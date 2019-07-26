На избирательном участке. Фото Влада Александрова, Юга.ру

26 июля 2019, 17:06

Четыре кандидата зарегистрированы на выборы губернатора Волгоградской области

Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала сегодня еще четырех кандидатов на выборы главы региона 8 сентября. При этом трое кандидатов выбыли из предвыборной гонки.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. 16 июля областной избирком начал прием документов для регистрации на выборах, в этот день первым из кандидатов необходимые подписи депутатов сдал губернатор региона Андрей Бочаров. Он был зарегистрирован 24 июля. 

На пост губернатора Волгоградской области, согласно данным избирательной комиссии, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук ("Справедливая Россия").

Сегодня облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на должность губернатора Волгоградской области Алексея Бурова, Сергея Полещука, Владимира Рублева и Эдуарда Давыдовского, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова. 

Она отметила, что кандидаты представили соответствующие требованиям законодательства документы и достаточно подписей для регистрации. При этом трое кандидатов выбыли из предвыборной гонки – Владимир Поляков не представил подписи, Дмитрий Любитенко представил только 22 подписи, Виктор Левчук не сдал документы в комиссию. Сегодня комиссия приняла решение известить их отсутствии документов для регистрации, добавила Кулешова.

"До 6 августа будет проведена жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами", - сообщила представитель облизбиркома.

По ее словам, на выборы в волгоградскую областную думу пока не принято решение по нескольким партиям - на рассмотрении "Единая Россия", "Российская партия пенсионеров" и "Коммунисты России". Не позднее 2 августа решиться вопрос о регистрации или отказе в регистрации кандидатам от этих партий, резюмировал представитель комиссии.

В соответствии с "муниципальным фильтром" для регистрации кандидата на выборы губернатора Волгоградской области необходимо собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 29 районах и городских округах. В соответствии с законодательством, в избирком для регистрации кандидаты на должность губернатора должны представить в свою поддержку не менее 228 и не более 239 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов.

Напомним, выдвиженец партии "Яблоко" Дмитрий Любитенко 16 июля пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия кандидатов в губернаторы Волгоградской области при прохождении муниципального фильтра. Местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата, заявил он.

Примечание:

"Волгоградские пикетчики потребовали сменяемости власти", "Избирком отказал кандидату от ЛДПР в участии в выборах в волгоградскую облдуму", "Пикетчица в Волгограде выступила против муниципального фильтра на выборах".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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