Андрей Бочаров зарегистрирован на выборы губернатора Волгоградской области

24 июля 2019, 16:33

Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала сегодня губернатора Андрея Бочарова на выборы главы региона 8 сентября. Документы для участия в голосовании также подали еще четверо претендентов на пост губернатора.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. 16 июля областной избирком начал прием документов для регистрации на выборах, в этот день первым из кандидатов необходимые подписи депутатов сдал глава региона Андрей Бочаров.

На пост губернатора Волгоградской области претендуют восемь человек: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Дмитрий Любитенко ("Яблоко"), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук ("Справедливая Россия"), Виктор Левчук (Партия ветеранов России) и Владимир Поляков (партия "Национальный курс").

Андрей Бочаров стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах, такое решение было принято сегодня, сообщил избирком Волгоградской области. "Первым регистрацию прошел Бочаров Андрей Иванович. Состав и содержание документов, представленных кандидатом на выдвижение и регистрацию, соответствуют требованиям законодательства", - приводит пресс-служба избиркома слова руководителя рабочей группы по приему и проверке документов избирательной комиссии Анатолия Ярылкина.

По данным избиркома, все 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области признаны по результатам проверки достоверными. В их число входят 53 подписи депутатов представительных органов 37 муниципальных районов и городских округов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте избиркома Волгоградской области.

В соответствии с "муниципальным фильтром" для регистрации кандидата на выборы губернатора Волгоградской области необходимо собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 29 районах и городских округах. В соответствии с законодательством, в избирком для регистрации кандидаты на должность губернатора должны представить в свою поддержку не менее 228 и не более 239 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов.

Прием документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора завершится сегодня в 18:00 мск. На сегодняшний день, кроме Андрея Бочарова, документы на регистрацию в избирком подали четверо претендентов - Алексей Буров, Сергей Полещук, Владимир Рублёв и Эдуард Давыдовский, пишут "Новости Волгограда".

Напомним, выдвиженец партии "Яблоко" Дмитрий Любитенко 16 июля пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия кандидатов в губернаторы Волгоградской области при прохождении муниципального фильтра. Местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата, заявил он.

На выборах губернатора в 2014 году Андрей Бочаров одержал победу с результатом около 90% голосов, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".