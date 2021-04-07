Суд отказался снять штраф со сторонницы Навального в Волгограде

07 апреля 2021, 15:00

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе штраф активистке Галине Тихенко за участие в акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Размер штрафа больше, чем пенсия, которую получает Тихенко.

"Кавказский узел" информировал, что 31 января в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек. Силовики, в частности, задержали активистов Галину Тихенко, Наталью Дорожнову, Владимира Тельпука и Владимира Круглякова. 28 человек были оштрафованы за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на пять суток.



Галина Тихенко обжаловала вынесенное 31 января судом Центрального района Волгограда решение оштрафовать ее на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Рассмотрение жалобы прошло в Волгоградском областном суде.

"Сегодня суд оставил решение суда без изменений. Меня защищал общественный защитник Анатолий Болтыхов. Он говорил грамотно, ссылался на Конституцию, международные законы. Меня суд даже не опросил, выступала представитель полиции. В своей жалобе я утверждала, что проводила одиночный пикет - я не участвовала в несогласованном митинге. Это было зафиксировано и на фотографиях, которые есть в деле – я там стою совершенно одна, близи нет никаких людей. Несмотря на это, суд молниеносно принял решение. После удаления в совещательную комнату судья вернулся в течение четырех секунд и зачитал решение суда. Судья пришел на работу с готовым решением. Это не суд, это расправа над теми, кто выступал в защиту Алексея Навального", - заявила Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

После заседания активистка провела одиночный пикет у здания суда. Она стояла с плакатом "Это не суд – это расправа". Галина Тихенко заявила, что обжалует решение суда в ЕСПЧ. Тихенко пенсионерка и ежемесячно получает 8,5 тысячи рублей - то есть меньше, чем назначенный судом штраф. По словам активистки, штраф за нее обещал оплатить штаб Навального.

Галина Тихенко регулярно проводит одиночные пикеты в Волгограде. Так, 31 марта она вместе с другими активистами "Стратегии-31" вышла на акцию протеста с требованием соблюдать нормы Конституции и освободить Алексея Навального. 3 апреля она вышла на аллею Героев в Волгограде с плакатами в поддержку Навального.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".