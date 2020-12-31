Пикетчики в Волгограде потребовали свободы политзаключенным

31 декабря 2020, 16:28

Пятеро активистов провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты в рамках акции "Стратегия-31", потребовав освобождения политзаключенных и политических реформ.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России о праве граждан на мирные собрания.

Статья 31 Конституции России регламентирует право граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

Активисты в центре Волгограда сегодня стояли с плакатами "Я/мы Юлия Галямина", "Свободу политзаключенному Марку Гальперину". Полицейский и казак записали данные пикетчиков и сфотографировали их плакаты. За акциями наблюдали трое полицейских, которые ходили по аллее Героев, передал корреспондент "Кавказского узла".

За последние годы в стране ухудшилась ситуация с правами человека, считает активистка Тамара Гродникова. "В России есть такое явление как политзаключенные. Оно символизирует возврат в наше прошлое, количество политзаключенных увеличивается в геометрической прогрессии. Эти люди будут отмечать Новый год в тюремных стенах. За последние годы я не слышала, чтобы их касалась амнистия", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У активистки также был плакат со словами благодарности медперсоналу железнодорожной больницы и поздравлением волгоградцев с Новым годом. "В этом году я обращалась в эту больницу и очень благодарна действиям медперсонала, я ценю их высокий профессионализм и душевные качества", – отметила Гродникова.

В Новом году желательно, чтобы была сменяемость власти, заявила активистка Елена Шеина. "Такие пикеты всегда уместны. Что такое 31 декабря? Обычный день календаря. Новый год у нас не чувствуется. От нового года ждем обнищания, усиления репрессивных законов, будут сажать за мнение в интернете, за слова. Мы уже ничего не ждем от своих пикетов, мы выходим для себя. Когда народ проснется, я не знаю. Народ достоин этой власти", – сказала Шеина корреспонденту "Кавказского узла".

Проведение пикетов о правах жителей уместно и в Новый год, и каждый день, заявила активистка Галина Заболотнева. "Мы много лет выходим 31-го числа на акцию "Стратегия-31", сегодня у меня плакаты за Конституцию, за то, что народ – единственный источник власти", – сказала Заболотнева корреспонденту "Кавказского узла".

Похожее мнение высказал активист Владимир Васильченко. "Чтобы было лучше в стране, надо для этого что-то делать. Люди едут, смотрят и думают: "Есть еще отчаянные". Мы не для укора им стоим, а чтобы они знали, что никто рот окончательно не заткнет – никакие законы", – сказал Васильченко корреспонденту "Кавказского узла".

Часть жителей Волгограда поддержали лозунги активистов

Прохожие, в основном, шли мимо пикетчиков по своим делам, но некоторые из них останавливались и читали плакаты, передал корреспондент "Кавказского узла". "Права и свободы – это очень важно для человека, их надо беречь. Удивляюсь неугомонности некоторых наших граждан. Если хотят, пусть стоят, почему нет", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Виктор Александрович.

Пенсионерка Эмилия Петровна остановилась у плакатов с критикой власти. "Я полтора года пишу во все инстанции, чтобы мне починили канализационный стояк", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она заявила, что полностью поддерживает пикетчиков. "Да хоть каждый день пусть проводят", – сказала пенсионерка.

Представившийся Валентином молодой человек в костюме деда Мороза, который проходил мимо пикетчика с девушкой в костюме Снегурочки, отметил, что "пора уже салаты резать, а не мерзнуть тут". "Есть же будни для таких серьезных дел, а сегодня праздник, надо готовиться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Валентин добавил, что "в целом не против, чтобы люди выражали свое мнение".

Его спутница, представившаяся Еленой, сказала, что торопится на корпоратив. "Ну не время сегодня для сложных тем", – пояснила она.

Молодой человек, представившийся Дмитрием, также заявил, что пикетчики "имеют право выражать свое мнение в любое время". "Насколько я вижу, здесь речь идет о людях, которые сейчас сидят в тюрьмах. Плохо, если сидят невиновные. Там совсем невесело. Но в праздники люди не привыкли думать о чужих бедах", – отметил Дмитрий.