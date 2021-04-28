Прокуратура опровергла информацию о прорыве плотины в Волгоградской области

28 апреля 2021, 20:44

Плотина в Среднеахтубинском районе функционирует, само сооружение не пострадало - размыло только грунт вокруг него, сообщил заместитель волгоградского межрайонного прокурора Николай Костенко.

Как писал "Кавказский узел", строительство плотины на ерике Каширин вызывало жалобы местных жителей. В марте 2020 года они заявили, что тяжелая техника, проезжая через хутор Репино Среднеахтубинского района, разрушила дорогу, а на домах, расположенных у разгрузочного пункта, от вибрации появились трещины. Этой весной плотину на ерике Каширин прорвало, следует из сообщений волгоградских изданий V1 и "Высота 102", а также из опубликованного в YouTube видео. Прокуратура Волгоградской области отчиталась сегодня на своем сайте, что оценивает эффективность расходования бюджетных средств, качество и безопасности выполненных работ. Местные жители опасаются, что вода затопит дорогу.

"В ходе проведенного осмотра установлено, что в настоящий момент плотина функционирует. При этом имеется промыв [грунта], который расположен справа от тела самой дамбы. Проводится проверка", - сказал после осмотра плотины Костенко, слова которого приводит "Интерфакс".

По данным облкомприроды, гидросооружение изначально было построено для свободного пропуска воды в Волго-Ахтубинскую пойму в период половодья. "В настоящее время режим работы Волжской ГЭС предусматривает максимальные сбросы. Именно поэтому вода идет в пойму сплошным потоком, в том числе через водопропускные сооружения. На следующем этапе, когда стартует плановое снижение сбросов через Волжскую ГЭС, и вода начнет постепенно отходить из поймы, плотина позволит в максимально возможном количестве задержать ресурс", - цитирует источник в облкомприроде агентство.

По данным облкомприроды, "в случае выявления дефектов исправлять их будут за счет подрядчика".