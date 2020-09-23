Противники строительства в Волго-Ахтубинской пойме раскритиковали аргументы Экосовета

23 сентября 2020, 15:20

Заседание Экосовета при Волгоградской областной думе прошло без участия противников вырубок, чиновники не желают слушать альтернативные мнения о строительстве дороги, сообщили жители Волго-Ахтубинской поймы. Они считают, что власти своими действиями провоцируют массовые протесты.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волго-Ахтубинской поймы назвали фикцией общественный контроль за строительством дороги, о котором говорят чиновники. Активисты пожаловались, что чиновники скрывают информацию об общественных слушаниях по вопросу о прокладке дороги через природный парк и не пригласили противников вырубки реликтовых дубов на заседание рабочей группы Экосовета. Противники порубок заявили, что готовы к массовым протестам.

Через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную трассу протяженностью 14 километров. Будут возведены искусственные насыпи и два моста - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для строительства дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.

Местные жители следят за ситуацией с дубравой

За ситуацией в дубраве, где уже помечены предназначенные для вырубки деревья и растянуты сигнальные ленты, постоянно следят местные жители, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель СНТ "Газ - Заволжье", руководитель юридического агентства AVIM Антон Гетманенко. "Все, кто рядом живет, по лесу гуляют, поэтому по-тихому вырубить не получится", - уверен он.

Вырубка не началась, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница СНТ "Опытник-1" Елена Мягкова. "Активисты ходят там постоянно. Контролируем, в каком все состоянии. Обходы ежедневные", - подчеркнула Мягкова.

Она уточнила, что активисты не ставят под сомнение необходимость дороги - им не нравится конкретный проект. "Естественно, там не должно быть насыпи. А ведь изначально говорили про сваи", - указала Мягкова.

Жительница "Опытника" также сказала, что заявления чиновников о высадке саженцев вместо срубленных деревьев не вызывают у местных жителей доверия. "По Волгограду и области высаживают много деревьев, но их никто не поливает. О посадках деревьев отчитываются, но что с ними происходит дальше, никого не интересует", - отметила Елена Мягкова.

Жители расположенных в Волго-Ахтубинской пойме хуторов заявляли в 2019 году, что действия властей привели к уничтожению сенокосных лугов и еще большему маловодью, из-за чего люди вынуждены бросать свои дачи. При расчистке водоемов в природном парке были допущены нарушения, которые обернулись уголовным делом для подрядчика работ.

Активистов не пустили на заседание Экосовета

Елена Мягкова выразила возмущение тем, что активисты не присутствовали на состоявшемся 22 сентября заседании рабочей группы Экологического совета при Волгоградской областной думе.

"Мы писали заявление на присутствие в Экосовете. Мы также списались через Facebook с председателем Ириной Соловьевой. Она поблагодарила нас за активность, дала телефон. Мы звонили, но не дозвонились. Ни одного человека из 200 подписавшихся под обращениями в органы власти не пригласили. При этом опять пригласили тех же людей, которых приглашают всегда. Это в цирк не надо ходить! Это очередной плевок в людей, у которых есть весомые доводы", - указала Мягкова.

По ее мнению, в ситуации, когда чиновники не желают давать слово активистам, нужно организовывать митинг. "Мы не оппозиционеры, не хотим скандалов. Просто хотим, чтобы нас услышали. Мы не против дороги, мы против этого проекта.

В официальном письме от 21 сентября председатель Экосовета Ирина Соловьева исключила присутствие активистов на заседании, указал корреспонденту "Кавказского узла" Антон Гетманенко. Он пояснил, что просил прийти на заседание в качестве представителя инициативной группы жителей. В ответе Соловьевой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что из-за коронавируса руководителям органов власти региона "рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан". Состав приглашенных на заседание 22 сентября был утвержден заблаговременно, добавила Ирина Соловьева, пригласив Антона Гетманенко принять участие в выездных совещаниях совета, дата и время которых еще не определены.

В итоге на заседании Экосовета появился некий представитель местных жителей, не знакомый Антону Гетманенко. "Представитель более 200 человек в моем лице туда не попал. Мы утверждаем, что на Экосовет от жителей попали подставные лица", – заявил Гетманенко.

Более 200 человек подписали обращение к президенту

10 сентября пятеро жителей поймы встретились с сотрудником приемной президента России Сергеем Мясоедовым, подав коллективное обращение о нарушениях природоохранного законодательства в природном парке.

"Нас выслушали. Обращение, под которым более 200 подписей, приняли. Пришел ответ, что администрация приняла обращение к рассмотрению и сделала запросы. Мы будем обращаться за проведением митингов в Москве. Здесь я вижу стену, поэтому мы будем проблему любыми способами выносить на федеральный уровень. У нас для этого есть и люди, и материальная база. Здесь мы видим абсолютное нежелание администрации области анализировать проблему. Дело не в том, что они не хотят слышать другое мнение, а в том, что не хотят знать правду об этом лесе", – указал Антон Гетманенко.

В коллективном обращении в администрацию президента, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что "предполагается уничтожить лес, который является единственной локацией роста дубов в естественной среде в Волгоградской области". "У дорожников позиция – строить. Они защищают свои отраслевые интересы: сделать короче, дешевле и удобнее. Не их задача – защищать природу. <...> Заказчик не рассмотрел альтернативные варианты с обходом дубрав и особо ценных природных территорий, просто проложил маршрут по наикратчайшей протяженности", – утверждается в обращении.

11 августа на сайте Change.org была опубликована петиция "Спасите природный парк Волго-Ахтубинская пойма!". К 15.20 мск 23сентября ее подписали 1323 пользователя. Авторы петиции указали, что в 2000 году с целью сохранения уникального природного ландшафта был создан природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", значимость которого в 2011 году была признана на международном уровне: ЮНЕСКО включило его в международную сеть биосферных заповедников. Пойма – "последний, практически единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение", подчеркнули авторы петиции.

Волгоградский юрист Иван Иванов напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что его жалобы рассматриваются в Генпрокуратуре и Волжской природоохранной прокуратуре. "Наш активист уже получил ответ Волгоградской природоохранной прокуратуры о том, что согласно представленной комитетом дорожного хозяйства информации, все нормально. Мы будем добиваться, чтобы прокуратура открыла глаза, вышла на место, проверила каждый дуб на предмет здоровья и состояния. Будем и дальше направлять жалобы во все инстанции", – сказал Иванов.

Он указал, что вырубка дубов в Волго-Ахтубинской пойме запрещена. "Граждан лишали права собственности на земельные участки, сносили дома, говоря о том, что нельзя там строить и надо беречь дубы. А сейчас получается, что чиновники готовы нарушить федеральный закон и постановление губернатора и срубить несколько тысяч дубов ради некой фантомной затеи построить трассу за 5,7 миллиарда рублей. Возникает вопрос: почему, если есть деньги, до сих пор мост через Волгу не достроят? До сих пор в Волге стоят сваи, и никто даже не собирается строить вторую линию моста через реку. Получается у нас через Волгу две полосы в каждую сторону, а в лесу собираются по четыре полосы в каждую сторону сделать. Это абсурд. Я убежден, что по уже существующей дороге возможно сделать по две, а то и по три полосы. Городить огород и делать насыпь в дубовой роще – это бред", – заявил Иван Иванов.

Он отметил, что часто с семьей выезжает из Волгограда в пойму отдохнуть и порыбачить.

Житель СНТ "Опытник-1" Дмитрий Полянский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что около двух лет круглогодично проживает на территории поймы. "То, что нас не пригласили [на заседание Экосовета] - это некорректно со стороны власти. Будем и дальше обращаться во все инстанции. Если будет согласован митинг, то примем участие. Пойма – это легкие нашего города. Мы возмущены, что есть другие проекты, еще со времен СССР, и можно их использовать, но почему-то уперлись именно в дубовую рощу, и никто не идет на диалог", – заключил Полянский.

Участники заседания Экосовета считают принятый проект оптимальным

Заседание рабочей группы Экологического совета транслировалось для журналистов по видеосвязи в холле Волгоградской областной думы. Помимо членов рабочей группы, на заседание пригласили чиновников, инженеров и экологов, проектировщиков, представителей прокуратуры и ГИБДД. Из числа местных жителей пришли воспитательница детсада из поселка Маслово Юлия Денисова, пенсионер из хутора Госпитомник Владимир Чабан и заместитель директора школы Виктор Муравьев из хутора Лебяжья поляна.

Председатель Экосовета Ирина Соловьева рассказала, что решение о строительстве дороги было принято еще в 1994 году.

"Уже тогда власть и граждане понимали необходимость скоростной автострады Волгоград - Волжский. Два этапа дороги на сегодня завершены. Третий этап строительства автострады – дорога, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу, образовав единый комплекс мостового перехода. Третий этап разделен на две части: строительство части дороги, которая соединит мост через Ахтубу с хутором Лебяжья поляна, <...> строительство дороги от моста через Волгу до Лебяжьей поляны. Конкурс на строительство первого этапа третьего мостового перехода – это 4,5 километра – уже объявлен. На этот этап уже есть положительное заключение по технической части, экологическая экспертиза и решение федерального агентства лесного хозяйства о возможности строительства дороги. Строительство должно быть реализовано с минимальными экологическими потерями. Речь идет не только о потерях и восстановлении лесного массива, не менее важно сохранить водный баланс поймы", – заверила Соловьева.

Директор Ростовского филиала АО "Институт "Стройпроект" Юрий Ершов пояснил, что все возможные варианты трассирования объекта проходят по территории природного парка и предполагают снос зеленых насаждений из-за необходимости примыкания к транспортной развязке первого пускового комплекса. Проектировщик объяснил необходимость дороги тяжелой обстановкой на дороге Волгоград - Средняя Ахтуба, где интенсивность движения увеличилась до 30 тысяч автомобилей в сутки, что в пять раз превышает пропускную способность трассы. "Только за последние два года в ДТП пострадали 109 человек, из них погибли двое и ранены 19 детей", – сказал Ершов.

Он отметил, что в 1994 году был утвержден проект, согласно которому трасса должна была пройти по существующей дороге вблизи жилой застройки. "На сегодняшний день такой вариант проложения трассы не соответствует действующему законодательству, которое требует выносить подобные дороги за пределы населенных пунктов, реализация этого потребует переноса множества коммуникаций, сноса части поселка", – сказал проектировщик.

По словам Ершова, вариант вдоль левого берега ерика Верблюд потребует строительства эстакады и сплошной вырубки лесного массива под ее строительство, отрежет доступ к пляжам. Процесс возведения эстакады "окажет невосполнимое негативное воздействие на окружающую природную среду". По данному варианту придется снести больше 20 тысяч деревьев. Четвертый вариант строительства дороги по правому берегу ерика Верблюд также требует строительства эстакады и сноса большого количества деревьев.

"Будет уничтожена большая часть расположенного на правом берегу ерика-тополевника, который является естественным регулятором гидрологического режима поймы на данном участке ерика, общее количество вырубаемых деревьев максимальное среди рассматриваемых вариантов – около 31 тысячи. Любые подводные механизированные работы отрицательно влияют на гидрофауну водного объекта – происходит нарушение береговой зоны, нарушается целостность дна реки и участков поймы, это приводит к изменению гидрологического режима. Строительно-монтажными работами, как по третьему, так и по четвертому варианту будет нанесен непоправимый ущерб всей экосистеме участка ерика Верблюд и природного парка в целом. Трасса вариантов третьего и четвертого пересекает земли, входящие в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, и реализация данных вариантов потребует полного выкупа этих земель. Это еще и самые дорогостоящие варианты", – сказал Юрий Ершов.

Реализация первого варианта позволит сохранить экосистему ерика Верблюд и природного парка, трасса пройдет вне населенных пунктов, а объем компенсационного озеленения превысит объем вырубки в 15 раз, подытожил директор института. "Как и при любом строительстве полностью избежать ущерба для окружающей среды не удастся, но этот ущерб будет многократно восполнен", – подчеркнул он. По словам Ершова, будет высажено более 235 тысяч саженцев. "Компенсационное озеленение будет осуществлено на территории Среднеахтубинского района на территории, максимально приближенной к объекту строительства. В состав работ входит посадка саженцев, полив, внесение минеральных удобрений, <...> наблюдение в течение двух лет за сохранностью саженцев", – заверил Ершов.

Глава Среднеахтубинского района Николай Патрин сказал, что "надо учитывать просьбы жителей о том, где проходить должна трасса". "На общественном совете люди просили пояснить ситуацию, как они могли бы поучаствовать в распределении высадки компенсационных деревьев. Нужно предоставить им эту возможность, выбрать наиболее значимые для жителей места. Львиная доля мостового перехода будет проходить по территории Фрунзенского поселения, поэтому здесь много представителей с этой территории, они также участвуют в рабочей группе и доносят эту информацию до жителей", – заявил Патрин.

Главный инженер ПИИ "Волгоградгражданпроект" Игорь Шкопинский сказал, что предложенный проект окажет минимальное воздействие на окружающую среду из всех предложенных. "Если есть со стороны общественности точки внимания, то они касаются контроля и за проектированием, и за строительством. Жители в первую очередь хотят, чтобы дорога, которая соединяет Волжский и Волгоград, была по интенсивности ослаблена этим решением. Думаю, у общественности будет возможность контролировать период строительства", – заключил Шкопинский.

Зампредседателя облкомприроды Александр Кузенко заявил, что предлагаемый вариант предполагает минимальный снос деревьев. "Среди насаждений дуба, которые планируются к сносу, спелые и перестойные составляют 84 процента. Более 95 процентов дубов в пойме имеют порослевое происхождение, поросль появляется после рубки прошлых лет, как правило, поврежденных. Возраст насаждений более 70 лет. В большинстве своем пойменный дуб в возрасте спелом и перестойном имеет дефекты - гниль трещины, кривизну, червоточины, негативно влияющие на его жизнеспособность в целом. Мы ежегодно наблюдаем повреждение дубрав листогрызущими вредителями и болезнями леса", – сказал Кузенко.

Для лесовосстановления подобраны участки на территории Среднеахтубинского района, отметил чиновник. По его словам, в 2021 году проект лесовосстановления "должен зайти в комитет для согласования". Планируется, что работы будут проведены весной 2022 года, комитет будет контролировать их. Всего будет высажено более 200 тысяч различных пород, половина из них – дубы, проинформировал чиновник.

Замдиректора филиала Центра защиты леса Александр Олейников заявил, что среднеахтубинские дубравы поражены листоверткой дубовой и другими вредителями.

Главный научный сотрудник лаборатории гидрологии агролесоландшафтов и адаптивного природопользования Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Константин Кулик также считает избранный вариант оптимальным.

"Я смотрел по космическому снимку, а я специалист по этим делам. Уверяю вас, что это самый оптимальный вариант. Если вы откроете Google Maps или другие программы и посмотрите на эту территорию, то она (дорога. - Прим. "Кавказского узла") проходит с наименьшим ущербом для растительности. Дубы, конечно, жалко. Но с другой стороны, если мы внимательно посмотрим доклады специалистов, то понятно, что в результате регулирования стоков дубы в пойме стали пропадать. Пересыхание, засорение, и происходит заболевание. В большинстве своем эти дубравы вторичной генерации. Во время Сталинградской битвы практически все дубы были вырублены в пойме. С большой осторожностью называл бы эти дубы реликтовыми", – сказал Кулик.

Директор природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" Наталья Лопанцева сообщила, что сотрудники парка создают инструкцию для строителей о том, как обращаться с особо охраняемыми видами растений, насекомых и птиц.

Рабочая группа рекомендовала комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области оказать содействие в подготовке подрядчиком проекта лесовосстановления, предусмотреть проведение работ исключительно на территории Среднеахтубинского района, рекомендовать органам местного самоуправления Среднеахтубинского района организовать общественные обсуждения по выбору зон для высадки зеленых насаждений. В перечне рекомендаций – приступить к высадке саженцев, не дожидаясь строительных работ и сноса деревьев.

Активисты не согласились с участниками заседания

Антон Гетманенко считает утверждения участников заседания безосновательными. "Ни одно лицо, из выступавших [на заседании] за вырубку, не было в этом лесу и не имеет понятия, о чем говорит. Они делают вывод, исходя из общих впечатлений, которые получают, проезжая по Среднеахтубинской трассе. Если хоть кто-то туда выехал, они бы увидели, что это не разрозненные деревья, а полноценный лес с большой плотностью деревьев на один квадратный метр, который своими кронами образует сплошное покрывало", – сказал Гетманенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он утверждает, что деревья в дубраве не больны. "Особенно поразил специалист по Google-картам, который говорит, что это не сплошной лес. Но даже по этим картам, если до них опуститься, видно, что это одно из самых зеленых мест на картах. Задачей сегодняшней комиссии было не допустить людей, которые обладают информацией и могут возразить кому-то. А мы хотели не устраивать истерики, не переводить все в политическое русло, а возразить и представить свои аргументы. Я хотел задать единственный вопрос: кто был внутри леса? Задачей комиссии было также убедить всех, что лес не представляет никакой ценности, и им это удалось, все довольны очковтирательством", – заключил местный житель.

Гетманенко отметил, что считает приемлемым любой из отвергнутых вариантов строительства дороги вдоль ерика Верблюд.

Жительница СНТ "Опытник" Юлия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что активисты намерены повторно поехать в приемную президента. "Сейчас мы собираем ответы, которые получили. Мы отсняли пойму с квадрокоптера. Мы ошарашены заключением Кулика, который по космическим снимкам сделал вывод, что деревья больные и их надо срубить. Мы отсняли собственные репортажи. Мы не остановимся и докажем властям, что они должны прислушиваться к мнению общественности", – заявила она.

Местная жительница подчеркнула, что на заседании было озвучено лишь одно мнение. "На Экосовет опять привезли тех же людей со Средней Ахтубы, которых всегда за собой возят, а нас не допустили. Никто "против" слова на заседании не сказал и неудобных вопросов не задавал. Но мы в курсе всего. Возникает, например, вопрос: где это видано, что при строительстве эстакады все вырубают, как сказали на Экосовете? Экологической экспертизы нет, есть лишь на этап, который идет от Волжского, однако в проектно-сметной документации написано, что оба этапа – это одно целое, просто разные пусковые комплексы. По этому поводу мы тоже будем писать жалобу. На основании чего выбрали проект? Вопросы у нас как были, так и остались. В приемной президента мы будем озвучивать все вновь открывшиеся обстоятельства. Мы также будем ставить вопрос, каким образом проводились публичные слушания", – заключила Юлия.