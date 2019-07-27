ЛГБТ-активист Влад Погорелов на пикете в Волгограде 27 июля 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

27 июля 2019, 18:05

Волгоградский активист провел пикет против дискриминации ЛГБТ-сообщества

Активист Влад Погорелов на одиночном пикете в Волгограде потребовал защиты жизни и прав представителей ЛГБТ-сообщества. Часть прохожих поддержали пикетчика, а один мужчина выхватил плакат у активиста и выкинул его в урну.

Одиночный пикет на аллее Героев в Волгограде сегодня с 13.30 до 14.30 по местному времени (с 12.30 до 13.30 мск) провел ЛГБТ-активист Влад Погорелов. Местная ЛГБТ-активистка, представившаяся Анжелой, снимала акцию на видеокамеру.

Влад Погорелов провел пикет на аллее Героев в Волгограде 27 июля 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»Влад Погорелов поочередно держал три плаката. На одном была надпись «Гомофобия убивает. Любите геев», на втором - «Таких, как я, убивают где-то в подворотне. Elena Grigorieva». На третьем плакате были слова «Мы не можем защищать таких людей», которые, по словам активиста, он услышал от местного полицейского, и фамилия этого сотрудника полиции. У активиста также была сумка с символикой ЛГБТ.

«Это акция в память о погибших ЛГБТ-людях на почве ксенофобии, - заявил Влад Погорелов корреспонденту «Кавказского узла». – Дело в том, что в России очень много ЛГБТ-людей сталкиваются с дискриминацией и насилием, дело иногда доходит до убийства. Самые яркие убийства, которые попали в СМИ, и у них был резонанс – это убийство Владислава Торнового, Дмитрия Циликина, дискриминация однополой пары, которая воспитывала детей и недавнее убийство Елены Григорьевой, которой поступали угрозы от гомофоба и от охотников на геев  - группы «Пила».

Тело Елены Григорьевой, которая выступала в защиту прав ЛГБТ, с ножевыми ранениями и следами удушения вечером 21 июля было обнаружено в Санкт-Петербурге. Питерский журналист Дмитрий Циликин был убит в марте 2016 года. Задержанный по подозрению в убийстве дал признательные показания, в которых называл себя «чистильщиком» с миссией «крестового похода против геев», пишет «Новая газета». Владислав Торновой был убит в мае 2013 года в Волгограде. Один из задержанных подозреваемых сообщил следствию, что убийство произошло из-за нетрадиционной сексуальной ориентации Торнового.

Погорелов пояснил, что на одном из плакатов он процитировал слова сотрудника полиции. «Это он сказал мне лично в 2017 году, и я записал это на диктофон», - отметил пикетчик.

Он сообщил, что в 2017 году закончил школу. «Угроз мне, к счастью, не поступает. Я особо не общаюсь с гомофобными людьми. Однажды в психдиспансере врач сказал мне, что, если бы увидел, что я целуюсь на улице с человеком своего пола, то убил бы меня. Однажды в маршрутке один человек спросил, являюсь ли я геем, потом сказал «Фу, как таким можно быть?» и отсел от меня», - рассказал Влад Погорелов.

Анжела также пояснила причины того, что пришла на акцию Погорелова. «Мне надоело чувствовать, что в нашей стране настолько не соблюдаются права человека. Огромное количество людей, и я в том числе, живут в страхе того, что они совершают  что-то неправильно просто потому, что они живут. Я думаю, что об этом нельзя молчать, - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Анжела. – Я ощущаю давление со стороны государства, потому что убивают людей. Похоже на то, что по поводу нас все знают, что нужно молчать и продолжают играть в эту молчаливую игру. Если кто-то начинает говорить открыто, то их могут устранить».

Прохожие по-разному реагировали на пикет

Прохожие с любопытством отнеслись к акции, но реакция их была разной. Молодые люди в основном фотографировали активиста. Одна молодая девушка подбежала к нему и обняла.

Сотрудники полиции проверяют документы у Влада Погорелова на пикете в Волгограде 27 июля 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»«У меня друзья нетрадиционной ориентации, и для меня это нормально и прекрасно, - заявила корреспонденту «Кавказского узла» девушка, представившись Полиной. - Я считаю, что любовь – это самое важное на свете».

После этого проходивший мимо молодой мужчина вырвал у активиста плакат и выбросил его в стоявшую рядом урну. Погорелов вытащил второй плакат.

Сотрудники полиции проверили у активиста документы и оставались стоять до конца акции примерно в пяти метрах от него.

Многие прохожие, среди которых были и иностранцы, интересовались сутью плаката с фамилией сотрудника полиции.

«Я спросила, о чем речь, а когда поняла, до меня дошло, что на месте начальника полиции я поступила бы также, - сказала корреспонденту «Кавказского узла» пенсионерка Вера Анатольевна. – С ума сойти, что затеяли. Женились бы по-людски и не создавали бы никому проблем. Дети что подумают, как им это объяснять?».

Мужчина пенсионного возраста также поинтересовался сутью плаката. «Я с этим сталкивался, когда работал в системе ФСИН, - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». – Это сейчас об этом много говорят, но это было и раньше. В исправительно-трудовых колониях их и тогда за людей не считали. Я сталкивался с этим – в барак заходишь, а они спят отдельно. Они все время сидели за отдельным столом, их не допускали [за общий стол]. Так было принято, а сейчас это афишируется. Я думаю, особо их замечать не надо, и все будет тихо и хорошо».

Семейная пара из Венгрии приветствовала Влада Погорелова на пикете в Волгограде 27 июля 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла».На пикет отреагировали также иностранцы. Семейная пара из Венгрии сообщила корреспонденту «Кавказского узла» на английском языке, что им известна история Елены Григорьевой из Петербурга. В знак поддержки Погорелова они показали большой палец.

Прошедшие мимо казаки не отреагировали на плакат.

В конце пикета Погорелов достал из урны помятый плакат, выброшенный труда прохожим, и еще некоторое время постоял с ним.

Проходившие мимо два парня рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что являются уроженцами Чечни и плохо относятся к пикетчику. «Как к ним еще относиться, - сказал один и парней, пояснив что приехал из Грозного поступать в вуз. - Вы представляете, как мы их не любим и не терпим. Я его сфоткал и домой отправлю. В Чечне такого не могло бы быть, он пять минут постоял бы, и его бы не было. Люди бы не выдержали этого».

В начале апреля 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне, в том числе со случаями их убийства. Информация появилась после того, как в ряде других регионов Северного Кавказа ЛГБТ-активисты подали серию заявок на проведение гей-парадов, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Напомним, 22 января Влад Погорелов также выходил в Волгограде на пикет против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и других российских регионах. Тогда один из подошедших к активисту казаков разорвал и выбросил в урну все его плакаты

Примечание:

"Волгоградские пикетчики потребовали сменяемости власти", "Лапунов назвал узником чеченской тюрьмы для геев пропавшего волгоградца", "Запреты ЛГБТ-акций в Волжском обжалованы в ЕСПЧ".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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