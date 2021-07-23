Суд оштрафовал защитницу Волго-Ахтубинской поймы на 150 тысяч рублей

23 июля 2021, 23:30

Волгоградская активистка Галина Тихенко признана виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы. 74-летняя пенсионерка намерена обжаловать решение суда, но если суд оставит решение о штрафе в силе, не сможет заплатить его самостоятельно.

Как писал "Кавказский узел", Краснослободский суд 12 июля оштрафовал участницу схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. Один из защитников Волго-Ахтубинской поймы инициировал сбор средств на оплату штрафа для Дмитриевой.

В начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили акциями протеста. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов.

Краснослободский городской суд оштрафовал сегодня на 150 тысяч активистку Галину Тихенко за нарушения порядка проведения пикетирования 7 июля на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Волго-Ахтубинской поймы, юрист Иван Иванов.

"Оштрафовали как рецидивиста. Все это сделали без адвоката, не дали сфотографировать ни протокол, ни постановление", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тихенко "похитили с места жительства, увезли, телефоном в суде не дали пользоваться, фотографировать ничего не дали", сообщил адвокат. Дело в отношении активистки Иванов назвал "беспредельным". По его словам, 22 июля была подана жалоба на решение суда о штрафе Татьяне Дмитриевой. "По Галине Тихенко также будем разбираться", – сообщил юрист. Он подчеркнул, что Галине Тихенко 74 года, она инвалид третьей группы.

Тихенко оштрафована на 150 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия в форме пикетирования, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По ее словам, согласно материалам дела, 7 июля Галина Тихенко стояла с плакатом рядом с другой женщиной, в руках у которой также был плакат.

Полицейские с 8 июля звонили Тихенко и "приглашали дать показания", сообщила Галина Тихенко. "Я хотела, чтобы они вызвали меня повесткой, но повестку они не присылали. Они стали ко мне ходить домой, так получалось, что меня не было дома, опрашивали моих соседей – кто я и где я нахожусь. Сегодня пришли рано утром. Я не открыла, они просили соседку вызвать меня. Я не пошла. Потом я вышла из квартиры, и меня подкараулили. Взяли под руки и сказали: "Срочно поехали в отдел полиции". Я попросила забрать документы, деньги, мне отказали, схватили меня. Полицейских было трое, они сказали, что все мои данные у них есть. Я сказала, что без документов никуда не поеду. Они держали дверь и ждали, пока я соберусь", – рассказала Галина Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в отделе полиции по Среднеахтубинскому району составили протокол об административном правонарушении. "Сразу повезли в суд в Краснослободск. Адвоката я не требовала. Есть фотография, где стоим рядом с одной девочкой, нарушение правил проведения публичного мероприятия. Получился групповой пикет, но мы не подали в администрацию уведомление. Я-то считаю, что одиночный (пикет) проводила. Я сама не знаю, как получилось. Я всегда следила, чтобы никого рядом не было. На один момент кто-то подскочил и сказал: "Давайте я вас сфотографирую". Открыла на секунду плакат – и все. Я на суде сказала, что проводила одиночный пикет и не рассчитала расстояние до другого пикетчика. Мне припомнили пикет 31 января, получилось повторное нарушение", – заявила Тихенко.

Активистка намерена обжаловать постановление в областном суде. "В течение 10 дней надо успеть подать апелляцию. Но если не изменят решение, буду просить помощи. Одна я разве 150 тысяч заплачу? Мне назначен срок на уплату штрафа 60 дней. Если я не уплачу его, штраф увеличится в двукратном размере или может быть административный арест на срок до 15 суток по статье 20.25 КоАП", – сообщила Галина Тихенко.

Часть 8 статьи 20.2 Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток административного ареста.

"Кавказский узел" также писал, что 31 января в Волгограде на акции в поддержку Алексея Навального было задержано несколько десятков человек, в том числе Галина Тихенко. 28 человек были оштрафованы за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на пять суток. Тихенко суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. Активистка обжаловала постановление, однако Волгоградский областной суд отказался отменить штраф.

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