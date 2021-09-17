Суд в Волгограде утвердил штраф в 150 тысяч рублей Галине Тихенко

17 сентября 2021, 04:56

Волгоградский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 150 тысяч рублей участнице акций в защиту Волго-Ахтубинской поймы Галине Тихенко. Ее защита заявила, что обжалует постановление в кассационном суде. Штраф планируется оплатить за счет сбора денег в Facebook, пояснила сама 74-летняя активистка.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июля Краснослободский райсуд признал Галину Тихенко виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и оштрафовал на 150 тысяч рублей. Это решение обжаловано в областном суде. Апелляционная инстанция должна отменить решение о штрафе Галине Тихенко за участие в сходе защитников Волго-Ахтубинской поймы, заявил на одиночном пикете 22 августа волгоградский активист Владимир Тельпук. 25 августа Волгоградский областной суд начал апелляционное рассмотрение дела. Защита представила в суде доказательства фальсификации протокола в отношении Тихенко, на основании которого было принято решение о штрафе, сообщил общественный защитник. В тот же день в городе прошли четыре одиночных пикета в поддержку Галины Тихенко.

16 сентября в суд из-за антиковидных ограничений было разрешено войти только участникам процесса, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте.

В пояснениях к жалобе на постановление Краснослободского райсуда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Галина Тихенко отметила, что 23 июля рано утром ее из дома доставили в отдел, где "оказывали психологическое воздействие". Тихенко указала, что многое из того, что ей там говорили, она не слышала "в силу глухоты", но "они угрожали, что поместят меня в камеру на несколько дней, если я буду отстаивать свои права". Тихенко полагает, что протокол был составлен уже после назначения судебного заседания по делу и ей не вручался, права не разъяснялись. Она предположила, что это может свидетельствовать о фальсификации документа.

Согласно пояснениям активистки, факта группового пикетирования 7 июля не было, правонарушения она не совершала и не может нести ответственность за действия незнакомой женщины, которая подняла сзади нее свой плакат. В пояснениях отмечается, что женщина стояла позади активистки, не попадала в поле ее зрения, и она ее не слышала. Тихенко также указала, что является инвалидом третьей группы по слуху, а заболевание глаз не позволило ей увидеть женщину позади себя и отреагировать на ее действия.

Тихенко обвиняется в повторном нарушении правил проведения митинга, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее защитник, юрист Иван Иванов.

По словам Иванова, сотрудница, составлявшая административный протокол, "так и не смогла пояснить, откуда у нее этот административный материал и откуда она взяла фотографии и почему посчитала, что на фотографии изображен коллективный пикет, а это не случайное совпадение". "Ее начальник пояснил, что он вообще не читает и не знает положений постановления пленума Верховного суда №28 от 2018 года, которое разграничивает коллективные пикеты со случайным совпадением действий, - сказал он. - Суд также отказался удовлетворять замечания на протокол, который он исказил в прошлом заседании, там искажены слова Тихенко о том, что якобы она видела, что рядом с ней стоит другая женщина и тоже поднимает плакат. То есть указана такая фраза, которую она не говорила. Она сказала, что потом она на фотографиях увидела, что там была еще одна женщина с плакатом. Я подал замечание на протокол, суд отказался его удовлетворять".

Также, по словам юриста, суд 16 сентября отказался допрашивать еще одного свидетеля, который участвовал в мероприятии 7 июля. Иванов сообщил, что на заседании 2 сентября были допрошены свидетели защиты Ольга Макарычева и Елена Мягкова, которые "пояснили, что никто ничего ни с кем не согласовывал, люди просто приехали и искренне выражали возмущение". Однако в итоге областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

В начале 2021 года Минприроды России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, но в июне стало известно, что Минприроды разрешило строить дорогу через пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты неоднократно проводили акции протеста, а 8 августа установили палатки в непосредственной близости от места, где запланировано строительство дороги. 10 августа чиновники изъяли эти палатки и возбудили против активистов административное дело, а защитники поймы пожаловались на действия чиновников в полицию.

Иванов отметил, что опубликовал пост в соцсети с предложением помочь Галине Тихенко собрать деньги на штраф. "Активисты тоже будут публиковать данные ее банковской карты, чтобы люди всем миром собирали деньги. Обжаловать будем однозначно и в Краснодар, и в ЕСПЧ, до Верховного суда дойдем. Потому что есть четкие разъяснения пленума Верховного суда, где недопустимо такие вещи творить по случайным совпадениям. Нет ни одного доказательства, что это было спланированное действие двух этих женщин. Они реально не знали друга и там не разговаривали друг с другом, и как кого зовут не знали", - пояснил защитник.

Галина Тихенко после заседания суда сообщила "Кавказскому узлу", что чувствует себя нормально, но потрясена решением суда. "Конечно, потрясена, у меня нервное возбуждение. Но ребята - Антон Гетманенко и Иван Иванов - обнадежили меня, взяли номер карты и сказали, что будут организовывать сбор помощи в Facebook", - сказала она.

Тихенко отметила, что планирует оплачивать штраф "только с помощью фейсбучных друзей". "Нельзя судить человека дважды за одно и то же правонарушение, ведь я уже оплатила штраф за [пикет] 31 января... и все - уже чиста перед законом, а они взяли и сюда это прилепили, вместе с поймой", - отметила активистка.

Она пояснила, что Иванов защищает ее интересы бесплатно, поскольку сама она живет только на пенсию, которая чуть больше 8 тысяч рублей.

К зданию суда 16 сентября поддержать Тихенко пришли семь активисток. "Галина Тихенко много лет участвует в одиночных пикетах, с ее слов, более 10 лет. Она считает, что нарушаются конституционные права граждан. Насколько мне известно, ранее она была сочувствующей движению Навального, но не входила в него. Она активно выступала в защиту его прав после его отравления и в связи с невозбуждением уголовного дела, и в связи с тем, что его... посадили в тюрьму после возвращения из Германии. У нее есть единственный сын, он живет в Москве. Они в хороших отношениях, но их разделяет большое расстояние. Насколько я в курсе, он занимает активную гражданскую позицию", - сказала активистка Тамара Гродникова "Кавказскому узлу".

По ее словам, в прошлом Галина Тихенко работала врачом-педиатром, приехала из Казахстана. "Сейчас она живет в общежитии в Волжском, очень скромно. Пенсия у нее минимальная. Она имеет инвалидность, ей приходится покупать лекарства", - пояснила она.

Активистка Нина Шубина отметила, что знает Галину Тихенко около 4-5 лет. «Она стоит постоянно, всегда на пикетах. Тематика всегда актуальная политическая, с критикой власти. Она следит за всеми событиями, высказывается против. Ее неоднократно уже "прессовали" за это, но она смелая женщина, честная, порядочная. Несмотря на свой возраст она находит в себе силы приезжать из Волжского в Волгоград, чтобы высказать свое мнение", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам активистки Юлии Володиной, Галину Тихенко она узнала сначала по уличным одиночным пикетам, которые она каждое воскресенье проводила в центре Волгограда с различными плакатами. "Я еще думала, какая героическая женщина, стояла и в снег, и в холод, и в жару. Потом мы познакомились. Я еще больше удивилась, какая она хорошая, милая, отзывчивая и скромная женщина. Совершенно не претендующая ни на какие-то богатства или лидерство. Она просто душой болеет за судьбу города, за судьбу нашей страны", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам Володиной, буквально недавно ей стало известно о жизненной ситуации, в которой оказалась Тихенко. "Оказалось, что у нее есть квартира где-то далеко от Волжского, которая находится в аварийном состоянии. У нее квартира на первом этаже, там отвалилась стенка, электричества там нет, кабели перерезаны, жить там невозможно, продать квартиру тоже невозможно, потому что она в аварийном состоянии. Весь дом боролся, чтобы их переселили. Два суда они прошли и оба проиграли. На последнем суде судья заявила, что дом не в аварийном состоянии, а требует капитального ремонта. Дом поставлен на капремонт в 2039 году. Галя была вынуждена купить хоть что-то, чтобы жить хоть как-то. Но с ее доходами она ничего не могла себе позволить. Сейчас она живет в общежитии, у нее есть комната. Общежитие хоть и находится в центре Волжского, но имеет скандальную репутацию, там рядом находится пивная. Она живет в такой тяжелой ситуации. Абсолютно потеряла надежду на какую-либо справедливость. Она никогда не рассказывала об этой ситуации, я узнала об этом случайно, когда мы обсуждали подобные ситуации. Мне стало ее так жалко, что я стала думать как бы ей помочь. Я знаю, что сейчас выделены деньги на аварийные дома. У нее самой на этой уже нет сил", - пояснила активистка.

Активистка Ольга Карпухнова считает, что Галину Тихенко нужно не наказывать, а награждать "за стойкость и упорство в борьбе за свободу, за отстаивание чести и имени Волгограда". "Она сейчас лицо Волгограда, она участвовала во всех мероприятиях за свободу... Она давний участник пикетирований и протестов. И поэтому такая сумма [штрафа]. Это несправедливо", - сказала она "Кавказскому узлу".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".