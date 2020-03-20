Жители хутора под Волгоградом пожаловались на разрушения из-за стройки плотины

20 марта 2020, 00:36

Тяжелая техника для стройки плотины на ерике Каширин едет через хутор Репино Среднеахтубинского района, разрушая дороги, рассказали местные жители.

В течение нескольких месяцев по переулку Репинскому ежедневно с раннего утра до полуночи грузовики возят гравий для строительства плотины на ерике Каширин, рассказали 19 марта корреспонденту "Кавказского узла" жители хутора Репино. Тяжелая техника, по словам местных жителей, разрушила "и без того плохое дорожное покрытие" главной улицы хутора, а на домах, расположенных у разгрузочного пункта, от вибрации появились трещины.

"Эти грузовики уничтожили асфальтовое покрытие на площадке у остановки общественного транспорта и привели нашу сквозную улицу в безобразное состояние. До 12 тоннаров тут иногда стояло. Автобус на Краснослободск не мог развернуться. Водитель «Школьника» (автобуса, перевозящего школьников - прим. "Кавказского узла") ругался с ними из-за того, что из-за них не видит детей", - рассказала пенсионерка Лидия Соловьева.

"Все разрушили, асфальт в крошку превратили [...] Во время дождя автомобили застревали. Колея огромная, проехать невозможно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Наталья Олейникова. По ее словам, подрядчик обещал дорогу сделать после завершения работ. "А мы не верим. Дорогу не восстановят, останемся отрезанными от мира", - переживает пенсионерка.

"Если плотина (вал на въезде в хутор) провалится, то ни автобус, ни скорая помощь, да вообще ни одна машина к нам не заедет, хутор будет изолирован. А плотина уже просела", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Галина Прыткова. Она считает, что сейчас сухо и гравий можно возить в объезд хутора по полям. "До ноября будем страдать. Они же каждый день с раннего утра до полуночи у нас под окнами ездят. И даже ночевали в хуторе", - отметила она.

Пенсионерка Надежда Свинина, живущая в частном доме у перевалочного пункта, показала корреспонденту "Кавказского узла" трещины в фасаде. По ее словам, дом разрушается из-за вибрации, производимой большегрузным транспортом. Пенсионерка рассказала, что живет в этом доме 64 года, с самого рождения. Недавно умер муж и теперь она живет одна. "Дом из-за них скоро рухнет. Завалит меня тут. Едут, разгружаются – все стены и полы дрожат. Спать не дают: до полуночи ездят, а потом рано утром возвращаются. На кладбище не пройдешь: всю дорогу разворотили. И вот в доме напротив та же проблема - у них трещины по стенам", - пожаловалась она.

В хуторе Репино через переулок Репинский, от остановки общественного транспорта до окраины населенного пункта, задним ходом перемещались на малой скорости два большегрузных автомобиля Grunwald, наполненные гравием, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший в хуторе 19 марта. Грузовики по очереди подъезжали к перевалочному пункту и выгружали гравий в кучу. При этом чувствовалась вибрация земли, в воздухе появился клуб пыли. Асфальтированная дорога до хутора Репино по краям местами имеет большую просадку. Площадка у остановки общественного транспорта представляет собой груды раздробленного асфальта. На дороге в переулке Репинский - глубокие колеи, проезд на легковых автомобилях по ней затруднителен. На перевалочном пункте установлен информационный стенд, из которого следует, что гравий предназначен для строительства переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка. Подрядчик выполняет работы по заказу ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства", компания подведомствена Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Предполагается, что строительство, которое началось в июне 2019 года, будет завершено в ноябре 2020 года, следует из данных на стенде.

Проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы по возведению переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка "прошла государственную экспертизу", для реализации проекта на объект планируется завезти 13 тысяч тонн стройматериалов, следует из ответа облкомприроды на запрос корреспондента "Кавказского узла".

"Доставка грузов предусмотрена автомобильным транспортом по дорогам общего пользования и грунтовым подъездным дорогам, расположенным за пределами территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Для завоза гравия установлен график движения автомобилей, учитывающий разрешенную нагрузку на ось транспортного средства", - говорится в ответе чиновников. Сотрудники ведомства заверили, что "дорога на территории населенного пункта по окончании строительства переливной плотины будет приведена в порядок — это предусмотрено проектом".

"Мы отслеживаем ситуацию в хуторе Репино. Если дорогу людям не восстановят, будем писать жалобы в прокуратуру. Пусть разбираются, почему заложенные на восстановление дороги деньги не были потрачены по назначению. Надо защитить и права жителей домов, которые разрушаются от работы грузовиков", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественной организации "Ось" Олег Гончаров. Правозащитник выразил недоумение по поводу того, что проектировщики решили оборудовать перевалочный пункт на окраине населенного пункта с подвозом тяжелых грузов по хуторской улице, если есть объездные пути.

Жильцы могут обратиться в суд и потребовать компенсации за разрушение жилых домов из-за работы тяжелой техники, сославшись на статью 60 Градостроительного кодекса России "Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения", считает юрист Сергей Иващенко. Но в суде придется доказывать, что именно тяжелая техника стала причиной разрушения фасадов домов, и поэтому, прежде чем писать исковое заявление, необходимо провести независимую экспертизу, пояснил он. "Подобная экспертиза – дорогое удовольствие, и вряд ли пенсионеры хутора Репино смогут оплатить услугу экспертов", - сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

В случае, если дорогу в хуторе не восстановят, необходимо будет писать заявление в прокуратуру, так как это будет считаться невыполнением подрядчиком условий договора, пояснил юрист.

"Кавказский узел" также писал, что 20 марта жильцы жилого комплекса "Бейкер Стрит" в Дзержинском районе Волгограда на встрече с представителем городской администрации потребовали поставить остановки, решить проблему со строительством дорог к домам, разметкой пешеходных переходов и установкой светофоров. Замруководителя департамента городского хозяйства Виталий Аблиязов заявил, что денег на решение проблем пока нет.