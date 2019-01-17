Новые гонения на геев в Чечне указали на бессилие международных институтов

17 января 2019, 02:09

С началом новой волны гонений на геев в Чечне всех желающих уехать из республики начали связывать с ЛГБТ-сообществом, а каждый задержанный выдает силовикам сведения о своих знакомых, сообщили источники "Кавказского узла". У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал " Кавказский узел ", об очередной волне преследований геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". В соцсетях распространились призывы к представителям ЛГБТ-сообщества срочно покинуть республику. По данным российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. Смерть двух молодых мужчин стала результатом "чудовищных пыток" , а родственников освобожденных принуждают совершить расправу самостоятельно и доказать ее факт, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Представители Германии и Франции и докладчики ПАСЕ осудили Россию в связи с новой информацией о преследовании геев в Чечне, призвав Россию "как можно быстрее начать выполнять рекомендации докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека". Австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек 20 декабря 2018 года подготовил доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, назвав неоспоримыми сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в республике.

Некоторые из молодых людей, задержанных во время новых облав на геев, смогли освободиться после уплаты выкупа. Практически все задержанные под пытками выдают силовикам сведения о знакомых, хотя впоследствии это отрицают, сообщил представитель местного ЛГБТ-сообщества на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

"Мой друг - главный админ одного из сообществ "ВКонтакте" [был задержан], сейчас он удалился из сети, но мы предупредили людей о том, что начались преследования. Наш общий знакомый был задержан, но его выпустили, родственники заплатили 1 миллион рублей, но он не все договаривает. Тех, кто сильно наследил "в теме" (в гомосексуальном сообществе, — прим. "Кавказского узла") держат и, возможно, убивают, другим же удается откупиться", - рассказал источник, добавив, что "среди задержанных есть и девушки".

По словам источника, его друг пробыл в заключении около недели. "К нему применяли пытки током, его несколько раз ранили ножом. Он сообщил им некоторые имена, а когда его отпустили - всех предупредил. С его слов, тех, кого вернули родственникам за выкуп, сами родные должны увезти из республики или убить. Одного из задержанных домой вернули бритым и в женской одежде", - добавил он.

По данным российской ЛГБТ-сети, новая волна преследований началась после задержания администратора одной из групп в соцсети "ВКонтакте" в конце декабря 2018 года. В этой группе общались гомосексуальные мужчины, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января. Преследования по признаку сексуальной ориентации в Чечне коснулись не только мужчин: судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, чем силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Как утверждает источник, среди задержанных был молодой человек, который не принадлежал к ЛГБТ-сообществу, но общался с одним из задержанных геев. "Его били пять дней. [Силовики изучают контакты задержанных] по фото, установленным приложениям, пишут от имени задержанного сообщения всем его контактам, провоцируя и ожидая нужных откликов", - заключил он.

Житель Чечни Али подтвердил, что преследования гомосексуалов в республике имеют массовый характер, а всех желающих покинуть республику начали подозревать в связях с ЛГБТ-сообществом. "Сейчас на любого, кто пропал или ушел из дома, падает подозрение, что его исчезновение связано с его ориентацией. В соцсетях рассылали сообщение, что пропал молодой парень, оказалось, что это розыгрыш его друзей, однако многие подумали, что эта история связана с новой волной преследований, о которой писали некоторые издания. Даже из-за таких шуток на парня может пасть подозрение со стороны силовиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сами представители ЛГБТ-сообщества на Кавказе не заботятся об информационной безопасности и активно делятся контактами знакомых, считает один из модераторов кавказского гей-паблика "ВКонтакте", попросивший не называть своего имени.

"Еще до подстав все друг другу сливают фото и номера, ты можешь не встречаться ни с кем, но о тебе могут знать. Один из задержанных сообщил нам, что предоставил силовикам данные о двух десятках [недействующих контактов] и таким образом попытался никому не причинить вред, но никто в это не верит - всем известно, как там добывают информацию. Сейчас все пытаются выжить и остаться с незапятнанной репутацией. Уверен, что все всех сдают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Модератор сообщества подтвердил информацию о подписчике, которого отдали родственникам в женской одежде. "Его выдали родне, сбрив бороду, побрив голову, одев в женскую одежду, и дали указание семье избавиться от него", - сообщил он.

Правозащитники: механизмы воздействия на Россию исчерпаны

Российские власти принципиально отрицают сведения о нарушениях прав человека в Чечне - все проверки информации об этих фактах на национальном уровне не дают результатов, хотя европейские дипломаты и международные организации говорят о преследовании геев в Чечне как о доказанном факте, указала юрист организации "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова корреспонденту "Кавказского узла".

"Проект "Правовая инициатива" совместно с ПЦ "Мемориал" представляет потерпевших, чьи родственники были задержаны по неофициальному подозрению в терроризме в январе 2017 года, а потом бесследно исчезли, предположительно, были убиты. На примере этого дела мы можем сказать, что власти не ведут никакого расследования, уголовные дела не возбуждаются. Все заканчивается доследственной проверкой, которая не позволяет следователю полноценно собирать доказательства", - сказала Гнездилова.

Отчеты международных организаций, доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ, публикации сообщений о задержаниях, угрозах, пытках и убийствах, показания свидетелей и потерпевших, в частности, Максима Лапунова, сами по себе являются основанием для возбуждения уголовных дел и тщательного расследования, подчеркнула она. Отсутствие должной реакции на такие сведения говорит о том, что "государству есть, что скрывать", но в мире не существует организации, способной заставить Россию полноценно расследовать эти факты, считает Гнездилова.

16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 24 декабря 2018 года "Новая газета" опубликовала доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков. Кроме того, по данным издания, Лапунов рассказал о двух чеченцах, которые находились там же более 40 суток по подозрению в причастности к убийству, а позже были найдены мертвыми. По версии чеченских силовиков, эти люди были убиты при попытке нападения на правоохранителей, но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что оба были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

"Правозащитные организации и СМИ собирают доказательства, на которые местное следствие и суды не реагируют. Как юрист, я вижу только [одну] возможность - передачу всех этих материалов в ЕСПЧ. Международные органы, например, ЕСПЧ, могут установить нарушение, обязать провести расследование и спрашивать с российских властей, пока оно не будет проведено. Но заставить [Россию] расследовать [преступления и исполнять международные обязательства] не может никто. Санкции не приводят к изменению подходов, по крайней мере, пока", - заключила она.

Представители ЛГБТ-сообщества - далеко не единственная прослойка общества, преследуемая чеченскими властями, но федеральные власти одинаково игнорируют все сообщения о нарушениях прав человека в республике, отметил руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Кремль попустительствует Кадырову по всем статьям. Преследование представителей ЛГБТ-сообщества – лишь один из аспектов преступлений кадыровского режима. Пытки, убийства, незаконные задержания применяются к самым разным людям, эти факты хорошо задокументированы, кстати, как и факт преследования представителей ЛГБТ-сообщества. В любом другом государстве, где хоть как-то работает правоохранительная система, по этим фактам сразу же были бы возбуждены уголовные дела", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие реакции на сообщения о преступлениях в Чечне правозащитник связывает с принципиальной позицией президента России - "не трогать Чечню". "Республика целиком и полностью отдана клану Кадырова, которому дается полное право творить все, что угодно на подконтрольной земле", - заявил Орлов.

Кремль попустительствует Кадырову "во всем", и он "может делать с населением Чечни все что захочет", уверена глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Это касается не только преследования представителей ЛГБТ-сообщества, но и правозащитников, например, Оюба Титиева. Кадырову дан карт-бланш за то, чтобы он по пять раз в день произносил одну и ту же "молитву": "Чечня – это составная часть России". В республике никто не думает о соблюдении закона", - заявила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".