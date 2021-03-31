Волгоградские активисты на пикетах потребовали освобождения Навального

Трое активистов провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты, поддержав акцию "Стратегия-31". Пикетчики призвали соблюдать нормы Конституции и потребовали освобождения Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Стратегии-31" и ранее проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России о праве граждан на мирные собрания.

Статья 31 Конституции России регламентирует право граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

Пикетчики призвали освободить Навального

В 14:00 на Аллее Героев в Волгограде прошли три одиночных пикета в защиту статьи 31 Конституции России и за освобождение Алексея Навального. Участники пикетов разложили вдоль бордюра плакаты: "31 статья Конституции. Граждане РФ имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", "За нашу и вашу свободу", "Навальный уже здесь! Путин, уходи сам", "Свободу Алексею Навальному" и другие. Организатор акции Владимир Васильченко держал в руках флаг общества защиты прав вкладчиков Сбербанка СССР и плакат с призывом к Путину обеспечить расследование отравления Навального.

Активисты требуют соблюдения конституционного права на свободу собраний, заявил Владимир Васильченко корреспонденту "Кавказского узла". "Нам до сих пор не разрешают групповые пикеты проводить. Под предлогом карантинных мер запрещают. Хотя на Мамаевом кургане власти проводят массовые мероприятия с сотнями участников. Нам же здесь стоять по 10 человек нельзя", - заявил Васильченко. Он сообщил, что последний раз подавал заявление в мэрию о проведении группового пикетирования 31 декабря 2020 года. Запрет на проведение групповых акций действует в областном центре до сих пор, отметил Васильченко.

В 14:30 Васильченко сменила пенсионерка из Волжского Галина Тихенко. В руках она держала плакаты "Свободу Алексею Навальному" и "Сегодня пришли за Навальным, завтра за мной, послезавтра за тобой".

Тихенко считает, что за 15 лет, на протяжении которых она ведет борьбу за конституционные права, в России ничего не изменилось к лучшему в этом плане. "Вообще не признают статью 31. Сажают человека не то, что за выход на акции протеста, а просто за мысли, за намерения. Растоптали полностью всю Конституцию", - возмутилась пикетчица.

Власть и полицейские в Волгограде относятся к протестующим терпимо, подчеркнула Тихенко. "Каждое воскресенье с ними (с полицейскими) встречаемся – да, опросят, запишут паспортные данные. Они нас всех давно знают. Грубости с их стороны нет. Но в целом в регионе экономическая и демографическая обстановка плачевная. Волгоградская область по многим показателям находится на последних местах", - сказала Галина Тихенко.

Третий участник пикетирования Владимир Васиковский держал в руках плакат "Россия будет свободной". "Мы выступаем в защиту конституционных прав граждан и за освобождение Навального. Это два основных наших требования", - отметил он.

Прохожие обратили внимание на требования активистов

К пикетирующим подошла пенсионерка Татьяна Верди. Она горячо поддержала требования активистов. "Все, что написано на всех этих плакатах, - я за это. Конституция - ее давно попрали. Навальному - свободу", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Проходившая мимо группа студентов не обратила на плакаты внимания. Двое студентов – Алексей Егоров и Дмитрий Пахомов - остановились и стали выяснять у Галины Тихенко ее позицию. "Я в целом поддерживаю их требования", - сказал Дмитрий Пахомов.

Один из прохожих не согласился с требованием активистов об освобождении Алексея Навального. "По Навальному не согласен. Я защищаю только тех сидельцев, кто действительно является оппозицией власти, а не марионеток", - заявил безработный, представившийся Евгением.

В спор с ним вступил индивидуальный предприниматель Андрей Зуев. Он отметил, что Конституция в России "совсем не работает". "Поддерживаю пикетчиков. Молодцы. Хоть кто-то в стране еще помнит об этой всероссийской акции (Стратегия-31). Больше, наверное, нигде и не выходят (активисты) в защиту Конституции в других городах. 20 лет бизнесом занимаюсь. Ситуация с нарушением законов в стране с каждым годом все хуже и хуже. Работать вообще не выгодно стало. Хоть беги из страны", - махнул рукой Андрей Зуев.

Серия пикетов закончилась в 15:30 мск, задержаний не было.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".