Расчистка ериков в Волго-Ахтубинской пойме ухудшила положение дачников

07 ноября 2019, 14:30

Вместо улучшения экологической ситуации в Волго-Ахтубинской пойме действия властей привели к уничтожению сенокосных лугов и еще большему маловодью, из-за чего люди вынуждены бросать свои дачи, посетовали жители местных хуторов. При расчистке водоемов в природном парке были допущены нарушения, которые обернулись уголовным делом для подрядчика работ.

Как писал "Кавказский узел", в августе дачники пожаловались на гибель садов из-за пересыхания ерика Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме. По их словам, в последние годы в домах не хватает воды, и многие вынуждены бросить свои участки, при этом чиновники, к которым дачники обратились за помощью, отделываются обещаниями.

Еще в 2015 году жители расположенных в районе поймы поселений указали властям на проблемы из-за маловодья. Правительство Волгоградской области обратилось к федеральным властям с просьбой выделить 200 миллионов рублей для организации подкачки воды в Волго-Ахтубинскую пойму. Подкачка воды началась 25 мая того же года, но несколько населенных пунктов остались в зоне экологического бедствия.

При расчистке водоемов в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" уничтожены сенокосные луга и пересохли огороды жителей хуторов у ерика Каширин и озера Чайка, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

При этом люди "возлагали большие надежды на расчистку водоемов" и "нормальное обводнение поймы", посетовал житель поселка Клетский Игорь Знаемский. "Ерик Каширин – главная артерия, питающая водой сеть водоемов. Во время весеннего паводка именно через него вода заполняет пойму. Расчистку Каширинского тракта местные давно ждали. И вот государство выделило на расчистку и обводнение сотни миллионов рублей. И что же мы видим? Деньги ушли непонятно куда, работы выполнены абы как. Проблема обводнения, по сути, не решена", - констатировал Знаемский.

Житель хутора Репино, тракторист Виктор Олейников рассказал, что в водоемы, расположенные рядом с хутором, уже несколько лет не заходят весенние паводковые воды. "К хутору прилегает ерик Глушак, который питается водой из Каширина. Он у нас давно пересох и превратился в помойку. Было и так, что колодцы у нас пересыхали. У тех, у кого нет скважин, высохли огороды. И скотину нечем было кормить, так как сена не собрали. Покупать сено пришлось", - пожаловался Олейников.

"Они (исполнители работ по расчистке ерика Каширин - прим. "Кавказского узла") нам все покосы попортили. Тракторами площадки расчищали. Землю сдвинули, один песок остался. Кто так работает? Обещали же восстановить травостой. Ничего не сделали, и как нам теперь скотину кормить?" - высказалась жительница хутора Репино, представившаяся Натальей.

Люди ожидали, что обводнение поймы улучшит ситуацию с "урожайностью покосов и рыбными запасами", пояснил житель хутора Пламёнка Михаил Самохвалов. "А работы не выполнили. Я и не видел, чтобы они на ерике Каширине работали", - сказал местный житель.

Безработный волгоградец Андрей Кожин рассказал, что он и его семья (жена и двое малолетних детей) "кормятся с дачного участка тестя", который располагается в садоводческом кооперативе "Дружба" у озера Чайка. "Думаем бросать дачу. Третий год у нас проблемы с поливом. На скважину у нас денег нет, используем переносной насос, воду из озера качаем. Озеро вроде почистили, но вода в него не заходит в нужном объеме. Выкопали огромную канаву, а в ней лужа. Если воду не запускаете, зачем канавы копать? Деньги на ветер", - возмутился дачник.

"Войной за воду" назвал положение дачников председатель правления СНТ "Сосновый бор" Максим Кострикин. "Весной вода в наш ерик Верблюд не зашла в нужном объеме. К июлю уровень ерика снизился ниже критической отметки, и наша насосная станция перестала качать воду в дачи. У кого нет скважин – страдали: огороды пересыхали, сады сохнут. Некоторые дачники просто бросают все. Много дач бесхозных. А ведь тут в основном люди, которые выживают за счет своих дач", - рассказал глава правления СНТ.

Следователи оценили ущерб природному парку в 162 миллиона рублей

6 ноября в Среднеахтубинском райсуде прошло заседание по уголовному делу о расчистке ерика Каширин. Бывший директор подрядной организации ООО "Волгоградспецресурс" Юрий Яковлев обвиняется по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Прораб организации Вячеслав Квинтюк обвинен в пособничестве при злоупотреблении полномочиями. Потерпевшей стороной заявлены облкомприроды и администрация природного парка, передал корреспондент "Кавказского узла".

По версии обвинения, с 2014 по 2017 год работы по расчистке водоемов для обводнения поймы проводились с нарушениями законодательства. Между ООО "Волгоградспецресурс" и облкомприроды был заключен госконтракт на выполнение работ на сумму более 38,5 миллиона рублей. Однако техническая и биологическая рекультивации почвы, на которые было выделено более 15 миллиона рублей, "фактически не выполнены", сообщил в суде представитель областной прокуратуры.

"Кроме того, директор фирмы организовал складирование грунта из ерика Каширин на земельных участках, являющихся особо охраняемой природной территорией. В результате уничтожения плодородного слоя почвы причинен ущерб в сумме более 162 миллионов рублей", - озвучил он версию следователей.

Яковлев свою вину в злоупотреблении полномочиями "признает частично", а в нарушении правил охраны окружающей природной среды – отрицает полностью. Его подчиненный вину не признал. Судебное заседание длилось около часа и было перенесено на 15 ноября в связи с неявкой одного из свидетелей.

Свидетель по делу, бывший главный инженер субподрядной организации Юрий Нечаев на месте показал корреспонденту "Кавказского узла" основные нарушения, допущенные при расчистке озера Чайка у хутора Закутский: уничтоженные сенокосные луга и большие кучи извлеченного из озера грунта. "Местные жители также пострадали, теперь им негде пасти свою скотину. А воды в озере как не было, так и нет", - сказал Нечаев.

Комитет природы списал нарушения на недосмотр подрядчика

Руководитель общественной экологической организации "Ось" Олег Гончаров выразил удивление тем, что потерпевшей стороной является облкомприроды. По его словам, он направлял комитету как заказчику работ запрос по поводу нарушений при расчистке ерика Каширин, и чиновники ответили, что нарушений не выявили.

"В нашем распоряжении имеются акты выполненных работ, подписанные главой комитета Сазоновым. Следствие выявило явные нарушения, а Сазонов их вообще не заметил. Думаю, прокуратура должна провести проверку", - сказал Олег Гончаров, в подтверждение своих слов передав корреспонденту "Кавказского узла" копию ответа облкомприроды от 30 октября 2017 года, подписанного председателем комитета Сазоновым.

Представитель облкомприроды, в свою очередь, пояснил, что для контроля работ на ерике Каширин комитет заключил контракт со специализированной инженерной организацией, "имеющей соответствующие сертификаты, разрешения и квалифицированных специалистов". Именно эта организация, по данным чиновников, и ответственна за контроль качества работ. "В течение контрактного периода информация о невыполнении подрядчиком своих обязательств в комитет не поступала", - пояснил представитель комитета.

Власти планируют обязать подрядную организацию и фирму, контролировавшую работы, восстановить уничтоженные сенокосные луга, сообщила областная прокуратура. "В адрес подрядной организации (ООО "Волгоградспецресурс") и организации, осуществляющей строительный контроль, комитетом будет направлено исковое заявление с требованием возмещения ущерба", - говорится в ответе прокуратуры на запрос "Кавказского узла".

Власти обещают решить проблемы дачников к 2024 году

"Кардинальное решение проблемы, связанной с маловодьем" заложено в национальном проекте "Экология" на 2019-2024 годы, который реализуется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.

По его словам, проект предполагает среди прочего проектирование гидротехнического сооружения для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. "Одновременно в 2019 году будут расчищены 250 гектаров пойменных водоемов, а также две несанкционированные свалки, высажено 1250 гектаров леса", - сообщил представитель губернатора.

По его словам, к 1 ноября в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" завершился один из основных этапов реабилитации озера Запорного, ериков Судомойка и Сахарный. Здесь были восстановлены водопропускные сооружения, очищено дно, ведется высадка травы и деревьев.

"Результатом реализации проекта «Экология» станет явное улучшение качества жизни местных жителей. Все беды, связанные с маловодьем, для них закончатся", - пообещал сотрудник аппарата губернатора.

Отметим, что на фоне обещаний чиновников 150 волонтеров приняли участие в октябре в высадке дубов и кленов на территории парка "Волго-Ахтубинская пойма". Эта акция была организована проектом "Посади лес", который работает благодаря добровольным пожертвованиям людей, пояснила ранее "Кавказскому узлу" куратор проекта Лидия Беляева.