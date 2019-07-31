Организатор акции "Стратегия-31" провел одиночный пикет в Волгограде

31 июля 2019, 19:00

На своем пикете организатор акций "Стратегия-31" в Волгограде Владимир Васильченко потребовал проведения честных выборов. Большинство прохожих поддержали активиста.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России, так как городская мэрия отказывает в согласовании митингов в центре Волгограда. 30 июля суд не удовлетворил иск Васильченко к волгоградской мэрии, отказавшей в согласовании пикета 31 июля в центре города.

Несмотря на отказы городских властей, активисты "Стратегии-31" на одиночных пикетах в Волгограде настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

Владимир Васильченко стоял сегодня с 16.00 до 18.00 по местному времени (с 15.00 до 17.00 мск) на Аллее Героев с плакатом "Нет честных выборов – нет законной власти!", рядом с ним на асфальте был плакат с требованием отправить в отставку мэра Волгограда. Прошедший дождь и занятость активистов в будний день помешали им выйти на акцию, пояснил Васильченко.

"Я предполагал, что ситуация с выборами будет развиваться так, как это происходит сейчас в Москве, да и у нас в Волгограде - что власть потеряет всякое доверие, легитимность, - заявил Владимир Васильченко корреспонденту "Кавказского узла". - Я поддерживаю кандидата в депутаты облдумы от КПРФ Михаила Таранцова. На него пытаются оказывать давление, явно смотрят на Москву – если в Москве можно этим заниматься, то и в Волгограде можно. С этим надо бороться".

На 8 сентября назначены выборы губернатора Волгоградской области, а также депутатов облдумы и более 500 муниципальных избирательных кампаний. Активисты в Москве протестуют против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в городскую думу. 27 июля на несанкционированном митинге в центре российской столицы были задержаны не менее 295 человек. Среди задержанных было много иногородних.

По словам Васильченко, к нему сегодня подходили полицейские. "Они спрашивали, придет ли еще кто-то, до скольки я буду стоять, спрашивали, что творится в Волгограде с выборами, я рассказал про Таранцова", - отметил активист.

Он рассказал, что особо одобрительно реагирует на его акцию молодежь. "Никаких неадекватных прохожих сегодня не было. Молодежь очень симпатизировала, жали руки, хлопали по плечу и очень много снимали. Спрашивают: "Почему один?", показывают большой палец в знак поддержки, очень много меня фотографируют", - поделился Владимир Васильченко.

"Я подавал уведомление на проведение сегодня пикета в восьми местах, мэрия отказала мне под предлогом уборки в этих местах, - отметил Васильченко. - Я обошел все восемь мест, никакой уборки нигде нет".

Прохожие с любопытством читали плакаты Васильченко и задавали ему вопросы.

"Вы какого мэра имеете ввиду?" - спросил молодой человек, проходивший мимо с группой друзей. Он попросил Васильченко назвать фамилию городского главы.

Пожилой мужчина спросил Васильченко, будет ли он голосовать за коммуниста Таранцова. "Я ложусь в больницу, хочу взять открепительное, проголосовать за него", - сказал мужчина.

Другой прохожий сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчика. "Кандидату, за которого я бы отдал голос на выборах в облдуму, подсунули двойника, его фамилия также будет в бюллетене, - сказал мужчина. - У нас и так нет всенародных выборов, их просто упразднили, но и то, что осталось, обрастает махинациями. А людям, которые пойдут голосовать, нужно быть очень внимательными".

Девушка, представившаяся Инессой, также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает Васильченко. "У нас в вузе среди студентов много обсуждали митинг в Москве за допуск независимых кандидатов к выборам, мы также хотели выйти на улицу в их поддержку, но все же никто не решился из-за страха быть отчисленным или других неприятностей. Но все-таки с такой ситуацией надо что-то делать. Очень печально жить в стране, где твой голос ничего не значит", - отметила Инесса. Она сфотографировала пикетчика и сказала, что выложит фото в соцсеть

В основном прохожие одобрительно отнеслись к акции, однако один мужчина средних лет выругался нецензурно и сказал, что активисту "нечего делать". "А что он изменит, это клоун. Его забыли спросить - честные или нечестные выборы. Всех, кого надо, давно уже выбрали", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 27 июля в Волгограде прошли четыре одиночных пикета, участники которых потребовали вернуть россиянам право на честные выборы и выступили "против олигархов во власти". Акции прошли без происшествий. 28 июля на одиночные пикеты с требованием сменяемости власти вышли шестеро активистов в Волгограде. У одного из них, Владимира Тельпука, прохожий порвал плакат и разбил телефон.