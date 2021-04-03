Волгоградские активисты потребовали оказать медпомощь Навальному

03 апреля 2021, 18:50

Оппозиционер Алексей Навальный содержится в колонии в пыточных условиях, заявили участники одиночных пикетов в Волгограде. Акции протеста не повлияют на действия властей, но могут заинтересовать и "пробудить" горожан, пояснили пикетчики.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта активисты "Стратегии-31" Владимир Васильченко, Владимир Васиковский и Галина Тихенко провели в Волгограде одиночные пикеты, на которых призвали соблюдать нормы Конституции и потребовали освобождения Алексея Навального.

2 февраля суд назначил Навальному 3 года и 6 месяцев колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

Одиночные пикеты провели четыре активиста

Сегодня активисты Тамара Гродникова, Галина Тихенко, Елена Шеина и Владимир Васиковский вышли на пикеты с плакатами "Свободу и лечение Навальному!", "Убивают Навального – убивают нас! Свободу Алексею Навальному! Не молчите!", "За Навального! Сегодня пришли за Навальным! Завтра за мной! Послезавтра придут за с тобой!", "Защитим Ирину Довгополую (Крым)", "Свободу журналисту Владиславу Есипенко".

Оппозиционер Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии, где отбывает срок. "Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят восемь раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka “козлы”) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: “Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”. Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача", - говорится в публикации от 31 марта на странице Навального в Facebook.

Владимир Васиковский заявил корреспонденту "Кавказского узла", что требует прекратить пытки оппозиционера Навального.

Условия, в которых содержится Алексей Навальный, являются пыткой, заявила корреспонденту "Кавказского узла" и активистка Тамара Гродникова.

"Считаю пытками ночные побудки Навального, а также отказ в обследовании и лечении с учетом последствий опасного отравления. Считаю, что необходимую медицинскую помощь он может получить только там, где получил лечение, то есть в [берлинской] клинике Шарите. Неоказание надлежащих мер в данных обстоятельствах – это повторная попытка убийства оппозиционного политика. И это означает косвенно заинтересованность государственной власти на самом высоком уровне в его ликвидации как опасного конкурента в условиях падения уровня жизни, когда власть не в состоянии остановить это падение", - сказала волгоградская активистка.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению.

Гродникова указала на то, что оппозиционеры подвергаются давлению. "Причем используются самые грязные технологии - преследование членов их семей", - сказала она, напомнив об аресте 66-летнего отца директора ФБК* Ивана Жданова.

Юрий Жданов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и по решению суда в Ростове-на-Дону отправлен под стражу до 21 мая. Иван Жданов связал арест отца со своей оппозиционной деятельностью. Юрий Жданов вынужден спать в СИЗО посменно из-за переполненной камеры, рассказал его сын. Защита подала апелляцию на арест Юрия Жданова. Член Общественной наблюдательной комиссии региона Павел Сагайда решил навестить арестованного вопреки решению председателя комиссии.

Тамара Гродникова также указала на "дикую историю" с 14-летним волгоградским подростком, обвиненном в подготовке взрыва школы.

Активистка посетовала на низкую протестную активность в Волгограде

В 2020 году волгоградские активисты выходили на пикеты каждую субботу, сейчас реже, указала Гродникова. "С этой осени мы выходим два раза в месяц. На момент, когда строго действовала самоизоляция, мы имели при себе маски, перчатки и таблички с предупреждением людей о том, чтобы они соблюдали социальную дистанцию. Сейчас я выхожу раз в две недели - за это время набирается столько форс-мажорных событий в стране, на которые невозможно не отреагировать. Я беру с собой 10-12 плакатов, они никогда не повторяются", - рассказала Тамара Гродникова.

Она отметила, что не верит в возможность повлиять на власть такими акциями. "Мы хотим, чтобы на пикеты обращала внимание местная власть, но понимаем, что администрация если и отреагирует, то только негативно - подумает, как ограничить гражданскую активность, а не исправить какие-то недостатки. Сегодня невозможно получить результат, который и преследуют пикеты – реальных действий со стороны властей, но у нас все еще есть возможность выразить свое мнение. Именно это мы и делаем. Своими пикетами мы общаемся с горожанами", - пояснила активистка.

Гродникова посетовала на низкую протестную активность в Волгограде. "Мы хотим добиться, чтобы народ проснулся, знал, что в стране такие проблемы, ведь многие об этом вообще понятия не имеют. Они даже не знают, что политзаключенных у нас две тысячи человек. Мы доводим до сведения, что за критику власти люди рискуют здоровьем, жизнью и свободой. Тут же мы говорим о том, что наша деятельность – митинги, пикеты – допускается Конституцией. У нас нет пикетных очередей, мы стоим по отдельности на расстоянии 25-30 метров. Столько народу не приходит, чтобы в очереди становились. Стыдно это для миллионного города - хоть бы 10 человек пришло", - посетовала Гродникова.

В Волгограде, как и других городах России, 23 и 31 января прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. После первой акции в Волгограде были оштрафованы не менее 41 участника, 31 января на акции в городе были задержаны несколько десятков человек. Не менее 28 активистов тогда были оштрафованы за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на пять суток.

Акция протеста вызвала неоднозначную реакцию прохожих

На аллее Героев, где проходили пикеты, сегодня было многолюдно. За акцией наблюдали несколько полицейских, казаков и солдат. Сотрудники полиции записали данные пикетчиков и сфотографировали их плакаты. Следившие за порядком полицейские пояснили пикетчикам, что сегодня в Волгограде футбольный матч.

Прохожие по-разному отнеслись к акции протеста. "Сколько вам платят?" - крикнула проходившая мимо пенсионерка. "Что плохого сделал Путин?" - с упреком обратилась к активистам женщина средних лет. Возражения пикетчиков эти женщины слушать не стали. "Да что ерундой занимаются. Мне дочь вчера показывала Навального - там видео из колонии. Он тот еще лось, чай пьет и с надзирателями спорит. Да если и не будут лечить, невелика потеря", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" прохожая, представившаяся Верой Ивановной.

Пара молодых людей показала пикетчикам большие пальцы. Девушка сфотографировалась с одним из плакатов. 23-летний молодой человек, который тоже сфотографировался с плакатом, высказал слова поддержки. "Я категорически за эти лозунги - поддерживаю всех людей, что тут есть. Добиться такими акциями можно только проблем, но если не будет таких акций, ничего никуда не продвинется. Сами понимаете – три женщины в возрасте не смогут ничего сделать. И весь дом престарелых ничего не сможет сделать, потому что их всех отравят, если они начнут что-то делать. Что касается Навального, то это показательная пытка, чтобы люди не брали с него пример", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец, представившийся Георгием.

Проходивший мимо с ребенком мужчина средних лет, представившийся Павлом, прочитал плакаты. "Отношусь индифферентно. Я вообще стараюсь философски относиться к жизни, и все принимать. Пикетируют – имеют право. Конечно, 20 лет у власти – это не дело. Но что поделать, тоже принимаю. Как говорится – если не можешь изменить ситуацию, смирись с ней", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" горожанин.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

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