Активисты провели пикеты за честные выборы в Волгограде

28 июля 2019, 00:36

Четыре одиночных пикета прошли в Волгограде 27 июля. Участники трех из них потребовали вернуть россиянам право на честные выборы. Активистка Ольга Карпухнова выступила "против олигархов во власти".

Как писал "Кавказский узел", на 8 сентября назначены выборы губернатора Волгоградской области, а также депутатов облдумы и более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры объединили усилия для борьбы с "Единой Россией" на выборах в облдуму, и местные политологи положительно оценили перспективы нового союза. 30 июня стало известно, что списки кандидатов на выборы в облдуму сдали региональные отделения "Единой России", "Справедливой России", "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока".

Волгоградская активистка Ольга Карпухнова проводила пикет на аллее Героев с 11.00 до 12.30 по местному времени (10.00-11.30 мск). Она стояла с плакатами: "Волгоградская область попала в тройку регионов с самими большими долгами по зарплате. Сумма долга составляет 165,7 млн рублей", "Выборы без выбора - дорога в рабство". На одном из плакатов была написана сумма доходов кандидата в депутаты областной думы, которая "приблизительно равна годовому бюджету всего миллионного города Волгограда". По словам активистки, информацию о доходах одного из кандидатов она узнала из СМИ.

С 15.00 до 16.30 (14.00-15.30 мск) на аллее Героев прошли еще три одиночных пикета. Их участники стояли с плакатами: "Посигналь, если за честные выборы!", "Вернем себе право на выбор" и другими.

"Пикет организовался случайно, мы с друзьями смотрели трансляцию митинга в Москве, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор пикета Дмитрий Лунгу. - Я учусь на третьем курсе журфака, мы активно следим за новостями. Я стоял у дороги, мне сигналили, даже троллейбус и автобус, махали, фотографировали. Мы вышли, чтобы поддержать митингующих в Москве, где народ был не согласен с тем, что независимых кандидатов от народа не пускают на выборы. Плюс волгоградские выборы - у нас такое же безобразие творится, потому что партию "Яблоко" не допустили. Страна превращается в полицейское государство, где никто думать не хочет о народе, а хотят думать только о войне, и как удержаться во власти".

Активисты в Москве протестуют против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в городскую думу. 27 июля на несанкционированном митинге в центре российской столицы были задержаны не менее 295 человек. Среди задержанных много иногородних, заявило МВД, не уточнив, из каких они регионов.

Лунгу сообщил также, что к активистам подходили полицейские. "Я спросил у них документы, разрешение сфотографировать значок. Они мне все это представили, потом проверили в базе мою фамилию и имя", - сказал он.

"Наблюдая за ситуацией в Москве, Санкт-Петербурге, как не допускают кандидатов, и как власть ведет себя по отношению к этому, не хотелось бы, чтобы так происходило с нами, хотя в Волгограде можно наблюдать то же самое с партией "Яблоко", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета, студентка Арина Ковалева. - Хотелось поддержать этим выходом Москву и Санкт-Петербург и сказать, что так не должно быть, и мы с этим не согласны".

"Я выходил с лозунгом: "Мы хотим выбирать!", чтобы тем самым поддержать московских товарищей и напомнить нашим горожанам, что у нас тоже выборы губернатора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета, программист Роман Апарин.

По его словам, прохожие реагировали положительно. "В основном говорили слова поддержки. То, что происходит, многие понимают, но боятся проблем с полицией. Создана гнетущая обстановка, которая давит на людей, особенно на молодежь", - заявил Апарин.

Напомним, выдвиженец партии "Яблоко" Дмитрий Любитенко 16 июля пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия кандидатов в губернаторы Волгоградской области при прохождении муниципального фильтра. Местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата, заявил он.