогоду. Мы писали в районную администрацию, но нас не слышат", - возмутилась она.

Эксперт заявил об ошибке проектировщика плотины

Дороги в районе плотины залиты потоками воды, передал корреспондент "Кавказского узла". Большая нагрузка на плотину связана с пиковыми сбросами на Волжской ГЭС, пояснил кандидат технических наук Юрий Нечаев, который несколько лет занимался расчисткой водоемов в Волго-Ахтубинской пойме. "К плотине можно будет подъехать только в июне, после паводка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тело плотины выдержало напор воды, но потоки пошли в обход и размыли береговую линию, что указывает на ошибку проектировщика, отметил инженер. "Любой нормальный проектировщик должен предвидеть такую ситуацию, какой-то запас прочности создавать. Здесь, между прочим, люди живут. Они еще не пострадали. Но если мы будем так же строить гидротехнические сооружения, как сейчас осуществляется национальный проект по спасению поймы, то может случиться беда. Государство огромные деньги двинуло, но они не работают. Нужна срочная перезагрузка национального проекта", - заявил Юрий Нечаев.

Он считает, что средства на строительство плотины были потрачены неэффективно. "Так осуществлять национальные проекты - себе дороже. Государство огромные деньги двинуло, но они не работают. Нужна срочная перезагрузка национального проекта", - заключил Нечаев.

Строительству плотины предшествовала расчистка ерика Каширин. Работы должны были завершиться еще до конца 2016 года, однако, по версии следствия, техническая и биологическая рекультивации почвы, стоимостью более 15 миллионов рублей были выполнены только на бумаге. Кроме того, во время расчистки водоема подрядчик повредил участки земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда площадью около 15 гектаров. Следствие оценило ущерб окружающей природной среде в 162 миллиона рублей. Строительством плотины у хутора Репино занималась компания под руководством того же человека, что и компания, которая расчищала ерик Каширин. Заказчиком всех этих работ является госучреждение "Дирекция водохозяйственного строительства".

Работы по расчистке водоемов в Волгоградской области проводятся без применения специальной техники, что приводит к уничтожению там всех живых организмов, указал инженер и эколог Юрий Нечаев. Он пояснил, что в качестве субподрядчиков к таким работам привлекаются люди, которые специализируются в других сферах и используют обычную строительную технику - экскаваторы, бульдозеры, - а не земснаряды.

"Подрядчики выдают результат. Но какой результат? Вся биота (совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью обитания. - Прим. "Кавказского узла") погибает. Это не дело. При этом в проектах большую долю занимают главы о сохранении биоты водоемов. Но выполнить эту часть проекта с такой допотопной техникой невозможно. Государство тратит огромные деньги, но они осваиваются неэффективно. А что, если небольшую часть этих средств потратить на техническое оснащение работ?" - сказал эксперт.

Чиновники не признают проблему с дорогой

Проверка, которую начала межрайонная природоохранная прокуратура, еще не завершена, отметили в облкомприроды. "Акты приема-передачи были подписаны именно потому, что работы по строительству переливной плотины на ерике Каширин были выполнены в полном объеме в строгом соответствии с проектом; у заказчика работ не было оснований не подписывать этот документ. Сейчас идет проверка всех обстоятельств случившегося, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура", - говорится в ответе облкомприроды, переданном корреспонденту "Кавказского узла" сотрудницей пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Мариной Шевченко.

Чиновники облкомприроды отметили, что 28 апреля произошел "частичный размыв примыкания к правому берегу ерика Каширин, на котором уложены бетонные плиты и бутовый камень". Действуют гарантийные обязательства строительной компании, за счет которой необходимые работы по устранению всех выявленных дефектов будут выполнены после завершения паводка, сообщило ведомство.

В комитете не признают проблему с разбитой дорогой. "И в генплане Среднеахтубинского района, и в генпланах сельских поселений в этой местности нет автодорог местного значения. Это особо охраняемая природная территория, по которой запрещено движение автотранспорта, предусмотрены штрафы", - говорится в ответе. Там не поясняется, каким образом осуществляется автомобильное сообщение между хуторами Репино и Пламенка с районным и областным центрами.