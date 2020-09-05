Жители Волго-Ахтубинской поймы сочли фикцией общественный контроль за строительством дороги

05 сентября 2020, 13:57

Чиновники скрывают информацию об общественных слушаниях по вопросу о прокладке дороги через природный парк и не пригласили противников вырубки реликтовых дубов на заседание рабочей группы Экосовета, заявили активисты. Местные жители заявили, что готовы к массовым протестам против строительства.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградцы попросили Генпрокуратуру предотвратить вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме. Деревья вырублены для прокладке дороги. Чиновники заявили, что новая автомагистраль позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.

Через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную трассу протяженностью 14 километров. При строительстве дороги будут возведены искусственные насыпи и два моста - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для строительства дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы.

Активисты пожаловались, что их не пригласили на заседание рабочей группы

Мосты через Волгу и Ахтубу уже построены, теперь проектируется строительство дороги, которая свяжет их. Чтобы местные жители располагали всей информацией о проекте и могли "реализовать свое право на общественный контроль", экологическим советом при Волгоградской областной думе создана рабочая группа. Возглавила ее руководитель Экосовета, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева. В состав группы вошли 18 человек: экологи, ученые, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", Общественной палаты Волгоградской области, профильных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, жители Среднеахтубинского муниципального района.

Рабочая группа должна детально ознакомиться с проектом и изучить ситуацию непосредственно на месте будущего строительства, указано в публикации на сайте облдумы от 2 сентября.

На первом заседании рабочей группы много говорили о том, что "нельзя допустить экологического скандала при вырубке дубов", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" побывавший на заседании председатель комиссии Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин. "Члены группы договорились, что компенсационные и восстановительные работы должны быть проведены именно в Среднеахтубинском районе, а не где-то в области. Рабочая группа будет контролировать и ход работ, и дальнейшее обслуживание этих посадок", - рассказал Черепахин.

По его словам, следующее заседание рабочей группы запланировано на 22 сентября. "Будем <...> изучать проект и задавать вопросы. По трассировке, гидрологии, компенсационным работам и так далее", - сказал Вячеслав Черепахин.

Жители Среднеахтубинского района, проживающие рядом с местом предполагаемого строительства, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не были приглашены на заседание рабочей группы, несмотря на несколько отправленных в разные инстанции обращений и петицию против вырубки лесов.

Дорогу можно было проложить в обход дубрав

Петицию "Спасите природный парк Волго-Ахтубинская пойма!" опубликованную на сайте Change.org 11 августа, к 13.57 мск 5 сентября подписали 1244 пользователя. Авторы петиции указали, что в 2000 году с целью сохранения уникального природного ландшафта был создан природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", значимость которого в 2011 году была признана на международном уровне: ЮНЕСКО включило его в международную сеть биосферных заповедников. Пойма - "последний, практически единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение", подчеркнули авторы петиции.

"Уникальная ценность поймы – это расположенные на ее территории водно-болотные угодья, состоящие из сложной системы разнообразных водных объектов (рек, озер, ериков, проток, стариц) и обширных прилегающих к ним лугов с богатой и разнообразной растительностью, которые являются местом жизни огромного количества самых разнообразных живых организмов и служат своеобразным осенне-весенним «перевалочным пунктом» для тысяч птиц, летящих к местам зимовки и обратно по крупнейшему в Европе пролетному пути. Весной и осенью на водоемах поймы можно увидеть массовые скопления водных и околоводных птиц, насчитывающие до нескольких тысяч особей. Поэтому здесь же выделена ключевая орнитологическая территория международного значения «Ахтубинское Поозерье». На возвышенных (гривистых) участках поймы произрастают лесные массивы: дубравы, тополевники, ивняки, вязовники, наиболее ценными среди которых являются дубравы»", - говорится в петиции.

Строительство трассы уничтожит особо ценные дубравы, нанесет урон водным объектам поймы и, в результате, уничтожит экосистему природного парка, уверены авторы петиции. "Заказчик не рассмотрел альтернативные варианты с обходом дубрав и особо ценных природных территорий - просто проложил маршрут по наикратчайшей территории", - подчеркивается в петиции.

Пойма служит местом отдыха волгоградцев

Владельцы расположенных в пойме дачных домов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что для них Волго-Ахтубинская пойма – место, где они могут отдохнуть на природе, где комфортно чувствуют себя их дети. По их словам, туда приезжают отдыхать не только дачники, но и другие волгоградцы.

"Это нерукотворный лес, никто из волгоградцев его не сажал, это жемчужина Волгоградской области. Пойменный лес вырос благодаря близкому залеганию воды, это совокупность ериков, проток, подземных линз, этот уникальный пойменный лес находится под охраной ЮНЕСКО. Многие удивляются, что мы обладаем такой жемчужиной, здесь же рядом озеро лотосов. Это подарок матушки-природы волгоградцам. В период пандемии сотни людей приезжали сюда - кто на своих машинах, кто на общественном транспорте, кто на велосипеде через мост. Приезжают с детьми, с собаками, чтобы дышать воздухом. Это легкие нашего города. Бездумное отношение дорожников – это как войти в чистый дом грязными ногами. Я представляю интересы огромного коллектива. Мы отправляли подписные листы на имя губернатора, президента, в природоохранную прокуратуру, но она молчит. То, что происходит, беспрецедентно. Люди ищут спасения в этом лесу, вывозят сюда своих детей, и сейчас хотят отрезать легкие нашего города. Сколько петиций мы написали и собрали подписей", - отметила жительница СНТ "Опытник-1" Елена Мягкова.

По ее словам, на заседание рабочей группы Экосовета были приглашены двое жителей поселка Госпитомник. "Им преподнесли односторонне информацию – спросили, хотят ли они дорогу. Но никто им не объяснил, какой ценой и какими жертвами. Причем изначально говорилось о свайной системе, теперь говорят о насыпи. Какого века эта дорога? Она перекроет все линзы, все ерики и протоки. Если будет насыпная дорога - это будет катастрофа, дубы будут просто падать нам на голову", - считает Мягкова.

Местные жители готовы к протестам против строительства

Елена Мягкова уверена, что начало строительства спровоцирует массовые протесты. "Если деревья начнут рубить - те, кто приезжал сюда в период карантина отдыхать, будут стоять здесь. Люди выйдут с детьми, с собаками и плакатами. Я лично буду стоять напротив тракторов насмерть. Я всегда голосовала за Путина и за Бочарова, считала, что к ним всегда можно обратиться за защитой. Но что происходит? Или губернатора просто не поставили в известность, или никому это не нужно. Если мы им не нужны, то тогда и они нам не нужны, потому что это катастрофа. Мне со слезами звонят мамы, у которых по двое детей, бабушки и дедушки, у которых внуки. Мы живем в пустыне, у нас степи вокруг, как можно уничтожать нашу жемчужину? У нас построен уже второй огромный областной онкоцентр, и никто не думает отчего это происходит. Нет зеленого кольца, и о каком демографическом прорыве говорить можно? Сколько молодежи уезжает из Волгограда, потому что где здесь жить – одни степи вокруг. У меня лично уехали четыре подруги", - сказала жительница "Опытника-1".

По словам Мягковой, местные жители не знали об общественных слушаниях. "Информация о том, что они прошли, прошла в какой-то газетенке. И почему нас не пригласили на рабочую встречу? Почему пригласили этих двоих из Госпитомника? Неделю назад они выступали по телевидению, вчера на Экосовете. Их везде таскают, как двух клоунов", - высказалась Елена Мягкова.

Жители расположенных в Волго-Ахтубинской пойме хуторов заявили в 2019 году, что действия властей привели к уничтожению сенокосных лугов и еще большему маловодью, из-за чего люди вынуждены бросать свои дачи. При расчистке водоемов в природном парке были допущены нарушения, которые обернулись уголовным делом для подрядчика работ.

Чиновники игнорируют мнение жителей, считает жительница СНТ "Опытник" Юлия. "Это единственная локация произрастания реликтовых дубов 70-80 летних, их невозможно обхватить. Там очень красиво, при наших степях это легкие города. Жители настроены решительно, говорят, если здесь появятся бульдозеры, мы выйдем с вилами и поставим свои машины, выйдем с детьми. А как еще, если нас не слышат? Мы пишем петиции, жалобы, пытаемся привлечь СМИ, а они от нас закрылись, решают вопросы исключительно в чиновничьем составе. От жителей привели каких-то двух людей, причем эти два человека и не знали что собираются дубы вырубать. Их показывают по телевизору, их приводят на заседание экологического совета, они там выступают якобы от жителей Среднеахтубинского района", - посетовала она.

Юлия пояснила, что местные жители требуют разговора с губернатором или его заместителем. "Мы хотим сказать свое мнение, потому что нас не слышат. Мы не против моста, а за то, чтобы его построили в обход дубрав. И это возможно, потому что ранее был такой проект. Но его не хотят рассматривать в качестве альтернативы. Нас пугает также то, что будет насыпь, и все погибнет. Мы просим показать гидрологические испытания, экологическую экспертизу с февраля. Как общественность, мы имеем право обжаловать экспертизу в суде, но нам ее не дают. О каком общественном контроле может идти речь, если от тысячи человек выступают два аффилированных человека, а нас не хотят слышать и видеть? ОНФ собирается доносить ситуацию до президента, я также собираюсь ехать на следующей неделе в администрацию президента и попасть на прием. Нужно выносить вопрос на общественные обсуждения, да просто дать нам высказаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проект намеренно подготовлен до создания рабочей группы, считает депутат

Депутат областной думы Александр Осипов, который был на заседании рабочей группы Экосовета, подтвердил, что там не было местных жителей, выступающих против вырубки.

"Они таскают двух этих несчастных людей, и одно СМИ, которое их снимает. Говорит в основном воспитательница Денисова - она уже 15 раз рассказала историю, что плохо жить детскому саду рядом с трассой. Зачем это делают? Мы понимаем, что эти люди втемную использованы. Зачем эта профанация в СМИ? Все говорят, ВГТРК снимает, но когда начинает говорить противоположная сторона – ОНФ, общественная палата, я, - тут же переключаются на этих несчастных жителей. Мужик из поселка Госпитомник, которого также пригласили на заседание, вчера сильно удивился, когда узнал сколько деревьев вырубят, и сказал, что не хотел, чтобы деревья в таком объеме рубили", - отметил Осипов.

Аргументом в пользу строительства дороги является то, что сейчас местная трасса плохо справляется с потоком машин, но это произошло из-за ошибки проектировщиков, считает депутат.

"В 2010 году открыли мост, поток машин пошел на Среднюю Ахтубу. Мост на Среднюю Ахтубу, пропускная способность которого 17 тонн, тут же начал рушиться, потому что по нему пошли тяжелые грузовики. Это была ошибка – не надо было открывать мост через Волгу, если дальше не обеспечили инфраструктуру. Конечно, хорошо, что люди стали ездить через Волгу без парохода, но вопрос в том, что сразу за этим мостом нужно было строить и дорогу. Потом долго был транспортный коллапс на мосту через Ахтубу, и он никуда не исчез и не исчезнет. Сейчас 30 тысяч машин в выходные может пройти там за сутки. Но почему не сделать экраны, не убрать самовольные постройки, которые понастроили в поселениях рядом с дорогой? Вместо того, чтобы решать одну проблему, создали другую – сделали трассировку через самый густой лес. Но в пойме есть участки необремененные реликтовой растительностью! Почему не рассматривают другую трассировку?" - выразил удивление Александр Осипов.

Он отметил что рабочая группа при Общественной палате была создана только через год после обещания об этом руководителя комитета транспорта. "Не создавали, втихаря делали проект. Потом мы узнали, что прошли общественные слушания, где трассировку уже показали. Мы не нашли информации о них – ни в газете, нигде. Собрали Общественную палату, пригласили дорожников. Задаем вопросы: почему выбрали такую трассировку, почему решили уничтожить деревья, почему делаете насыпь, а не эстакаду? Не было ответов на эти вопросы. Теперь создана рабочая группа при Экологическом совете. На выездном совещании задали вопрос: почему выбрали эту трассировку. До сих пор нет ни одного адекватного ответа ни от него, ни от проектировщиков", - утверждает Осипов.

Депутат указал, что представители природного парка также выступают за альтернативный маршрут. "Природный парк на совещании в Общественной палате предлагал перенести дорогу на 300 -400 метров в сторону, где есть тополевник. Тополь быстрорастущее дерево – за 15 лет уже взрослое дерево. Дуб за 15 лет только оформляется в небольшое деревце. Дуб вообще очень трудно воспроизвести - он сам выбирает место, в котором будет расти. То место, которое хотят вырубить – это сложившаяся экосистема, уничтожив которую, мы просто не воспроизведем дубы никогда, тем более, в таком объеме", - подчеркнул Осипов.

Он подтвердил, что местные дубравы пользуются популярностью у отдыхающих. "В это место, о котором мы говорим, приезжают тысячи людей. Я живу недалеко от этого места, я привожу туда людей, и они говорят: «Такого леса быть не может в нашей области». Там дубы, которые не могу обхватить даже я, это редкость. Что здесь собираются сделать - пустыню?" - возмутился Осипов.

Стоимость срубленных дубов может достигать 100 миллионов рублей, полагает депутат. "Это только по приблизительным оценкам. 60-70 летний дуб весит около пяти тонн, это три машины только дров. А деловая древесина стоит порядка 25 тысяч рублей за куб", - сказал он.

Активисты требуют экологической экспертизы

Чиновники не предоставили информацию об общественных слушаниях даже после их проведения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель СНТ "Газ - Заволжье", руководитель юридического агентства AVIM Антон Гетманенко. "Декларируют, что общественные слушания по поводу части строительства, которая касается экологических норм, были, но никто не смог представить нам никаких подтверждений. Мы просили нам сообщить, когда слушания проводить, но никто из представителей ни районной, ни областной власти документов представить не смог. Ни протокола слушаний, ни постановления о его результатах никто не видел. Также никто не предоставил выкопировку из газеты, что слушания состоятся", - сообщил Гетманенко.

По мнению Антона Гетманенко, рабочая группа при Экосовете облдумы создана "для отвода глаз, из состава самих чиновников". "Туда не приглашены жители, чьи права затронуты. На первом же заседании комиссия уклонилась от обсуждения вопроса о переносе трассы, а стала обсуждать вопрос по компенсационной высадке. Об этом рассказали несколько человек, которые на рабочей группе присутствовали. Как они собираются что-то урегулировать, если не пригласили конфликтующую сторону Пригласили подставных лиц, которых ввели в заблуждение и которые не знали, что будут уничтожаться дубы. В генпрокуратуру отправлена жалоба, которую подписали более 200 человек, при этом на эту рабочую группу ни один из них не попал", - заключил Гетманенко.

Он также заявил, что местные жители готовы протестовать. "Мы планируем проводить демонстрации, митинги, если не будет результатов работы рабочей группы. Будем выходить с лозунгами и перекрывать федеральную трассу, мы к этому готовы. Это касается наших домов - просто пикетированиями возле администраций мы не ограничимся", - сказал Гетманенко.

Антон Гетманенко отметил, что владеет ближайшим к месту строительства участком. Гетманенко, как и авторы петиции, указал на существование альтернативного маршрута для трассы.

"Трассу прокладывают через чащобу многолетних дубов. При этом есть альтернативный маршрут, который располагается в нескольких сот метров - он проходит либо по тополевнику, либо по пустым участкам. Но как нарочно решили провести через дубовый и сосновый лес. Никаких других вариантов на данный момент не рассматривают, хотя изначально прохождение дороги рассматривалось в другом месте. При этом хотят создать земляную насыпь, которая предусматривает земляные отвалы в несколько десятков метров в сторону от трассы. Таким образом, как минимум метров 100 будет ширина полосы, которую вырубят", - указал Антон Гетманенко.

По его данным, работы планируются без экологической экспертизы. "Ее до сих пор нет, а это грубое нарушение закона. За моей подписью по этому поводу ушло 10 жалоб в администрацию президента, в Генпрокуратуру, в министерство природных ресурсов. А поскольку объект охраняется ЮНЕСКО, жалобу отправили и в Greenpeace. Мы собрали порядка 200 подписей жителей под коллективной жалобой. При этом природоохранная прокуратура бездействует. Были публикации в СМИ, никакой реакции. В федеральном законе «О прокуратуре» есть прямое указание, что сведения о нарушениях, которые публикуются в СМИ, являются обязательным основанием для проведения прокурорской проверки. Я, как бывший работник прокуратуры, знаю, как это должно выполняться", - сказал Гетманенко.

Региональный штаб ОНФ намерен добиться экологической экспертизы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Константин Глушенок.

"Строители-дорожники, которые приступили к выполнению работ, не учитывали, что это природный парк и резерват ЮНЕСКО. Сейчас нужно сделать целую кучу дополнительных изысканий и экспертиз, и посмотреть таким образом на прокладку трассы, чтобы она затронула как можно меньше реликтовых дубов - пусть это будет даже удорожание проекта, - и проходила по местности, которая является малолесистой. Компенсационные высадки должны быть произведены, учтен их полив. Мы будем осуществлять максимальное взаимодействие с проектантами по поводу недопущения глубокого вторжения в пойму и трассологии с точки зрения того, чтобы пострадало как можно меньше деревьев. Будет сделана общественная экологическая экспертиза, которая позволить оценить реальный ущерб, и чтобы было понятно, какие силы потратить на восстановительные мероприятия", - сказал Глушенок.

Экологи указали на угрозу уничтожения поймы

Вырубка дубов может погубить пойму - пересохнут ее водоемы, а на месте уникального оазиса появится пустыня, считает эколог Елена Васильева.

"Еще 25 лет назад, когда была проведена оценка состояния Волго-Ахтубинской поймы, было сделано заключение, что пойма очень сильно деградирует, что за счет изменения гидрологического режима Волжской ГЭС растительность в пойме очень сильно поменяла свой состав – площадь дубрав, которыми славилась Волго-Ахтубинская пойма, резко сокращается, за счет того, что им банально не хватает воды, что идет распашка земель. Был сделан вывод о том, что образовавшаяся буферная зона между дубравой и полупустыней на другом берегу разрастается, и пойма просто-напросто умирает. Поэтому любое вмешательство в нее, а тем более массовая вырубка деревьев, которые и так страдают из-за отсутствия длительного половодья, вообще будет невосполнимой потерей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного центра "Волгоград-Экопресс" Елена Васильева.

По ее словам, проект строительства дороги обсуждается много лет. "Изначально был проект строительства этой дороги, которая должна была идти от моста через Волгу, по пойме и до Средней Ахтубе. К нему было много вопросов. Уже тогда, 25 лет назад, было сказано, что здесь нужен особый, очень бережный режим. Любая массовая стройка может погубить оставшиеся ерики, а их и так очень мало. Все знают со школьной скамьи, что вырубка деревьев неизбежно приводит к тому, что уходит вода. Реки и водоемы, на берегах которых вырубались деревья, неизбежно мельчали. Еще 25 лет назад мы обсуждали, что эту дорогу нужно делать без съездов, чтобы съезды были регулируемые, чтобы как можно меньше людей могли в эту пойму заходить, потому что даже просто вытаптывание травы и молодых побегов это уже вред пойме", - отметила Васильева.

Населенные пункты, которые есть в пойме, и так нанесли урон экосистеме, добавила она. "Вырубка там производилась в экстренных случаях - при выгоревших больших площадях, при санитарной рубке, когда деревья были повреждены. Дубы в пойме и без того погибают из-за того, что построили валы, когда строили населенные пункты. Вместо того, чтобы дубы поддерживать, оставшиеся островки вырубают. Хорошая транспортная доступность пойму просто уничтожит", - указала эколог.

С Еленой Васильевой согласна эколог Анастасия Сергеева. "В Волгоградской области очень мало леса, а дубы являются самыми ценными породами. Дубравы - это уникальные экосистемы, место обитания большого количества самых разнообразных живых организмов, в том числе и птиц. Здесь обитает краснокнижный жук-олень, он обитает рядом с этим деревом. На территории природного парка обитает около 230 видов птиц, среди которых более 30 занесены в Красные книги разных рангов, в том числе в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Пойменные дубравы формируют микроклимат, стабилизируя климатические условия, осадки и температуру, служат фильтром для загрязняющих веществ и способствует процессам самоочищения в атмосфере. Для волгоградцев это прекрасное место отдыха. Здесь проходят экологические тропы, мы с детьми неоднократно посещали экскурсии которые способствуют формированию экологической культуры подрастающего поколения", - рассказала Сергеева корреспонденту "Кавказского узла".

Строительство дороги через дубраву нанесет глобальный ущерб экологии Волгоградской области, так как дорога будет проходить через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы, считает волгоградский юрист Иван Иванов. Он указал, что согласно части 2 статьи 63.1 Лесного кодекса России, лицо, обратившееся с заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, обязано выполнить работы по лесовосстановлению. Согласно п. 3 ст. 112 Лесного кодекса России, в лесах, расположенных на территориях природных парков, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, указал юрист.

Чиновники настаивают, что маршрут трассы оптимален

Направление трассы в пойме определено построенными мостами, указали корреспонденту "Кавказского узла" в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

"Построенные транспортные развязки <...> определяют места и направления примыкания начала и окончания проектируемой трассы. Именно поэтому все возможные варианты трассирования объекта проходят по территории природного парка. Разработка проекта еще не завершена. Выбранный вариант из четырех рассмотренных мест прокладки трассы является самым оптимальным по воздействию на экологическую ситуацию территории, минимизирующим воздействие на пересекаемые водотоки, не затрагивающим существующие зоны отдыха (рекреационные зоны), с максимально возможным удалением от жилой застройки, а также с учетом минимально возможной на данном участке вырубки дубов и иных зеленых насаждений", - утверждают в комитете.

Там также пояснили, что законы позволяют строить на особо охраняемой природной территории сооружения, связанные с обеспечением функционирования расположенных в границах парка населенных пунктов. Главное требование - проведение экологической экспертизы и соблюдение всех требований экологического законодательства, включающих в себя компенсационные посадки и полное восполнение причиняемого природе ущерба, добавил представитель комитета.

"Проектной документацией на строительство третьего пускового комплекса предусмотрена высадка зеленых насаждений — около 400 тысяч деревьев и кустарников на территории поймы. Кроме того, в целях сохранения экологической обстановки в Волго-Ахтубинской пойме предусмотрены установка акустических экранов, строительство локальных очистных сооружений", - сообщили в комитете.