Волгоградцы собрали 150 тысяч на оплату штрафа активистке Тихенко

28 сентября 2021, 14:34

Защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали 150 тысяч рублей на оплату штрафа пенсионерке Галине Тихенко, которую суды в Волгограде признали нарушительницей правил проведения пикета.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля суд признал пенсионерку из Волжского Галину Тихенко виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. 16 сентября Волгоградский облсуд оставил в силе это решение. Штраф планируется оплатить за счет сбора денег в Facebook, рассказала сама 74-летняя активистка.

7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов. Согласно материалам дела Галины Тихенко, она в тот день стояла с плакатом рядом с другой женщиной, в руках у которой также был плакат. Галина Тихенко отвергла обвинение в нарушении правил проведения одиночного пикета. "Я всегда следила, чтобы никого рядом не было. На один момент кто-то подскочил и сказал: "Давайте я вас сфотографирую". Открыла на секунду плакат – и все. Я на суде сказала, что проводила одиночный пикет и не рассчитала расстояние до другого пикетчика. Мне припомнили пикет 31 января [на акции в поддержку Алексея Навального], получилось повторное нарушение", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Сегодня завершился сбор 150 тысяч рублей на оплату штрафа Галине Тихенко, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский юрист Антон Гетманенко. "Сбор средств был организован штабом экозащитников поймы. Я подготовил информационные плакаты с призывом собрать деньги, мы распространили их по соцсетям с указанием номера карты. Люди начали активно скидывать деньги. На утро вчерашнего дня [27 сентября] было собрано около 80 тысяч, а за последние сутки мы собрали еще 70", - рассказал он.

Галина Тихенко подтвердила, что сбор средств окончен. "Сегодня я получила последний перевод, которым закрыли сбор. Я очень благодарю всех неравнодушных граждан, всех своих друзей с фейсбука за то, что так оперативно – буквально за две недели – собрали такой огромный штраф. Я рада, что люди так откликнулись", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что штраф ей нужно выплатить до 16 ноября.

Активистка подчеркнула, что считает себя невиновной. "Я считаю себя невиновной. Граждане имеют право проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации и высказывать свое мнение", - сказала она.

Тихенко отметила, что пока не рискует выходить на пикеты. "Если в течение полугода будет 3 административных статьи, то потом будет уже уголовная, я так понимаю. Я буду разбираться с юристами, когда мне можно будет выходить", - пояснила она.

Напомним, активисты неоднократно проводили акции в поддержку Тихенко. Так, 25 августа в Волгограде четыре активистки провели одиночные пикеты с требованием прекратить судебное преследование Галины Тихенко. По меньшей мере дважды – 22 августа и 25 июля - пикеты в поддержку Тихенко проводил волгоградский активист Владимир Тельпук.

31 июля активисты "Стратегии-31" на пикетах в Волгограде также потребовали отменить штраф, назначенный Галине Тихенко.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".