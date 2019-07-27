Волгоградский активист провел пикет против дискриминации ЛГБТ-сообщества

27 июля 2019, 18:05

Активист Влад Погорелов на одиночном пикете в Волгограде потребовал защиты жизни и прав представителей ЛГБТ-сообщества. Часть прохожих поддержали пикетчика, а один мужчина выхватил плакат у активиста и выкинул его в урну.

Одиночный пикет на аллее Героев в Волгограде сегодня с 13.30 до 14.30 по местному времени (с 12.30 до 13.30 мск) провел ЛГБТ-активист Влад Погорелов. Местная ЛГБТ-активистка, представившаяся Анжелой, снимала акцию на видеокамеру.

Влад Погорелов поочередно держал три плаката. На одном была надпись «Гомофобия убивает. Любите геев», на втором - «Таких, как я, убивают где-то в подворотне. Elena Grigorieva». На третьем плакате были слова «Мы не можем защищать таких людей», которые, по словам активиста, он услышал от местного полицейского, и фамилия этого сотрудника полиции. У активиста также была сумка с символикой ЛГБТ.

«Это акция в память о погибших ЛГБТ-людях на почве ксенофобии, - заявил Влад Погорелов корреспонденту «Кавказского узла». – Дело в том, что в России очень много ЛГБТ-людей сталкиваются с дискриминацией и насилием, дело иногда доходит до убийства. Самые яркие убийства, которые попали в СМИ, и у них был резонанс – это убийство Владислава Торнового, Дмитрия Циликина, дискриминация однополой пары, которая воспитывала детей и недавнее убийство Елены Григорьевой, которой поступали угрозы от гомофоба и от охотников на геев - группы «Пила».

Тело Елены Григорьевой, которая выступала в защиту прав ЛГБТ, с ножевыми ранениями и следами удушения вечером 21 июля было обнаружено в Санкт-Петербурге. Питерский журналист Дмитрий Циликин был убит в марте 2016 года. Задержанный по подозрению в убийстве дал признательные показания, в которых называл себя «чистильщиком» с миссией «крестового похода против геев», пишет «Новая газета». Владислав Торновой был убит в мае 2013 года в Волгограде. Один из задержанных подозреваемых сообщил следствию, что убийство произошло из-за нетрадиционной сексуальной ориентации Торнового.

Погорелов пояснил, что на одном из плакатов он процитировал слова сотрудника полиции. «Это он сказал мне лично в 2017 году, и я записал это на диктофон», - отметил пикетчик.

Он сообщил, что в 2017 году закончил школу. «Угроз мне, к счастью, не поступает. Я особо не общаюсь с гомофобными людьми. Однажды в психдиспансере врач сказал мне, что, если бы увидел, что я целуюсь на улице с человеком своего пола, то убил бы меня. Однажды в маршрутке один человек спросил, являюсь ли я геем, потом сказал «Фу, как таким можно быть?» и отсел от меня», - рассказал Влад Погорелов.

Анжела также пояснила причины того, что пришла на акцию Погорелова. «Мне надоело чувствовать, что в нашей стране настолько не соблюдаются права человека. Огромное количество людей, и я в том числе, живут в страхе того, что они совершают что-то неправильно просто потому, что они живут. Я думаю, что об этом нельзя молчать, - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Анжела. – Я ощущаю давление со стороны государства, потому что убивают людей. Похоже на то, что по поводу нас все знают, что нужно молчать и продолжают играть в эту молчаливую игру. Если кто-то начинает говорить открыто, то их могут устранить».

Прохожие по-разному реагировали на пикет

Прохожие с любопытством отнеслись к акции, но реакция их была разной. Молодые люди в основном фотографировали активиста. Одна молодая девушка подбежала к нему и обняла.

«У меня друзья нетрадиционной ориентации, и для меня это нормально и прекрасно, - заявила корреспонденту «Кавказского узла» девушка, представившись Полиной. - Я считаю, что любовь – это самое важное на свете».

После этого проходивший мимо молодой мужчина вырвал у активиста плакат и выбросил его в стоявшую рядом урну. Погорелов вытащил второй плакат.

Сотрудники полиции проверили у активиста документы и оставались стоять до конца акции примерно в пяти метрах от него.

Многие прохожие, среди которых были и иностранцы, интересовались сутью плаката с фамилией сотрудника полиции.

«Я спросила, о чем речь, а когда поняла, до меня дошло, что на месте начальника полиции я поступила бы также, - сказала корреспонденту «Кавказского узла» пенсионерка Вера Анатольевна. – С ума сойти, что затеяли. Женились бы по-людски и не создавали бы никому проблем. Дети что подумают, как им это объяснять?».

Мужчина пенсионного возраста также поинтересовался сутью плаката. «Я с этим сталкивался, когда работал в системе ФСИН, - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». – Это сейчас об этом много говорят, но это было и раньше. В исправительно-трудовых колониях их и тогда за людей не считали. Я сталкивался с этим – в барак заходишь, а они спят отдельно. Они все время сидели за отдельным столом, их не допускали [за общий стол]. Так было принято, а сейчас это афишируется. Я думаю, особо их замечать не надо, и все будет тихо и хорошо».

На пикет отреагировали также иностранцы. Семейная пара из Венгрии сообщила корреспонденту «Кавказского узла» на английском языке, что им известна история Елены Григорьевой из Петербурга. В знак поддержки Погорелова они показали большой палец.

Прошедшие мимо казаки не отреагировали на плакат.

В конце пикета Погорелов достал из урны помятый плакат, выброшенный труда прохожим, и еще некоторое время постоял с ним.

Проходившие мимо два парня рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что являются уроженцами Чечни и плохо относятся к пикетчику. «Как к ним еще относиться, - сказал один и парней, пояснив что приехал из Грозного поступать в вуз. - Вы представляете, как мы их не любим и не терпим. Я его сфоткал и домой отправлю. В Чечне такого не могло бы быть, он пять минут постоял бы, и его бы не было. Люди бы не выдержали этого».

В начале апреля 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне, в том числе со случаями их убийства. Информация появилась после того, как в ряде других регионов Северного Кавказа ЛГБТ-активисты подали серию заявок на проведение гей-парадов, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Напомним, 22 января Влад Погорелов также выходил в Волгограде на пикет против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и других российских регионах. Тогда один из подошедших к активисту казаков разорвал и выбросил в урну все его плакаты.