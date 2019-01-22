Казак разорвал плакат в защиту геев Чечни на пикете в Волгограде

22 января 2019, 18:20

Активист Влад Погорелов столкнулся с противодействием со стороны силовиков и казака на одиночном пикете в Волгограде против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и других российских регионах.

Как писал " Кавказский узел ", 11 января "Новая газета" сообщила об очередной волне преследований геев в Чечне. В соцсетях распространились призывы к представителям ЛГБТ-сообщества срочно покинуть республику. По данным российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. Смерть двух молодых мужчин стала результатом "чудовищных пыток" , а родственников освобожденных принуждают совершить расправу самостоятельно и доказать ее факт, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

ЛГБТ-активист Влад Погорелов сегодня в течение получаса проводил одиночный пикет на аллее Героев в Волгограде. Он поочередно разворачивал плакаты "Минюст России геев в Чечне не нашел, а они есть в тюрьмах и могилах", "ЛГБТ преследуют в России уже почти век. 1933-2019", "Не убий!" Надписи на плакатах сопровождались хэштэгом #save LGBT in Russiа.

Уже через три минуты после того, как активист развернул первый плакат, к нему подошли трое казаков-дружинников Волгоградского казачьего округа и полицейский. Казак, представившийся Сергеем, разорвал и выбросил в урну все плакаты по мере того, как Погорелый их доставал. Активист успел раздать прохожим несколько листовок, где указано, что силовики держат геев в двух ОВД в Чечне. Остальные листовки у Погорелова отобрали.

Казак, разорвавший плакаты, пояснил, что законом запрещено распространение гомосексуализма. "Здесь ходят дети, рядом кукольный театр. Надо позвать полицейских, чтобы его арестовали за нарушение закона о пропаганде гомосексуализма. Я сейчас проявил свою гражданскую позицию. Я не хочу, чтобы мой ребенок видел пропаганду этого", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы против геноцида ЛГБТ в России, в частности в Чечне. Ранее мы проводили здесь пикет, нас разогнали казаки, порвали нам плакаты. Силовики очень некорректно с нами обращались, не принимали никаких мер, чтобы обеспечить правопорядок. Сегодня я участвую в акции Save LGBT in Russiа", - пояснил Влад Погорелов корреспонденту "Кавказского узла".

17 декабря 2018 года первая за последние пять лет акция представителей ЛГТБ-сообщества в Волгограде была сорвана вскоре после начала. Казаки в присутствии полиции отобрали у участников одиночных пикетов плакаты, разорвали их и выбросили в урну. 26 декабря активист Алексей Назаров направил жалобы на действия силовиков в прокуратуру, следственное управление и УМВД.

Подошедший к месту пикета лейтенант полиции Иван Байзаров заявил, что уже знаком с пикетчиком по прошлому пикету. Он потребовал у Погорелова документы, попросив журналистов снять на камеру его пояснения Погорелову. "Есть статья 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". - Прим. "Кавказского узла"). Здесь находится детский театр, здесь памятное место для нашего города-героя. Я лично как сотрудник полиции ваше одиночное пикетирование не могу запретить, но с данными плакатами, которые пропагандируют ЛГБТ, это противозаконно", - сказал Байзаров.

Полицейский спросил активиста, что хорошее он "сделал в этой жизни". "Вам бы за больными бабушками и дедушками ухаживать. Помогите лучше больным детям или старикам", - посоветовал полицейский.

В конце пикета на место акции подошли еще двое полицейских. Они проверили документы у Погорелого и сказали, что не имеют к нему претензий.

Влад Погорелов, уже достиг совершеннолетия, он учится в выпускном классе школы. Он рассказал, что сталкивался с неприязнью "и лично, и через интернет". "Было подставное свидание, были негативные сообщения. Однажды во "ВКонтакте" выпустили пост про меня, что я педофил, он набрал 1500 просмотров. В школе об этом никто не знает", - сообщил активист.

Поддержать его пришла ЛГБТ-активистка Виктория. "Пытаемся избавиться от гомофобии, но это происходит как-то неправильно. Есть люди, которые любят свой пол, но это пытаются пресечь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в Волгограде около 500 ЛГБТ-активистов, сама она каких-либо притеснений смогла избежать. "Я никому открыто не говорю, что отношусь к ЛГБТ, потому что гомофобия страшная вещь. Я не говорю своим близким, родным, родителям, потому что знаю, как они относятся к этому. Я говорю это только тем людям, которым доверяю. Гомофобии со стороны друзей я не испытываю", - рассказала студентка.

Несмотря на то, что пикет продолжался недолго, прохожие успели заинтересоваться акцией. "То, что людей убивают, это плохо. Сейчас идет охота на геев", - сказала местная жительница. Другая прохожая заявила, что геи ей "не нужны сто лет". "Товарищ полицейский поступает неправильно", - считает волгоградец, представившийся Стасом. Он отметил, что толерантно относится к представителям ЛГБТ.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа.